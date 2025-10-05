นายกฯบินด่วนอุดรฯ ทำภารกิจ "หัวใจติดปีก" สนับสนุนทีมแพทย์ รับ-ส่งอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วย

"อนุทิน" บินด่วนอีกครั้ง ‘อุดรธานี’ ทำภารกิจ ‘หัวใจติดปีก’ สนับสนุนทีมแพทย์ รับ-ส่งอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วย ช่วยแล้วกว่า 200 ชีวิต
วันที่ (5 ตุลาคม 2568)เมื่อเวลา 15.00 น.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางนำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำโดย นพ.พัชร อ่องจริต หัวหน้าสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี
ภารกิจครั้งนี้มีจุดหมายเพื่อผ่าตัดรับอวัยวะจากผู้บริจาค ซึ่งเป็นชายอายุ 28 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัด โดยเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ “หัวใจติดปีก” ที่นายอนุทินดำเนินการด้วยความสมัครใจและต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557
ที่ผ่านมา นายอนุทินได้อาสาขับเครื่องบินส่วนตัว รับ-ส่งทีมแพทย์ นำอวัยวะจากผู้เสียชีวิตไปช่วยต่อชีวิตให้ผู้ป่วยแล้วกว่า 80 ไฟลต์บิน ช่วยชีวิตผู้ป่วยกว่า 200 ราย