"มาดามหยก"ห่วง ผู้ประสบภัยน้ำท่วม แม่สะเรียง หนักสุด รอบ 30 ปี สั่ง รองหัวหน้าพรรคก้าวอิสระ- จิตอาสา IndyTeam จัดของจำเป็นช่วยเหลือด่วน

วันนี้(4 ต.ค.)จากอิทธิพลของพายุบัวลอย (BUALOI) พ่นพิษ ทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งคืนและส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในหลายจังหวัดของประเทศไทย เช่น ภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่ของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เกิดความเสียหายอย่างหนักน้ำป่าไหลหลาก แรงสุดในรอบหลายสิบปี กระแสน้ำซัด สะพานสบหารขาด ผ่านไม่ได้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ถูกพัดเสียหาย ระบบไฟฟ้า และ ระบบประปาของ อ.แม่สะเรียง ชำรุดจากน้ำท่วม รวมถึงระบบสูบน้ำเสียหายเนื่องจากใต้น้ำมีโคลน ต้องเร่งอพยพชาวบ้านออกทันที
ล่าสุดนางสาว กชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ (Indy Party) และประธานชมรม Change Together และ INDY team by มาดามหยก ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์ อัครหิรัญภักดิ์ รองประธานชมรมฯ นำทีมงาน Indy Team จัดหาน้ำดื่มสะอาด ไปมอบให้ชาวบ้านที่ประสบภัยที่กำลังต้องการน้ำดื่ม อาหาร เป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะที่บ้านหนองป่าแขม บ้านทุ่งแล้ง รวมจำนวน 236 ครัวเรือน ไปมอบให้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นางสาวกชพร กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งนี้ ถือว่าหนักสุดในรอบ30ปี ประชาชนเดือดร้อนและได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทาง Indy Team จึงได้เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ด้วยการนำน้ำดื่มสะอาด รวมถึงสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ นอกจากนี้ทราบว่าทางโรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา คุณครู ต้องการของใช้เด็ก ล่าสุด วันนี้คุณหยก ได้โทรหา ครูต้า โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา แล้วครูต้องการของใช้เด็ก เครื่องนอน เครื่องเขียน และ โทรหาผู้ใหญ่บ้านป่าหมาก ต้องการ เครื่องสูบน้ำ ตนจึงได้ประสานงาน Indy Team จัดส่งให้
นางสาวกชพร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้ คุณกิตติวินท์ แก้วคำมา (ต้นตาล) รองประธานชมรม Change Together เข้าช่วยเหลือ และมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำที่บ้านปิงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุบัวลอยน้ำใหลท่วมบ้านเรือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งพรรคก้าวอิสระ จะคอยอยู่เคียงข้าง เป็นกำลังใจ และคอยช่วยเหลือประชาชน ไม่ว่าจะมีภัยใดเกิดขึ้น เพราะเราเป็นคนไทย ไม่ทิ้งกัน