xs
xsm
sm
md
lg

"สุชาติ ชมกลิ่น" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานฯ เขาใหญ่ หลังเข้ารับตำแหน่ง รมว.ทส.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"สุชาติ ชมกลิ่น" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบนโยบาย - รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 5 ตุลาคม 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย น.ส.ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร เลขา รมว. ทส. ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวง ทส. และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง

โดยมีนายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯหรือ (PAC) และข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมอาสาสมัครกู้ภัย อุทยานฯ เขาใหญ่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กับข้าราชการอุทยานฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ หรือ PAC เพื่อรับฟังข้อคิดและปัญหาการป้องกันไฟป่า, สัตว์ป่าออกหากินนอกแนวเขต, การคุ้มครองทรัพยากรป่าอนุรักษ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญและเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2 ตุลาคม 2545-2568) โดยชูวิสัยทัศน์ "คุ้มครอง ฟื้นฟู ป่าอนุรักษ์" พร้อมมอบ 8 แนวทางการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ










"สุชาติ ชมกลิ่น" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานฯ เขาใหญ่ หลังเข้ารับตำแหน่ง รมว.ทส.
"สุชาติ ชมกลิ่น" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานฯ เขาใหญ่ หลังเข้ารับตำแหน่ง รมว.ทส.
"สุชาติ ชมกลิ่น" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานฯ เขาใหญ่ หลังเข้ารับตำแหน่ง รมว.ทส.
"สุชาติ ชมกลิ่น" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานฯ เขาใหญ่ หลังเข้ารับตำแหน่ง รมว.ทส.
"สุชาติ ชมกลิ่น" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานฯ เขาใหญ่ หลังเข้ารับตำแหน่ง รมว.ทส.
+8
กำลังโหลดความคิดเห็น