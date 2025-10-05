"นฤมล" ตรวจร.ร.โคราช ย้ำโยกย้ายครูต้องเป็นธรรมขู่ไม่เอาไว้เรียกรับเงิน ลุยแก้หนี้-ปรับปรุงบ้านพักครู

“รมว.นฤมล” ลุยตรวจร.ร.โคราช ย้ำ ระบบโยกย้ายครูต้องเป็นธรรม ลั่น ไม่เอาไว้ หากเจอทุจริตเรียกรับเงิน เผย เตรียมเดินหน้าแก้หนี้ พร้อมปรับปรุงบ้านพักครู
เมื่อวันที่ (5 ต.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมคณะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด และโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย โดยได้มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน
จากนั้น ศ.ดร.นฤมล ได้เดินทางไปยังวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ พร้อมกล่าวในการประชุมพบปะกับครูและผู้บริหารสถานศึกษาว่า ในเรื่องของการประเมินวิทยฐานะของครู ขณะนี้ได้สั่ง ก.ค.ศ. ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะครูใหม่ โดยจะพิจารณาให้ผลงานการสอน เป็นทางเลือกมากกว่าจะใช้งานวิจัยเพียงเท่านั้น เพื่อให้มีช่องทางสำหรับผู้ที่มีผลงานและความสามารถหลากหลายตามบริบทของหน่วยงาน พร้อมทั้งมีการเพิ่มตำแหน่งสายสนับสนุน เพื่อลดภาระที่ไม่ใช่การสอนของครูให้สามารถทุ่มเทกับการสอนได้อย่างเต็มที่
ในส่วนของบ้านพักครู ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ตนได้ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เพื่อไปดูสภาพบ้านพักครู ร่วมกับ ร.อ.ธรรมนัส สภาพบ้านพักทรุดโทรม และที่ผ่านมางบประมาณมักจะโดนตัด เราต้องไม่ลืมพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนด้วยว่า มีสภาพความเป็นอย่างไร ในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว และได้มอบให้ สพฐ. เร่งสำรวจสภาพบ้านพักครูทั่วประเทศ เพื่อเร่งซ่อมแซมปรับปรุงตามความจำเป็นเร่งด่วน พร้อมหารือกับการเคหะแห่งชาติ เพื่อหาแหล่งทุนงบประมาณมาดำเนินการภายในปีนี้ ขณะเดียวกันก็จะบรรจุเรื่องนี้เข้าไปใน พ.ร.บ.งบประมาณปี 2570
“เราไม่ได้พูดอย่างเดียว อาจารย์ที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำของรองนายกรัฐมนตรี ขอให้ความมั่นใจว่า จะดูแลพวกเราอย่างดี ผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้ได้”
นอกจากนี้ ในส่วนของการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ขณะนี้ได้มอบหมายปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการยืนยันเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ ทั้ง 7 ร่าง ไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาต่อไป
“อาจารย์ให้ความสำคัญกับระบบโยกย้ายครู เพื่อให้โอกาสและความเป็นธรรมแก่ครู ได้ย้ายกลับบ้าน กลับภูมิลำเนา ไปดูแลพ่อแม่ ลูกหลาน ตามที่ต้องการ โดยได้สั่งการไปแล้วว่าห้ามเด็ดขาดเรียกรับเงิน ถ้ารู้และมีหลักฐานว่า มีการเรียกรับเงินตรงไหน จะไม่เก็บไว้อย่างแน่นอน จะดำเนินการอย่างเด็ดขาด ไม่ได้ขู่ แต่จะทำจริง ๆ พร้อมสั่งการไปยังเลขาธิการ กพฐ.ด้วยแล้วเช่นกันว่าอย่าให้มีเรื่องเรียกรับเงินเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ“ศ.ดร.นฤมล กล่าว
ศ.ดร.นฤมล กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ได้นำเรียนนายกรัฐมนตรีแล้วว่า เราจะแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภา โดยให้ สกสค.จัดตั้งสหกรณ์กลาง เพื่อรวมหนี้ครูจากสหกรณ์ต่างๆ และให้ดอกเบี้ยต่ำ แต่มีเงื่อนไขว่า ครูจะต้องไม่สร้างหนี้เพิ่ม ซึ่งมีงบประมาณที่ต้องขอจากรัฐบาลมา