“อนุทิน” รับเป็นพรรคภูมิใจดูดหากได้สส.ดีทำงานให้ปชช. ไม่ติดตามพท.อุดเลือดไม่อยู่ แย้มประตูเปิดตลอด

"นายกฯหนู" รับเป็นพรรคภูมิใจดูด หากได้ สส.ดี เข้ามาทำงานให้ประชาชน บอกไม่ได้ติดตามเพื่อไทย อุดเลือดไม่อยู่ โวประตูพรรคเปิดตลอดเวลา ทำคนไหลเข้ามาเยอะ เชื่อหากผลงานดีโหวตเตอร์หนุนแน่นอน
วันที่ (7 ตุลาคม) พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศการพูดคุยกับ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ สส.บัญชีรายชื่อ และอดีตเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ รวมทั้งกลุ่มสุดซอยว่า ก็ดี เราสัญญากันว่าการเลือกตั้งทั่วไปครั้งหน้า พวกเราจะมาทำการเมืองในนามพรรคภูมิใจไทย ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้น
เมื่อถามว่า อนาคตพรรคภูมิใจไทยจะมี สส. เกิน 100 คนหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราทำให้ดีที่สุด อย่าเพิ่งไปบอกว่าจะได้เท่าไหร่ เราพยายามจะเลือกคนที่มีผลงานและมีความเข้าใจในการรับใช้ประชาชนได้มาเป็นผู้สมัคร ถ้าเราได้คนที่มีคุณคุณภาพก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับประชาชน เราต้องทำงานให้ประชาชนไม่ใช่ทำงานให้ตัวเราเอง
เมื่อถามว่า มีสัญญาณจากกลุ่มอื่นที่จะมาร่วมกับพรรคภูมิใจไทยอีกหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราเป็นพรรคการเมือง ประตูเปิดตลอดเวลา ใครที่คิดว่าพรรคเราสามารถรับใช้บ้านเมืองได้ ถ้าเขามีศักยภาพในการที่จะเป็นตัวแทนไปเสนอให้ประชาชนให้ความไว้วางใจ ก็พร้อมที่จะเสนอ
เมื่อถามว่า มีธงในการเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรนั้น เพราะดูเหมือนว่าพรรคเพื่อไทย เขายกเครื่องแล้ว นายอนุทิน ย้ำว่า ไม่มี เลิกพูดเรื่องธงได้แล้ว เราต้องเลือกคนที่ดีที่สุดมาทำงานกับบ้านเมือง ให้กับประชาชน รับใช้ให้ดีที่สุด คนไหนดีที่สุดก็ต้องส่งคนนั้น
เมื่อถามว่า การที่ สส.ต่างกลุ่ม ต่างพรรค มาที่เรา คิดว่ามาเพื่ออะไร นั้น นายอนุทิน เผยว่า คิดว่าเขาเชื่อมั่นว่าพรรคภูมิใจไทยมีเป้าหมายคือการรับใช้ประชาชนอย่างชัดเจนและทำจริง ไม่มีวาระซ่อนเร้นใดๆ มีความภูมิใจที่ให้บริการประชาชน เราก็สนับสนุนให้พวกเขาได้ดูแลประชาชน เวลาเราได้ทำงานให้กับส่วนรวมให้กับประชาชนมันเห็นผล ได้รับการสนับสนุน ด้วยเราเห็นประโยชน์เห็นความสุขของประชาชน เรามีความรู้สึกปิติ
เมื่อถามว่า องคาพยพใหญ่ขึ้นการควบคุมแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคที่เข้ามาจะทำให้มีปัญหาหรือไม่ นายอนุทิน เผยว่า เรามี กรรมการบริหารพรรค มีผู้ใหญ่ในพรรคคอยบริหารจัดการประสานงาน เพื่อให้พวกเขาได้รับใช้ชาติบ้านเมือง
เมื่อถามว่า การันตีได้ไม่รอบหน้าจะได้อยู่ต่ออีก 4 ปี นายอนุทิน ยืนยันว่า ไม่มีอะไรการันตี คนตัดตัดสินใจคือ ประชาชน คือโหวตเตอร์
เมื่อถามว่า แห่กันมาเยอะ แสดงว่ากระแสดี แบบนี้พรรคภูมิใจไทยใจฟูหรือไม่ นายอนุทิน หัวเราะพร้อมกล่าวว่า เดี๋ยวก็ฟู เดี๋ยวก็แฟ๊บแล้วแต่วัน
เมื่อถามว่า ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยมีการอัดฉีด แต่ยังอุดเลือดไม่อยู่นั้น นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ได้ติดตามว่าใครทำอะไร เอาแค่เวลามาบริหารบ้านเมือง โชคดีที่พรรคมีคณะกรรมการบริหารพรรคที่คอยดูแลพรรคได้เป็นอย่างดี ตนแทบจะไม่มีเวลามาเข้าพรรคเลย วันนี้ที่เข้าพรรค เพราะมีแขก มีผู้ใหญ่มาสมัครเข้าพรรคก็มาให้การต้อนรับ
เมื่อถามว่า หวั่นไหวหรือไม่เมื่อมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรียกว่าพรรคภูมิใจดูด นายอนุทิน เผยว่า ถ้าดูดได้ สส.ดี และทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ ก็ภูมิใจดูด ถูกต้องแล้วครับ