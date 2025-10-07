“อิ๊งค์” บอกเร็วไปพูดถึงตัวเลขเลือกตั้ง โว พท.เป็นบ้าน-ครอบครัวเลือดเก่าออกเลือดใหม่ก็ไหลเข้า ยังไร้แคนดิเดตตระกูลชิน

“แพทองธาร” บอกเร็วไปพูดถึงตัวเลขเลือกตั้งครั้งหน้า น้อมรับกระแสวิจารณ์ถอดเป็นบทเรียนให้พรรคเข้มแข็ง บอกเลือดเก่าออกเลือดใหม่ก็ไหลเข้า ยันรักษาอุดมการณ์-DNA พรรค ชี้ พท.ไม่ใช่แค่พรรค แต่เป็นบ้าน-ครอบครัว ลั่น เวลานี้ยังไม่มีแคนดิเดตนายกฯจาก “ตระกูลชินวัตร”
วันนี้ (7 ต.ค.) นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการกล่าวปาฐกถา “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” ถึงกรณีที่มีการประเมินว่า การเลือกตั้งครั้งหน้า พรรคเพื่อไทยจะได้ สส. ไม่เท่าเดิม การเปิดตัวในครั้งนี้ได้วางเป้าหมายในการเลือกตั้งครั้งหน้าไว้อย่างไรบ้าง ว่า จริงๆ มีการประเมินต่างๆ นานา ในทุกๆ ช่วงของการเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง ซึ่งขอรับคอมเมนต์ทุกอย่างไว้ ถ้าการประเมินผลออกมาไม่ค่อยดี เราก็มีโอกาสที่จะปรับปรุงได้ แต่อะไรที่ดีแล้ว ก็จะทำให้ดี และดียิ่งขึ้นไป เพราะฉะนั้น พรรคเพื่อไทย เรากำลังวางแนวทางการเลือกตั้งให้มั่นคง และแข็งแรง ให้รู้สึกว่าคนที่ซัพพอร์ตพรรคก็มั่นใจ และคนที่เป็น สส. ในปัจจุบัน ก็มั่นใจนั่นคือหน้าที่ที่เราทำอยู่
เมื่อถามว่า มีตัวเลขวางไว้หรือไม่ ว่า ตั้งเป้าหมายไว้ที่เท่าไร นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า เราทำอย่างสุดความสามารถ ถ้าพูดถึงตัวเลขตอนนี้ อาจจะยังเร็วไป
เมื่อถามว่า จะผ่านด่านการชอปตัว สส. อย่างไร ในช่วงที่คะแนนนิยมก็ต่ำ นางสาวแพทองธาร ระบุว่า อย่างที่บอกเมื่อสักครู่บนเวที ว่า เราพยายามให้ความมั่นใจกับทุกคน และคนที่ยังอยู่กับเราก็ยังอยู่กับเรา ฉะนั้น วันนี้ที่เปิดตัวแล้วในระยะเวลาที่ยังไม่ประกาศวันเลือกตั้งด้วยซ้ำ เป็นการแสดงความพร้อมของพรรคว่า สส. ยังพร้อมที่จะสู้ด้วยกันต่อไป
เมื่อถามว่า การทำพื้นที่ใหม่ จะเป็นปัญหากับเพื่อไทยหรือไม่ โดยเฉพาะในพื้นที่ สส. เขต ที่เลือดไหลออก นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า บางทีเลือดที่ไหลออกไป ก็มีเลือดใหม่ไหลเข้ามาเหมือนกัน แต่เราต้องคงอุดมการณ์ และคงดีเอ็นเอของเราไว้ คือการทำนโยบายเพื่อให้ประชาชนกินดี อยู่ดี
เมื่อถามว่า ในระยะเวลา 4 เดือน เลือดไหลออกอย่างต่อเนื่อง จะมีอะไรมัดใจ สส. ให้อยู่กับเรา นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า อย่างในวันนี้เป็นความตั้งใจ ที่จะทำให้ทุกคนเกิดความเชื่อมั่น อย่างที่บอกว่าเลือดที่ไหลอะไรไปมา เราคิดว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่า เราเปิดมาเกือบ 50% แล้ว ซึ่งก็มั่นใจว่า เป็นความเชื่อมั่นหนึ่ง ที่ให้ สส. ได้รู้ว่า เราไปต่อแน่นอน และเราก็เต็มที่อย่างแน่นอน
เมื่อถามว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคคือเรื่องนโยบาย ที่ผ่านมามีทั้งทำไม่เสร็จ จะให้ความมั่นใจให้กับคนที่จะเลือกเราได้อย่างไร นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า เราเป็นรัฐบาลมา 2 ปี รวมของนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรี ตอนนี้เราเห็นแล้วว่าการทำนโยบายต่างๆ ติดขัดที่อะไรบ้าง เพราะฉะนั้น การที่เราเข้ามาเป็นรัฐบาล 2 ปี เราได้เห็นหมดแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้นโยบายสำเร็จได้ ฉะนั้น การที่เราจะหาเสียงด้วยนโยบายต่อไป เรามั่นใจแน่นอนว่าต้องสำเร็จ ทันเวลา
ส่วนพรรคเพื่อไทยได้สรุปบทเรียนแล้วหรือไม่ว่าผ่านมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า แน่นอนว่า ก่อนที่เราจะมาเปิดตัว “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” ในวันนี้ เราสรุปบทเรียน จึงออกมาเป็นขั้นตอนต่างๆ ที่นำเสนอไปวันนี้ และเราก็มีการแบ่งกลุ่มกระจายอำนาจ ในเรื่องของยุทธศาสตร์ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ก็จะมีความเป็นเอกภาพมากยิ่งขึ้น เพราะคนในพรรคมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น มีส่วนในการขับเคลื่อนพรรคมากยิ่งขึ้น นั่นคือการทำให้เราเป็นเอกภาพ และมั่นคง มั่นใจ และมีส่วนในการรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
เมื่อถามย้ำว่า บทเรียน และความผิดพลาดที่ผ่านมาคืออะไร นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า มีหลายอย่าง ที่เป็นบทเรียน ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีของพรรคเราที่ตั้งขึ้นมา เราต้องเปลี่ยนให้ทันสถานการณ์ ทันโลก ทันคน คนในพรรคตั้งแต่วันนั้น ด้วยตัวของคนเอง สถานการณ์เปลี่ยน เวลาเปลี่ยน คนเราก็เปลี่ยนเช่นกัน เพราะฉะนั้น การปรับตัวการรับฟังความคิดเห็น คือสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่ว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปกี่ร้อยครั้ง ถ้าเรารับฟังซึ่งกันและกัน ใช้ความคิดของกันและกัน ร่วมมือก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน ตนคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะแข็งแรง และพร้อมที่จะก้าวต่อ
เมื่อถามว่า การประเมินว่า พรรคคู่แข่งที่น่ากลัวตอนนี้คือพรรคภูมิใจไทย เพราะมีทั้ง สส. และกลุ่มการเมืองที่ไหลเข้าไปที่พรรคภูมิใจไทย รวมถึงฐานเสียง และพื้นที่ก็ใกล้เคียงกับพรรคเพื่อ จะแก้เกม หรือปรับยุทธศาสตร์แข่งกับพรรคภูมิใจไทยอย่างไร นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า จริงๆ แล้วเราต้องสร้างยุทธศาสตร์เพื่อแข่งขันกับทุกพรรคอยู่แล้ว และเราก็แสดงจุดยืนของเราให้ได้ว่าถ้าเลือกเรา ได้อะไรบ้าง สส. ของเราทำหน้าที่ผลักดันนโยบายได้อย่างไรบ้าง คือ แก่นสารที่สำคัญ เกมการเมือง ก็เป็นเกมการเมือง แต่ประชาชนต้องไว้ใจให้ได้ว่าเลือกแล้ว จะทำประโยชน์ให้เขาได้อย่างแท้จริง
เมื่อถามว่า ในฐานะหัวหน้าพรรค จะให้ความหวัง สส. และผู้สมัครในสนามเลือกตั้งครั้งหน้า อย่างไร นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า การเดินต่อไปข้างหน้าของเรา ไม่ได้ลำบากอย่างกระแสข่าวที่ออกมา การที่ตนเองเป็นคนได้คุยกับ สส. ในแต่ละพื้นที่เอง สิ่งไหนที่ไม่เข้าใจ ก็ได้ปรับความเข้าใจ หรือแนวทางไหนที่ตนเองอยากอธิบาย ก็ได้อธิบาย และเกิดความเข้าใจ พรรคเพื่อไทยไม่ใช่แค่พรรคการเมือง เหมือนเป็นบ้าน เป็นครอบครัว เพราะฉะนั้น เราเองได้สื่อสารซึ่งกันและกัน ตลอดเวลาที่ผ่านมาสื่อมวลชนอาจจะไม่ได้เห็น หรือไม่ได้ทราบว่ามีการพูดคุย แต่ที่ตนเองเข้าพรรคทุกวัน ได้คุยกับ สส. ทุกวัน ทุกพื้นที่ เพื่อที่จะได้รู้ความตั้งใจอย่างแท้จริง
ส่วนที่วันนี้ มีบางนามสกุลที่พ่อย้ายไปพรรคอื่น แต่ลูกยังอยู่พรรคเพื่อไทย จะบริหารจัดการอย่างไร นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า ถ้าคนในครอบครัวย้ายไปพรรคอื่น เราก็จะขอคนที่อยู่พรรคเรา เชิญชวนให้เขากลับมา พูดจริงๆ บ้านของเราอบอุ่น ยังแข็งแรงเหมือนเดิม ถึงตอนนี้จะพูดแทนผู้ก่อตั้งพรรคไม่ได้ แต่มั่นใจว่าจริงๆ แล้ว ตนเองเชื่อในหัวใจของคนที่อยู่กันมานาน และมีความรู้สึกที่จะต้องย้ายออกไป บางทียังไม่ได้พูดคุยกัน ตนเองยินดีที่จะพูดคุย และยินดีต้อนรับกลับบ้านเสมอ
เมื่อถามถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย ที่บอกว่าจะเปิดตัวในเวลาที่เหมาะสม ได้ทาบทามไว้แล้วหรือไม่ นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า ก็มีแล้ว แต่ยังไม่บอก ยังเป็นความลับ เพราะฉะนั้น สื่อมวลชนจะได้ตื่นเต้น
เมื่อถามย้ำว่า ใน 3 คน มีมาจากในตระกูลชินวัตรหรือไม่ นางสาวแพทองธาร ระบุว่า “ไม่มี เวลายังไม่มี”