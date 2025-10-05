สว.ฮึ่ม! เรียกหน่วยงาน “ซอฟต์พาวเวอร์” รายกระทรวงทุกอาทิตย์ถึงสิ้นเดือน จี้ยกเลิกเอางบทำรั้วเขมรแทน

“อลงกต” ฮึ่ม! เรียกหน่วยงาน “ซอฟต์พาวเวอร์” รายกระทรวงทุกอาทิตย์จนถึงสิ้นเดือนนี้ จี้ “รัฐบาล” ยกเลิกด่วน บอกเอางบไปทำรั้วเขมรดีกว่า เหตุประเมินผลลัพธ์ไม่ได้จริง
วันนี้ (5 ต.ค. 2568) นายอลงกต วรกี สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะประธานคณะกรรมธิการ (กมธ.) ติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา กล่าวถึง การติดตามตรวจสอบงบประมาณโครงการซอฟต์พาวเวอร์ ว่า กมธ. จะเรียกหน่วยงานชี้แจงจนถึง 30 ต.ค. ทุกวันจันทร์ อย่าเข้าใจว่ามีเฉพาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเท่านั้น กระทรวงมหาดไทยก็มี กระทรวงการต่างประเทศก็มี เนื่องจากงบสอดไส้ไปทุกหน่วยงาน อยู่ในโครงการซอฟต์พาวเวอร์เกือบ 12 กระทรวง
“ซอฟต์พาวเวอร์คือลิซ่ามากินลูกชิ้นปิ้งแล้วโพสต์หรือลูกชิ้นปิ้งขายได้คือซอฟต์พาวเวอร์ ตอนนี้ที่ทำกันอยู่ทั้งหมดนี้คือการทำอีเวนต์นะคุณ แล้วหน่วยงานที่ทำโครงการขึ้นมาก็ไม่ได้ตอบโจทย์ซอฟต์พาวเวอร์“ นายอลงกต กล่าว
นายอลงกต ระบุว่า แม้กระบวนการจัดจ้างถูก แต่ concept ผิด ซึ่งตนจะพิจารณาว่างบร้อยล้านที่จัดอีเวนต์พวกนี้ได้ผลสัมฤทธิ์จริงหรือไม่ พร้อมยกตัวอย่างว่า หากจัดงานโอทอปขึ้น แต่ละหน่วยงานจะประเมินอย่างไร ทำไมไม่มีการประเมินในเชิงรูปธรรม เรื่องเหล่านี้ เหมือนเวลาไปซื้อของในห้างแล้ว ทุกอย่างต้องมาจ่ายที่แคชเชียร์หลัก ทำไมไม่ทำแบบนั้น เพื่อให้วัดผลได้จริง เพราะฉะนั้นซอฟต์พาวเวอร์มีตัวเลขอะไรที่สามารถบอกได้บ้างว่ามีรายได้ มันเคลมว่าได้ แต่ประเมินในเชิงรูปธรรมไม่ได้
”รัฐบาลชุดนี้ควรจะยกเลิกโครงการนี้ทั้งหมด ถึงแม้งบประมาณปี 2569 จะผ่านไปแล้วก็จริง แต่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เอางบประมาณไปทำรั้วเขมรดีกว่า ทำตั้งแต่ตราดไปจนถึงอุบลราชธานีเลยคุณ ไปถึงบุรีรัมย์ด้วยก็ได้ มันเป็นงบที่ชัดเจนว่ามีรั้ว ผมมีความเห็นส่วนตัวว่างบพวกนี้ประเมินในเชิงรูปธรรมไม่ได้“ นายอลงกต กล่าว
นายอลงกต กล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการซอฟต์พาวเวอร์ประเมินผลลัพธ์เชิงรูปธรรมไม่ได้ ตี concept ผิด ตนมองว่าหน่วยงานไม่ผิด แต่การจูงใจของรัฐบาลชุดก่อนผิด เพราะฉะนั้น ควรจะยกเลิกการจัดสรรงบประมาณในหน่วยโครงการนี้ทั้งหมด