เผยที่ดินเขากระโดง 2 แปลงแรก รฟท.จ่อฟ้องขับไล่ มีชื่อ “เมียเนวิน-บ.ศิลาชัยฯ“ เป็นผู้ครอบครอง

เผยที่ดินเขากระโดง 2 แปลงแรก รฟท.จ่อฟ้องเพิกถอนโฉนดเรียกค่าเสียหาย มีชื่อ “กรุณา ชิดชอบ” ภรรยาเนวิน ชิดชอบ และ บริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ฯ เป็นผู้ครอบครอง แต่ยังอยู่ในขั้นตอนผู้ว่าฯ รฟท.ทำถึงสำนักอนาบาลเพื่อให้ดำเนินการเท่านั้น ยังไม่ได้ฟ้องร้องต่อศาล
จากกรณีนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงนามในหนังสือเลขที่ รฟ.อบ.1000/1792/2568 ลงวันที่ 29 กันยายน 2568 สำนักงานอาณาบาล เรื่อง ขออนุมัติให้ฟ้องคดี ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีมติว่า การออกโฉนดในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณแยกเขากระโดง ซึ่งเป็นที่สงวนห้ามมิให้ออกโฉนด เป็นการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จึงให้ฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่ 3466 และเลขที่ 8564 บริเวณแยกเขากระโดง ตำบนอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหนังสือที่ ปช 0040 (บร)/1542 ลงวันที่ 12 กันยายน 2568
ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา (www.isranews.org) รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจาก รฟท.ว่า ที่ดินทั้งสองแปลงที่ รฟท.จะดำเนินการฟ้องขับไล่นั้น เบื้องต้นเป็นที่ดินที่อยู่ในการครอบครองของนางกรุณา ชิดชอบ (ภรรยานายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด) 1 แปลง และบริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ (1991) จำกัด 1 แปลง โดยหนังสือดังกล่าว ผู้ว่าฯ รฟท.ทำถึงสำนักอนาบาล เพื่อให้ดำเนินการเท่านั้น ยังไม่นำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมแต่อย่างใด
"คาดว่า ผู้ว่าฯ รฟท.น่าจะเอาเรื่องเดิมที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2541 คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 7 วินิจฉัยว่าที่ดินเขากระโดงเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟ (หนังสือที่ นร.0601/211) แล้วในปี 2552 มีพิจารณาประกอบ จึงมีการส่งเรื่องไปยังกรมที่ดิน เพื่อขอให้เพิกถอนที่ดินของผู้บุกรุกที่ได้มีการออกโฉนดโดยมิชอบ แต่ตอนนั้นปรากฏว่า กรมที่ดินพิจารณาแล้วมีความเห็นแย้งกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงยังไม่ดำเนินการเพิกถอนโฉนดดังกล่าว" แหล่งข่าวจาก รฟท.ระบุ
อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการฟ้องร้องคดีต่อศาลยุติธรรม ยังมีกระบวนการต่อสู้คดีในชั้นศาลที่ต้องใช้เวลานานพอสมควร ปัจจุบันศาลฯ ยังไม่ได้มีคำพิพากษาชี้ขาด นางกรุณา ชิดชอบ และ บริษัท ศิลาชัย บุรีรัมย์ (1991) จำกัด ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ มีสิทธิ์ต่อสู้คดีตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องในการถือครองที่ดินทั้งสองแปลง