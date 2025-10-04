“สว.ชิบ” จี้รัฐสภาเร่งคลอด “พ.ร.บ.ล้มละลาย” ก่อนเส้นตาย 4 เดือนยุบสภา ช่วยฟื้นคืนชีพธุรกิจไทย ชี้เป็นความก้าวหน้ากฎหมายไทย เปลี่ยนจาก “ความผิด” เป็น “ให้โอกาสฟื้นฟู” หวังช่วยลดปัญหาหนี้คนไทย ช่วยสร้างโอกาสใหม่หนุนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน
นายชิบ จิตนิยม สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม 18 จากจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ..... ที่กำลังอยู่ในชั้นการพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่ 2 ขณะนี้ว่า ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลายฯ ดังกล่าวเป็นการปฏิรูปกฎหมายครั้งสำคัญของระบบกฎหมายไทยที่เลิกมอง “การล้ม” เป็น “ความผิด” แล้วหันมาให้ “โอกาสฟื้นฟู” ทั้งกับธุรกิจและประชาชนทั่วไป ผ่านกลไกที่ออกแบบให้ครอบคลุมตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ SMEs ไปจนถึงบุคคลธรรมดาที่มีหนี้สินจากบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคล
นายชิบกล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอกระบวนการฟื้นฟูแบบแยกตามขนาดหนี้ โดยกิจการที่มีหนี้ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไปสามารถเข้าสู่กระบวนการภายใต้การกำกับของศาล ในขณะที่ SMEs ที่มีหนี้ระหว่าง 1–50 ล้านบาท จะได้รับทางเลือกที่ยืดหยุ่น ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังคงบริหารกิจการเองได้ ขณะเดียวกัน กรณีที่ลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตกลงกันได้ล่วงหน้า ก็มีช่องทาง Fast-Track ที่ช่วยลดทั้งเวลาและภาระค่าใช้จ่าย ส่วนบุคคลธรรมดาที่มีหนี้ไม่ถึงขั้นล้มละลาย ก็สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ได้โดยไม่ถูกตัดสินให้เป็นบุคคลล้มละลาย
นายชิบ กล่าวว่า แนวคิดดังกล่าวสะท้อนหลักสากล เช่น Chapter 11 ของสหรัฐอเมริกา หรือ Individual Voluntary Arrangement (IVA) ของสหราชอาณาจักร แต่กฎหมายไทยมีจุดเด่นตรงที่รวมทุกกลุ่มเป้าหมายไว้ในฉบับเดียว และออกแบบให้เหมาะกับบริบทเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งความสำเร็จของกฎหมายไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์ของตัวบท แต่อยู่ที่การเข้าถึงของประชาชนจริงๆ และหากไม่มีระบบสนับสนุนที่แข็งแรง เจ้าหนี้รายย่อย พนักงาน หรือผู้ประกอบการรายเล็กอาจเสียเปรียบสถาบันการเงินรายใหญ่ จึงเสนอให้แยกกลุ่มเจ้าหนี้อย่างชัดเจน เพื่อให้เสียงของคนตัวเล็กได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม เพราะฉะนั้นรัฐต้องเร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายและการเงิน รวมถึงพัฒนาระบบยื่นคำร้องและไกล่เกลี่ยออนไลน์ เพื่อลดอุปสรรคด้านต้นทุนและข้อมูล
นายชิบ ยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงความพร้อมของระบบศาลและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ว่าจะสามารถรองรับกระบวนการฟื้นฟูที่ซับซ้อนและเพิ่มจำนวนมากขึ้นได้หรือไม่ พร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยี เช่น e-Filing หรือ e-Mediation มาช่วยให้กระบวนการมีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้ในวงกว้าง และกฎหมายนี้จะเป็นมากกว่ากระดาษ หากเราทำให้มันกลายเป็นสะพานที่คนล้มจริง ๆ ใช้ลุกขึ้นได้ การปฏิรูปกฎหมายล้มละลายฉบับนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของนักกฎหมายหรือผู้มีอำนาจ แต่คือโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจที่ให้ทุกคนได้เริ่มต้นใหม่อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรี
”ผมเชื่อมั่นว่าร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับนี้เป็นความก้าวหน้าของกฎหมายไทย หากเราสามารถสร้างความสมดุลระหว่างตัวบทกฎหมายและการเข้าถึงในทางปฏิบัติ กฎหมายนี้จะช่วยลดปัญหาหนี้และสร้างโอกาสใหม่ให้ประชาชนและเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืน” สว.ชิบ จิตนิยมกล่าว