ผอ.องค์การคลังสินค้า สนองนโยบาย “Quick Big Win” ของ “ศุภจี” รมว.พาณิชย์ เปิดตัว “ข้าวโอชา” มุ่งเน้นดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันที่ 4 ต.ค.68 นายธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่าอคส. ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับของกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวข้าวสารบรรจุถุงภายใต้ตราสินค้า “โอชา” อย่างเป็นทางการ พร้อมราคาพิเศษช่วงเปิดตัว เพื่อตอบสนองนโยบาย “Quick Big Win” ของนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ซึ่งมุ่งเน้นการดูแลค่าครองชีพของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ทางด้าน นายคมกิจ ขวัญทิพย์ธสาร รักษาการผู้อำนวยการสำนักข้าว อคส. กล่าวว่า ข้าวโอชาในล็อตแรกนี้ มีจำหน่าย 2 ชนิด ได้แก่ 1) ข้าวนุ่มโอชา ข้าวเมล็ดนุ่ม ทานแล้วนิ่ม เหมาะสำหรับร้านอาหาร และผู้ที่ชื่นชอบข้าวเนื้อนิ่ม 2) ข้าวโอชา ข้าวเมล็ดแน่นกว่าเล็กน้อย แต่ไม่กระด้าง เหมาะสำหรับร้านอาหารทั่วไป และผู้ที่ไม่ชอบข้าวนิ่มมาก ข้าวทั้งสองชนิดผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยและคุณภาพ

ขณะที่น.ส.สลิล บัตรพรรธนะ รักษาการ หัวหน้าส่วนออนไลน์ออฟไลน์ อคส. กล่าวว่า อคส.วางจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง 5 กิโลกรัม ราคาประหยัด ภายใต้แบรนด์ “โอชา” กับแนวคิด “ทุกความใส่ใจ เพื่อเกษตรไทย และประชาชน” โดยมุ่งเน้นการดูแลเกษตรกรและผู้บริโภคไปพร้อมกัน บรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบให้เป็น Shopping bag สีสันสดใส สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ประชาชนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ผ่าน LINE Official @pwoproduct ได้แล้ววันนี้ ราคาพิเศษช่วงเปิดตัว : ข้าวนุ่มโอชา ขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 110 บาท ข้าวโอชา ขนาด 5 กิโลกรัม ราคา 90 บาท






