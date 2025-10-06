"รสนา" ถามใจ “รัฐบาลอนุทิน” แท้จริงแล้วไม่อยากยกเลิก MOU43-44 จึงให้ทำประชามติซื้อเวลาใช่หรือไม่

“รสนา” ชี้รัฐบาลอนุทินไม่กล้าตัดสินใจยกเลิก MOU43-44 ทั้งที่สามารถยกเลิกได้ทันที หรือเพราะแท้จริงแล้วรัฐบาลไม่ต้องการยกเลิก MOU จึงใช้วิธีซื้อเวลา โดยทำประชามติ อ้างว่าต้องถามประชาชนก่อน
วันที่ 5 ต.ค. น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) กรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก “รสนา โตสิตระกูล” ว่า รัฐบาลอนุทินไม่ต้องการยกเลิก MOU จึงซื้อเวลาอ้างทำประชามติก่อน ใช่หรือไม่?!
รัฐบาลท่านอนุทินสามารถยกเลิก MOU 2543 และ MOU 2544 ได้เลย เพราะการทำ MOU ทั้ง 2 ฉบับเป็นการตัดสินใจโดยรัฐบาลก่อนหน้านั้น นายกรัฐมนตรีอนุทินในฐานะหัวหน้ารัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงสามารถยกเลิกได้เลย โดยไม่ควรผลักภาระให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด้วยการทำประชามติ
MOU 2543, 2544 เป็นเรื่องซับซ้อนเกินไปที่จะให้ประชาชนทำความเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ จนมีวิจารณญาณในการตัดสินใจได้ในช่วงเวลาสั้นๆ
การมี MOU ระหว่าง ไทยและกัมพูชา เพื่อให้ 2 ประเทศสามารถตกลงแก้ปัญหาเรื่องดินแดนกันเองโดยไม่ต้องให้ประเทศที่สามมาตัดสิน ตั้งแต่มี MOU กันมา 24-25 ปี รัฐบาลกัมพูชาก็มีการละเมิด MOU หลายร้อยครั้ง โดยที่รัฐบาลไทยทำได้แค่ประท้วง แต่รัฐบาลกัมพูชาก็ไม่สนใจ ไม่เคยทำตาม MOU ยิ่งไปกว่านั้นกัมพูชายังเอาปัญหาเรื่องดินแดนไปฟ้องศาลโลกในปี 2556 และปีนี้ 2568 กัมพูชาก็เอาเรื่องพิพาทชายแดนไปฟ้องศาลโลกอีก จึงไม่มีเหตุผลที่รัฐบาลไทยจะต้องเก็บ MOU 2543 และ MOU 2544 ไว้อีกต่อไป
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 กัมพูชามีการยิงจรวด BM 21 ซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องเพื่อโจมตีพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่ การยิงจรวด BM 21 เข้าถล่มพื้นที่พลเรือนทำให้โรงพยาบาล ปั๊มน้ำมัน บ้านเรือนชาวบ้านเสียหาย ประชาชนไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่บาดเจ็บและเสียชีวิต และในการปะทะกันที่ชายแดน ทำให้มีทหารไทยบาดเจ็บและเสียชีวิต 15 นาย กัมพูชามีการวางกับระเบิดทำให้ทหารไทยบาดเจ็บ ขาขาด รัฐบาลจึงสามารถอ้างเหตุเหล่านี้ในการยกเลิก MOU ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องโยนภาระมาให้ประชาชนตัดสินใจ
เคยมีการอ้างการทำ MOU กรณีการทำ JDA (Joint Development Area) กับมาเลเซียเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมกันทางทะเล และแบ่งปันผลประโยชน์ปิโตรเลียม ซึ่งที่จริงแล้ว มีการเจรจากันหลายปีโดยไม่ต้องมี MOU จนเมื่อตกลงกันได้ลงตัวเป็นที่พอใจร่วมกันทั้งสองฝ่ายแล้วสามาจึงมีการทำ MOU และนำมาสู่การออกกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ ไม่ได้ทำ MOU ก่อนอย่าง MOU 2543 และ MOU 2544 แต่อย่างใด
ข้ออ้างเรื่องต้องทำประชามติถามประชาชนก่อนนั้น จึงเป็นการแสดงถึงความไม่กล้าตัดสินใจของรัฐบาลอนุทิน เพราะแท้จริงแล้ว รัฐบาลไม่ต้องการยกเลิก MOU จึงใช้วิธีซื้อเวลา โดยอ้างทำประชามติถามประชาชน ใช่หรือไม่?!
รสนา โตสิตระกูล
5 ตุลาคม 2568