“เอ สะถิระ”ปลุกกระแสกีฬาพื้นบ้าน จัดแข่งหมากรุกไทย ดันเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ สืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้( 6 ต.ค.)นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ สส.ชลบุรี พรรคกล้าธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ร.ท.จำรัส–สุพัตรา ห้างทองสุพัตรา และ คลินิก Dental Story Clinic จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน “หมากรุกไทย” ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป มีนักหมากรุกฝีมือดีทั้งในพื้นที่และจากต่างจังหวัดเข้าร่วมรวมกว่า 48 คน บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเอง

นายสะถิระ กล่าวว่า การจัดแข่งขันหมากรุกไทยในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การมีสมาธิ และปลูกฝังคุณธรรมในการแข่งขัน ทั้ง “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬาที่ดี

“หมากรุกไทยไม่เพียงเป็นกีฬาพื้นบ้าน แต่ยังเป็นมรดกทางปัญญาของชาติ การแข่งขันลักษณะนี้จะช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ฝึกฝนความอดทน และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไป” นายสะถิระ กล่าว










