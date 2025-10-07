"มาดามหยก- INDY TEAM" เดินหน้าส่งธารน้ำใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ฟื้นฟู รร.บ้านแม่เกาะวิทยา อ.สบเมย ช่วยเยาวชนพื้นที่ห่างไกลเดือดร้อนหนักจากอุทกภัย

วันนี้(7 ต.ค.)นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ(Indy Party) และประธานชมรม Change Together ได้มอบหมายให้ INDY TEAM เดินทางไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล หลังจากได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากเหตุการณ์น้ำท่วม จนข้าวของเสียหาย และขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ
นางสาวกชพร กล่าวว่า ทันทีที่ได้รับทราบเรื่องราวความเสียหายผ่านทางเพจ เชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็น ที่เป็นสะพานบุญ จึงได้สั่งการอย่างรวดเร็ว ให้ INDY TEAM ซึ่งนำโดย ธัญญารัตน์ วรรณแสน, หรรษา แก้วแสง,
จักรินทร์ ชินราด, นรัตน์ หุ่นจำลอง และ Indy Team แม่สะเรียง ให้จัดส่งสิ่งของจำเป็นจากกรุงเทพฯ พร้อมระดมความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเชียงใหม่ เพื่อนำไปมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัย ในพื้นที่แม่สะเรียง และสบเมย อย่างเร่งด่วน
นางสาวกชพร กล่าวว่า คาราวานความช่วยเหลือจาก INDY TEAM ได้นำสิ่งของจำเป็น พร้อมถุงยังชีพมากมายไปมอบให้กับโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย
-ของใช้จำเป็นเพื่อการดำรงชีพ เช่น มุ้ง, ผ้าห่ม, ที่นอน, หมอน
-เครื่องอุปโภคบริโภค เช่น นม, น้ำสะอาด (ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งตั้งแต่เกิดเหตุ), ขนม, ข้าวสาร, มาม่า, ปลากระป๋อง
- การฟื้นฟูโครงสร้าง เช่นสีน้ำมัน เพื่อใช้ในการทาสีสนามเด็กเล่นใหม่
- การเยียวยาจิตใจเด็กๆ เช่น นำตุ๊กตาตัวใหม่ไปให้เด็กๆ เพื่อปลอบขวัญ และให้กำลังใจที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ
- ความช่วยเหลือเร่งด่วน ได้นำปั๊มน้ำไปมอบให้กับผู้ใหญ่บ้านป่าหมาก อำเภอแม่สะเรียง ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม เพื่อใช้ในการบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด
"INDY TEAM มุ่งมั่นในการให้ความช่วยเหลือสังคม และการเข้าไปดูแลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ และขอยืนเคียงข้างพี่น้องคนไทยทุกคน ให้มีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไป"