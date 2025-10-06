"สกลธี" สมัครเข้าเป็นสมาชิก ปชป.หลังลาออกไป 10 ปี โวออกไปหาประสบการณ์จนแข็งแกร่งขึ้น ถึงเวลากลับมาฟื้นฟูพรรค

"สกลธี" สมัครเป็นสมาชิก ปชป.เรียบร้อยแล้ว หลังลาออกไป 10 ปี อ้างออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งทำให้เติบโตขึ้นในทางการเมือง มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น ถึงเวลากลับมาช่วยฟื้นฟูพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งอยู่คู่ประเทศไทย
วันที่ 6 ต.ค. นายสกลธี ภัททิยกุล โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก สกลธี ภัททิยกุล ว่า ผมได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วครับ
นับแต่วันที่ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์จนถึงวันนี้ก็เกือบ 10 ปีพอดี…เป็นการออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งทำให้ผมเติบโตขึ้นมากในทางการเมือง มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม
ถ้าใครเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของผมย้อนหลังไปเมื่อหลายปีก่อน…ผมให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าถึงแม้ผมจะลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ แต่ซักวันหนึ่งผมตั้งใจจะกลับไปชดใช้บุญคุณของพรรค ที่เป็นจุดเริ่มต้นในชีวิตการเมืองของผม ได้ทำให้ผมได้เป็นผู้แทนราษฎรสมัยแรก
บัดนี้ผมคิดว่าถึงเวลาแล้ว…ที่ผมจะกลับไปช่วยฟื้นฟูพรรค ผมทราบดีว่าการจะไปสู่จุดเดิมของพรรคไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผมมีความตั้งใจที่จะรวบรวมกลุ่มคนทุกรุ่น ที่มีความปรารถนาดีกับประเทศและอยากเห็นประเทศเดินไปในทิศทางที่ดีขึ้น ช่วยกันขับเคลื่อนพรรคประชาธิปัตย์ให้เป็นสถาบันการเมืองที่เข้มแข็งอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
ผมกราบขอบพระคุณทุกแรงใจและแรงสนับสนุนที่มีให้กับตัวผมนับแต่วันแรกที่เป็นผู้แทนราษฎร มาจนถึงวันนี้ก็เกือบ 20 ปีแล้ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการตัดสินใจของผมในครั้งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากทุกคนเหมือนเดิมนะครับ
รักและเคารพอย่างสูงครับ
สกลธี ภัททิยกุล
6 ตุลาคม 2568
#กลับบ้านเรา