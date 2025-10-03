นายกฯโยนฝ่ายมั่นคงพิจารณาข้อเสนอแอนตี้โดรน เชื่อมือทีมศก.ลงพื้นที่นำไปผุดมาตรการกระตุ้นท้องถิ่น

"อนุทิน" ลั่นสัปดาห์หน้าจ่ายแน่เงินเยียวยา ปปช. ผู้ได้รับผลกระทบความไม่สงบ ชายแดนไทย -กัมพูชา โยนข้อเสนอ แอนตี้โดรน ให้ฝ่ายมั่นคงพิจารณา หลังจังหวัดร้องขอ เชื่อมือทีมเศรษฐกิจลงพื้นที่นำไปปรับผุดมาตรการกระตุ้นที่ดีให้ท้องถิ่น
วันนี้ (3ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟัง สถานการณ์ความไม่สงบ ชายแดนไทยกัมพูชาว่า สำหรับแนวทางการเยียวยา จะจ่ายเงินให้ประชาชนในสัปดาห์หน้า เพราะขณะนี้ เงินจากกระทรวงมหาดไทยถ่ายโอนมาที่ธนาคารออมสินแล้ว ก็จะเร่งทำการจ่ายให้ประชาชน โดยจะมีการทยอยจ่ายไปตามบัญชีประชาชน ตามที่ได้มีการขึ้นทะเบียนไว้ ส่วนรายละเอียด จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอยืนยันว่าจ่ายแน่ในสัปดาห์หน้า
ส่วนกรณีที่มารับฟังปัญหา สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์นั้นนายอนุทินกล่าวว่า ส่วนสำคัญจะต้องให้การสนับสนุน ความพร้อมของฝ่ายกองทัพ ถึงแม้ว่า จะยังไม่มีการปะทะกัน แต่ก็ต้องมีความพร้อมไว้ซึ่งรัฐบาลก็ต้องทำให้กองทัพมีความพร้อม มีแสนยานุภาพที่ดีกว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า และมีความพร้อมมากกว่าฝั่งตรงข้ามของเรา อยู่ตลอดเวลา ซึ่งถือเป็นหลักในการเตรียมความพร้อม เพื่อปกป้องอธิปไตย
เมื่อถามว่าทหารขอรัฐบาลให้สนับสนุนเรื่องใด สามารถเปิดเผยได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ไม่ควรเปิดเผยแต่รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดความ มั่นใจว่าพื้นแผ่นดินของไทย จะไม่มีใครสามารถที่จะมารุกรานหรือคุกคามพี่น้องประชาชน
เมื่อถามถึงความเป็นไปได้ กรณีที่ทางจังหวัดสุรินทร์เสนอขอรับการสนับสนุนแอนตี้โดรน นายอนุทินกล่าวว่า เรื่องนี้มีการวางแผนโดยทางกองทัพ
เมื่อถามถึงกรณีที่ประชาชนสะท้อน แม้จะทำรั้วก็ไม่ให้เปิดด่าน นายอนุทินกล่าวว่า จากการปราศรัย แทบจะเป็นฉันทานุมัติแล้วว่าประชาชน ทั้งที่อยู่แนวชายแดน ที่ได้รับผลกระทบ ก็ไม่ยอมให้เปิด ไม่มีคนไหน ที่ให้เปิดสักคนเดียว ดังนั้น รัฐบาล ก็ต้องรับฟังเสียงประชาชน ซึ่งความจริงแล้วเรื่องการเปิดด่าน ต้องมั่นใจว่า จะไม่มีวันเกิดขึ้น จนกว่า เงื่อนไข หรือเรื่องที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยจะได้รับการยอมรับและทำให้ไทย มั่นใจแล้วพึงพอใจเราจึงจะพิจารณาต่อไป
เมื่อถามว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้นำทีมเศรษฐกิจมาด้วยจะกลับไปพิจารณาฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่นี้อย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจหลายท่านเป็นมืออาชีพ และ ส่วนตัวคิดว่า มีความเก่งกล้าสามารถ แต่การที่ ตนเองพามาลงพื้นที่ เพื่อมาดูหน้างานด้วยว่า เศรษฐกิจ ในต่างจังหวัด โทษทีไม่ต่างจังหวัดในส่วนภูมิภาคเป็นอย่างไรและส่วนภูมิภาค รวมถึงชายแดน เป็นอย่างไร ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบไฮเทค ไม่ใช่เศรษฐกิจเงินจำนวนมาก แต่งเรื่องของวิถีชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน สิ่งเหล่านี้จะให้รัฐมนตรีได้เห็นภาพ เพื่อให้รัฐมนตรีนำประสบการณ์ ไปปรับให้เกิดมาตรการที่ดีที่สุด สำหรับประชาชน
เมื่อถามถึงกรณีที่ทางจังหวัดสุรินทร์เสนอ 19 โครงการเพื่อเยียวยาเกษตรกรวงเงินกว่า 600 ล้านบาท นายอนุทิน กล่าวว่า นี่แค่จังหวัดเดียว ซึ่งเรื่องนี้จะนำไปพิจารณา โดยกระทรวงมหาดไทยจะทำหน้าที่กลั่นกรอง แต่เวลาคนขอก็จะต้องขอมาเต็มที่ ทั้งนี้หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่มีการเผื่อ ทุกบาททุกสตางค์ เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชน ตนก็พร้อมที่จะสนับสนุน
เมื่อถามถึงการสร้างรั้วชายแดน จะมีการสร้างไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์ หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ทางกองทัพจะเป็นผู้กำหนด หลักเขตที่สามารถจะสร้างรั้ว ได้ตรงไหนเมื่อไหร่อย่างไร และจะเป็นรูปแบบไหนด้วยเพราะมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ
เมื่อถามว่ามีข้อกังวลเรื่องการสร้างรั้วหรือไม่ เพราะอาจจะเป็นการละเมิดข้อตกลงการหยุดจริงนายอนุทิน กล่าวว่า สร้างอยู่ในแนวเขตของประเทศไทย ไม่ได้ไปรุกล้ำใครและอย่าลืมว่าจำคำถ้อยแถลงของนายสีหศักดิ์พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หรือไม่ ที่เวทีสหประชาชาติ เราเป็นผู้ที่ถูกรุกล้ำดังนั้น หลักตรงนี้ต้องทำให้ประชาคมโลก เกิดความมั่นใจว่า เราทำทุกสิ่งเพื่อรักษาอธิปไตยและเกียรติภูมิของประเทศ