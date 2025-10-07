สส.เพื่อไทยอัดรัฐบาลเกียร์ว่างปล่อยอาชญากรรมไซเบอร์ทำลายเศรษกิจไทย บี้ "ไชยชนก" แจง กมธ.ดีอี ปมสินบน 40 ล้าน

“สยาม” อัดรัฐบาลเกียร์ว่างปล่อยอาชญากรรมไซเบอร์ทำลายเศรษกิจไทย กมธ.ดีอีเรียก “ไชยชนก” แจงเงินสินบน 40 ล้านหลังพูดกลางสภา จี้ต้องดำเนินคดีกับคนที่มาให้สินบน
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ สส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า จากกรณีที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ ดีอี กล่าวในการแถลงนโยบายรัฐบาลว่ามีคนติดต่อผ่านเพื่อนสมาชิกเสนอเงินให้เดือนละ 40 ล้านบาท เพื่อไม่ให้จับเรื่องคอลเซ็นเตอร์, สแกมเมอร์ และเว็บไซต์พนัน ซึ่งเป็นการพูดที่รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ รวมทั้งต้องดำเนินการตรวจสอบพร้อมดำเนินคดีกับคนที่มาให้สินบน เรื่องนี้ต้องไม่เงียบหาย คณะกรรมาธิการจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
นายสยามกล่าวด้วยว่า หลังการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลกมธฯดีอีมีความกังวลมากว่าอาชญากรรมทางไซเบอร์จะกลับมา เพราะเพียงแค่ช่วงรอยต่อระหว่างรัฐบาลเก่าไปสู่รัฐบาลใหม่ พบว่ากลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์ฟื้นตัวกลับมาสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้น เกิดคดีหลอกลวงให้โอนเงินไปยังแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ไม่ต่ำกว่าวันละ 90 ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าความเสียหายจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ทั้งระบบไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อเดือน หากรัฐบาลใหม่ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน หวั่นจะก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่เป็นอยู่
“อย่างไรก็ตามในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้ กมธ.ได้เชิญนายไชยชนก ชิดชอบ รมว.ดีอี ปลัดกระทรวงดีอี ตำรวจไซเบอร์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงที่กมธฯถึงการติดตามคนที่มาให้สินบน รวมทั้งแผนงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ของรัฐบาลว่ามีแนวทางอย่างไร ถึงเวลานี้น่าตกใจว่า รัฐบาลใหม่ยังไม่มีนโยบายแก้อาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ชัดเจน ต่างจากในสมัยรัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร ที่ยกปัญหานี้มาเป็นปัญหาระดับชาติ สามารถแก้ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถปกป้องทรัพย์สินประชาชนได้หลายหมื่นล้านบาทต่อปี ดังนั้นหากรัฐบาลนี้ไม่จริงใจในการแก้ปัญหา อาจส่งผลให้กลุ่มอาชญากรรมทางไซเบอร์กลับมาสร้างความเสียหายให้เศรษฐกิจไทยอีกครั้งอย่างแน่นอน” นายสยาม กล่าว