"สุชาติ" ลั่นไม่ยอมเขมรปักหลักบ้านหนองจาน สั่งบังคับใช้กฎหมายเต็มที่เอาผิดผู้บุกรุก จนท.ป่าไม้แจ้งความไว้แล้ว

"สุชาติ" ลั่นไม่ยอมให้กัมพูชา ปักหลักหนองจาน สั่งบังคับใช้กฎหมายเต็มอัตราศึกเอาผิดผู้บุกรุกพร้อมผลักดันพ้นเขตไทย เผย จนท.ป่าไม้แจ้งความไว้แล้ว ชี้เกิดการปะทะแนวชายแดนต้องรีบแสดงสิทธิ หวั่นยุ่งไปใหญ่
วันที่ 4 ต.ค.นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์ถึงการบังคับใช้กฎหมายผลักดันชาวกัมพูชาที่บ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 10 ตุลาคมนี้ ว่า ขอยืนยันพื้นที่ดังกล่าวเป็นของกรมป่าไม้ซึ่งตนเองได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปแจ้งความดำเนินคดีไว้แล้ว เพื่อรักษาสิทธิ์และให้รู้ว่าที่ดินที่ชาวกัมพูชาเข้ามาอยู่เป็นของกรมป่าไม้ตั้งแต่ พ.ศ 2484 ซึ่งขั้นตอนต่อไป มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วดำเนินการ และป่าไม้จังหวัด ถือว่าอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด ไปดำเนินการ
นายสุชาติ กล่าวว่า ตนได้พูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคง แต่กระทรวงจะเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ และในฐานะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ตนไม่ยอมอยู่แล้วในเรื่องนี้ และ สั่งการให้ไปปักป้ายแสดงสิทธิ์ ดำเนินคดีผู้บุกรุกทั้งหมด เพราะต้องยอมรับว่าป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใด หรือคนไทย หรือคนสัญชาติอื่นมาอยู่ จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่เช่นนั้นทุกคนจะเอาที่ป่าไปเป็นที่พักอาศัยหรือไปยึดครองซึ่งทำไม่ได้ โดยเฉพาะ กรณีที่มีความขัดแย้งและเกิดการปะทะกันแนวชายแดน ตรงนี้ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนดังนั้นต้องแสดงสิทธิ์ ไม่เช่นนั้นจะยุ่งไปกันใหญ่
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในกรณีที่จะครบวันที่ 10 ตุลาคมนี้ได้มีการเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วอย่างไร นายสุชาติกล่าวย้ำว่าได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว พร้อมกับ ผบ.กองพล 2 แล้ว ขณะเดียวกันในพื้นที่ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกแล้วก็ให้ฝ่ายความมั่นคงดำเนินการไป และให้บังคับใช้กฎหมายส่วนตนเองจะเป็นผู้สนับสนุน แต่ต้องเอากฎหมายป่าไม้นำยืนยันว่า เราต้องเอาของเราคืนแน่นอน ซึ่งตนเองไม่ยอมเรื่องนี้
"หากกัมพูชาไม่ย้ายออกก็ต้องบังคับใช้กฎหมาย ถ้าไม่บังคับใช้ป่าไม้ก็จะโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 หากบังคับใช้กฎหมายกับคนไทยแต่ประเทศอื่นไม่บังคับใช้แล้วจะอยู่ประเทศไทยได้อย่างไร ซึ่งได้สั่งการไปยังข้าราชการว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และเต็มอัตราศึก" นายสุชาติ กล่าว