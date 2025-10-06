“สมคิด”โวยงบช่วยคนอุบลหนีภัยสงครามหาย จี้“อนุทิน”สอบหาไอ้โม่ง อย่ามองคนน้ำยืน-น้ำขุ่นเป็นลูกเมียน้อย

“สมคิด”โวยงบประมาณช่วยคนอุบลหนีภัยสงครามหาย จี้“อนุทิน”สอบหาไอ้โม่ง ลั่นอย่ามองคนน้ำยืน-น้ำขุ่นเป็นลูกเมียน้อย แนะหยุดสร้างภาพต้องเร่งทำงาน
วันที่ 6 ต.ค.นายสมคิด เชื้อคง อดีต สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประชาชนหลายพันครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบที่เกิดขึ้น จนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ก็ยังไม่กลับสู่สถานการณ์ปกติ ประชาชนหลายหมื่นคนต้องอพยพหนีตายมาอาศัยอยู่ในพื้นที่หลบภัยที่หน่วยงานราชการจัดไว้ให้
นายสมคิด กล่าวต่อว่า จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรม เวชยชัย อดีตรักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติงบประมาณกลาง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนทั้งผู้อพยพและสร้างบังเกอร์หลบภัยในเขตปะทะชายแดนในพื้นที่ที่มีการปะทะ ล่าสดปรากฏว่า งบประมาณจัดไว้หายไปหรือตกไป ไม่มีการดำเนินการ แต่พบว่ามีการเบิกงบประมาณไปใช้ในการสร้างหลุมหลบภัยที่อำเภอนาจะหลวย ทั้งๆ ที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ปะทะ ต่างจากที่อำเภอน้ำยืน ช่องบก อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลฯ เป็นพื้นที่ปะทะมีประชาชนหลายหมื่นคนหนีภัยสงครามต้องมาพักอาศัยในพื้นที่ปลอดภัย กลับไม่ได้งบประมาณสักบาทเดียว
“รัฐบาลต้องเข้ามาดูแล อย่าเห็นอำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำขุ่น เป็นพื้นที่ของพรรคการเมืองอื่นเลยไม่ให้ความสำคัญ แบบนี้พี่น้องประชาชนไม่ยอมแน่ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี ต้องไปตรวจสอบใครทำให้งบประมาณนี้หายไป ทั้งๆที่รัฐบาลก่อนหน้านี้อนุมัติไว้แล้ว ต่างจากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีษะเกษ ได้ใช้งบประมาณแล้วแต่จังหวัดอุบลฯ ไม่ได้ หรือนายอนุทิน มองว่าจังหวัดอุบลฯ เป็นลูกเมียน้อยหรืออย่างไร ท่านจึงไม่ดูแลเหมือนจังหวัดที่พรรคภูมิใจไทย มีสส.ในพื้นที่ คนเป็นผู้บริหารประเทศคิดแบบนี้ใช้ไม่ได้ นายอนุทิน ต้องตรวจสอบว่าใครเป็นคนทำให้งบประมาณส่วนนี้หายไป อย่ามัวแต่สร้างภาพต้องทำงานเพื่อประชาชนให้สมกับเป็นผู้บริหารประเทศ” นายสมคิด กล่าว