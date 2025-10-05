"สุชาติ ชมกลิ่น" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานฯ เขาใหญ่ หลังเข้ารับตำแหน่ง รมว.ทส.

"สุชาติ ชมกลิ่น" ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หลังรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบนโยบาย - รับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการองค์กร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่ 5 ตุลาคม 2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) พร้อมด้วย น.ส.ตั๊น จิตภัสร์ กฤดากร เลขา รมว. ทส. ดร.ชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปลัดกระทรวง ทส. และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง
โดยมีนายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) นายชัยยา ห้วยหงษ์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯหรือ (PAC) และข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมอาสาสมัครกู้ภัย อุทยานฯ เขาใหญ่
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กับข้าราชการอุทยานฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานฯ หรือ PAC เพื่อรับฟังข้อคิดและปัญหาการป้องกันไฟป่า, สัตว์ป่าออกหากินนอกแนวเขต, การคุ้มครองทรัพยากรป่าอนุรักษ์ ถือเป็นเรื่องสำคัญและเนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (2 ตุลาคม 2545-2568) โดยชูวิสัยทัศน์ "คุ้มครอง ฟื้นฟู ป่าอนุรักษ์" พร้อมมอบ 8 แนวทางการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ