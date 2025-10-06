“หมอเปรม” โวย “ไชยชนก” หนีตอบกระทู้สินบน 40 ล้าน ชี้เบาะแสอยู่ที่ตัวเองต้องตามจับให้ได้ ไม่งั้นโดน 157

“หมอเปรม” โวย รมว.ดีอี หนีตอบกระทู้สินบนแก๊งสแกมเมอร์ 40 ล้าน ชี้เบาะแสอยู่ที่ตัวเองต้องตามจับคนจ้างให้ได้ ขู่หากเฉยเจอ 157 ฝากครูใหญ่แนะ รมต.ป้ายแดง ทำการเมืองสร้างสรรค์ อย่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น จ่อจะยื่นกระทู้ถามซ้ำ หากยังเบี้ยวอีก
วันที่ 6 ต.ค.นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ สว.กล่าวว่าตามที่นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภา ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลว่ามีการติดต่อให้สินบน 40 ล้านบาท เพื่อให้แลกเปลี่ยนกับการไม่ดำเนินการกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ และเว็บพนันผิดกฎหมาย วันนี้ตนจึงได้มีการยื่นกระทู้ถามด้วยวาจา ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อให้รัฐมนตรีมาตอบ แต่เมื่อถึงเวลากลับได้รับคำตอบว่ารัฐมนตรีไม่พร้อมที่จะชี้แจง เพราะติดภารกิจสำคัญ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกระทู้ของตนเท่านั้น แต่กระทู้อื่นๆ ที่เป็นกระทู้ถามสดและกระทู้ถามด้วยหนังสือ 3 เรื่องก็ไม่มีรัฐมนตรีแม้แต่คนเดียวมาตอบถือว่าน่าผิดหวังมาก ซึ่งการแถลงนโยบายรัฐมนตรีระบุว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับวุฒิสภา แต่เอาจริงแล้วคือหลบกระทู้ หนีกระทู้กันทุกคน
ดังนั้นนพ.เปรมศักดิ์จึงได้ขอถามกระทู้นอกสภาเพื่อให้รัฐมนตรีได้ตอบ เพราะเป็นคำพูดที่รัฐมนตรีพูดขึ้นมาเอง เป็นคำพูดที่ต้องรับผิดชอบต่อสาธารณะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ ตนจึงอยากถามรัฐมนตรีดีอี เรื่องติดบน 40 ล้านบาทว่าคนที่เสนอคือใคร และเหตุใดจึงยังไม่แจ้งความในทันที เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าสมาชิกที่จะมาแจ้ง แจ้งด้วยเหตุใด จะแสดงถึงความโปร่งใสและการรักษากฎหมาย ซึ่งการที่ไม่แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช. )นั้น เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 โดยไม่ หากกลัวว่าจะกระทบต่อความปลอดภัยของท่าน แล้วความปลอดภัยของประชาชนที่จะถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหตุใดจึงไม่คำนึงถึง
ส่วนกรณีที่มีการตั้ง ปลัดกระทรวงดีอีเป็นคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบซึ่งเป็นผู้ใต้บัญชา จึงอยากจะถามว่าปลัดที่ไหนจะกล้าตรวจสอบรัฐมนตรีและปลัดที่ไหนจะกล้าหาญตรวจสอบสมาชิกซึ่งหมายถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ปลัดกระทรวงไหนจากการดำเนินการเช่นนั้น แล้วที่บอกว่าจะให้ตรวจสอบให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม ไม่ต้องถึงสิ้นเดือนภายในวันนี้ก็รู้ แต่วันนี้ผ่านมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่มีการแถลงนโยบาย จึงอยากจะถามว่าจะลากตัวการที่ให้สินบนรัฐมนตรีดีอีได้กี่โมง เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานกับประชาชนว่ารัฐมนตรีพูดแล้วต้องมีความรับผิดชอบ
“มูลค่าเงินสินบน 40 ล้านบาทต่อเดือนเป็นมูลค่าความเสียหายต่อผู้หลอกลวง จึงอยากจะถามว่าจะใช้กำลังทั้งหมดของกระทรวงเพื่อยุติการหลอกลวงออนไลน์ในกรอบเวลาเท่าไหร่ เพราะดูเหมือนว่าท่านจะเข้าใจกระทรวงนี้เป็นอย่างดี อีกทั้งสิ่งที่ท่านพูดว่าไม่รู้ว่าเป็นประเพณีของกระทรวงดีอีหรือไม่ จึงอยากจะถามว่าท่านมีหลักฐานหรือข้อมูลอื่นใดที่บ่งบอกว่ามีการทุจริตในลักษณะนี้เกิดขึ้นในกระทรวงนี้มาก่อนเพราะท่านพูดในทำนองว่าจะมีระบบแบบนี้เกิดขึ้นในกระทรวงนี้มาก่อน หากดำเนินการจริงก็จะเป็นการเปิดเผยความเน่าเฟะ ที่สะสมมาโดยไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆอย่างแท้จริง แต่หากไม่ดำเนินการใดๆ สักแต่พูดเฉยๆ ก็จะขอย้อนไปคำพูดที่ว่า “ ก่อนพูดเราเป็นนายคำพูด แต่หลังพูดแล้วคำพูดจะเป็นนายเรา” จึงอยากฝากตรงนี้ให้รัฐมนตรีกล้าตอบคำถามนี้”นพ.เปรมศักดิ์กล่าว
นายแพทย์เปรมศักดิ์ ยังฝากไปถึงครูใหญ่ขอให้แนะนำรัฐมนตรีป้ายแดง ว่าช่วยทำการเมืองแบบสร้างสรรค์ สร้างบรรทัดฐานการเมืองใหม่ๆ จะดีกว่าใช้แนวการเมืองเก่าประเภทเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นจะดีกว่าหรือไม่ เพราะสารตั้งต้นที่จะเหลือให้เกิดบรรทัดฐานทางการเมืองที่ดีคือตัวรัฐมนตรีเอง เพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ต้องไปหาเบาะแสที่ไหนที่การบ่งบอกการทุจริต ตัวรัฐมนตรีเป็นคนชี้เบาะแสเอง เมื่อเป็นแบบนี้ก็อยากให้เป็นกำลังสำคัญในการปราบทุจริตให้สำเร็จตนขอให้ช่วย และในฐานะที่เป็นกรรมาธิการด้านไอซีทีของวุฒิสภาก็จะนำเรื่องนี้ปรึกษากับประธานกรรมาธิการว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรหรือไม่เพื่อให้เป็นบรรทัดฐาน ว่ากระทรวงดีอีที่มุ่งไปทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อมีรัฐมนตรีขนาดนี้แล้วคณะธิการจะเฉยได้อย่างไร อย่างไรก็ตามตนจะยื่นกระทู้ถามเรื่องนี้อีกครั้ง