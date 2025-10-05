"อิ๊งค์" ขนพท.ลงอุตรดิถต์ลุยช่วยปชช.น้ำท่วม บอกอบอุ่นเสมอที่ได้ลงพื้นที่ สส.ยันช่วยผลักดันเยียวยา

“แพทองธาร” นำทีมเพื่อไทยลงอุตรดิถต์ ลุยพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วม บอกรู้สึกอบอุ่นเสมอทุกครั้งที่ได้มาลงพื้นที่ สส.พื้นที่ยันจะช่วยผลักดันเยียวยา
วันนี้ (5 ตุลาคม) เวลา 11.00 น. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ อดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมทีมเพื่อไทย นำโดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายสรวงศ์ เทียนทอง สส.สระแก้ว , เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา , นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายจเด็ศ จันทรา สส.พิษณุโลก , นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ สส. พิษณุโลก , , นายรวี เล็กอุทัย สส.อุตรดิตถ์ , นายวารุจ ศิริวัฒน์ สส.อุตรดิตถ์, นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ สส.อุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ บ้านวังปรากฏ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อตรวจสอบความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
โดยนางสาวแพทองธาร ได้รับฟังการรายงานจากกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นน้ำที่มาเร็วและไปเร็ว แม้จะได้รับการแจ้งเตือนแต่ก็ ไม่ทันได้ตั้งตัว จากนั้นหัวหน้าพรรคได้เข้าไปเยี่ยมบ้านเรือนของชาวบ้าน ซึ่งต่างเล่าให้ฟังว่าน้ำท่วมมิดหลังคา เป็นการท่วมที่ไม่ทันและไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลย
จากนั้น (11.30 น.) คณะได้เดินทางต่อไปยังวัดคีรีวงกฎ ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีพี่น้องมารอต้อนรับร่วมร้อยคน
โดยในพื้นที่นี้ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า “ ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเจอพี่น้องประชาชน หลังจากพ้นจากตำแหน่งนายกฯ รู้สึกอบอุ่นเสมอทุกครั้งที่ได้มาลงพื้นที่ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ได้รับตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งนายกฯ ว่าการได้มาเจอพี่น้องทุกครั้งก็จะได้รับกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกครั้งเลย
“เมื่อสักครู่ที่ได้ไปติดตามพื้นที่ ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหมดเลย ไม่เหลืออะไรเลย เห็นใจจริงๆ ค่ะ แต่ถึงไม่เหลืออะไร ยังเหลือกำลังใจเหลือกันและกันที่จะคอยช่วยเหลือ และดิฉันจะคอยช่วยเหลือผ่านสส. เพื่อให้เร่งเรื่องการช่วยเหลือพ ทั้งการสนับสนุนเยียวยาให้ได้โดยเร็ว และดิฉันจะเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยผลักดันผ่านสส. ทุกคนค่ะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายแข็งแรง และสุขภาพใจก็ให้แข็งแรงด้วยนะคะ ช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยแต่ก็ขอให้กำลังใจทุกๆ ท่านเลยค่ะ”
หลังจากนั้นนางสาวแพทองธาร ได้นั่งล้อมวงพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อสอบถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ ซึ่งชาวบ้านเล่าให้ฟังถึงความเสียหายในพื้นที่เกษตรกรรมที่ถูกน้ำท่วม อดีตนายกฯ โดยนางสาวกฤษณา สส.อุตรดิถต์ ได้กล่าวตอบว่าจะช่วยกันผลักดันเรื่องการเยียวยาพื้นที่เกษตรที่ได้รับน้ำท่วมผ่านกระบวนการรัฐสภาอย่างเต็มที่ต่อไป