นายกฯบอกชาวสุรินทร์สัปดาห์หน้าได้เงินเยียวยาแน่ ขู่รองผู้ว่าไม่เซ็นไม่ได้นั่งผู้ว่า ชาวบ้านพร้อมใจตอบเปิดด่านเจอ "ตีน"

"อนุทิน" พบชาวสุรินทร์ บอกสัปดาห์หน้ารับเงินเยียวยาได้เลย ขู่รองผู้ว่าฯไม่เซ็นเบิกจ่ายไม่ได้ขยับขึ้นผู้ว่าฯแน่ ถามชาวบ้าน "ผมเปิดด่านจะเจอมือหรือตีน" เจอสวนทันที ”ตีน“ อ้อนมาตอบแทนพระคุณ โวเลือกตั้งรอบหน้า 4 จว.อีสานใต้น้ำเงินล้วน ทิ้งท้ายภาษาเขมร จะมาพบ "บองปะโอน" อีก
วันนี้ (3ต.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะเดินทางมายังโรงเรียนพนมดงรักพิทยา ตำบลจีกแดก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ เพื่อตรวจติดตามการเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และพบปะประชาชน หัวหน้าส่วน นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและกำนันในพื้นที่ กลุ่มกองกำลังรักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และทหารผ่านศึก
ผู้สื่อข่าวรายการว่าทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ประชาชนได้ตบมือต้อนรับ ต้องรับในขณะที่นายกฯ เดินทักทายประชาชนที่มาให้การต้อนรับ โดยประชาชน ได้มีการผูกผ้าขาวม้าคาดเอวให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย โดยนายกรัฐมนตรี ได้เดินทักทายประชาชน ยิ้มแย้ม โบกมือ ส่งมินิฮาร์ท ขณะที่ประชาชนได้นำผ้าขาวม้าผูกเอวตอนรับด้วย
นายอนุทิน ได้ขึ้นเวทีกล่าวกับ ประชาชนว่า สวัสดีชาวอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ สบายดีนะครับ ต้องกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างยิ่งทราบมาว่าได้มา รอกันอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ได้พบปะกับผู้ช่วยรัฐมนตรีบางท่านบ้างแล้ว พร้อมชี้ไปที่วงดนตรีและกว่าว่า จำได้หรือไม่วงดนตรีพี่น้องทหารที่มาร้องให้พวกเราฟัง ตนเคยมาร้องด้วยจำได้หรือเปล่า ใครอยู่ในวันนั้นขอให้ยกมือขึ้น เพราะเดี๋ยวตนจะร้องให้ฟัง วันนี้ตนเดินทางมาคณะใหญ่รัฐมนตรีมาหลายคนเพราะตั้งใจที่จะมาเยี่ยม พี่น้องที่จังหวัดสุรินทร์แห่งนี้ ด้วยความเป็นห่วงและนำกำลังใจอย่างเปี่ยมล้นมา
ขอเรียนตรงๆเป็นนายกมาเกือบเดือนรอวันมาพบกับพวกเรา เพราะอยู่กรุงเทพฯมีงานเยอะแยะไปหมด แต่ใจห่วงพ่อแม่พี่น้องที่นี่ และห่วงพี่น้องทหาร ตำรวจ อสม.ชรบ.ห่วงทุกคน จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้แนะนำรัฐมนตรีที่ติดตามลงพื้นที่มาด้วย รวมถึงระดับ ปลัดกระทรวงอธิบดี ซึ่งวันนี้นำคณะใหญ่เดินทางมา ซึ่งเป็นคนที่จะมาทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ทั้งเรื่องความมั่นคง เรื่องของการสู้รบ เรื่องของการฟื้นฟูและเรื่องของเศรษฐกิจ ท่านแรกคือพลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ คนนี้ที่จะมาทำให้พืชผลขอเกษตรกรดีขึ้น พลโทอดุลย์ บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 นายวรโชติ สุคนธ์ขจรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รวมถึง สส.ของคนสุรินทร์ และ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ หรือโฆษกโต้ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สส.เซี๊ยะ และนางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทั้งหมดที่แนะนำมาเป็นคนสุรินทร์ คนชัยภูมิ ส่วนตนเป็นคนบุรีรัมย์ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมจากจังหวัดบุรีรัมย์ นายทรงศักดิ์ ทองศรี จากอำเภอประโคนชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีหนุ่มมือใหม่ไฟแรง
ทั้งนี้นายอนุทินยังได้หันไปถามพลเอกณัฐพล ถึงชื่อเล่นของแม่ทัพภาค 2 ก่อนจะพูดว่า ต้องแนะนำประชาชน คนนี้ต้องตบมือให้ดังๆ ให้หลังคาร่วง เพราะคนนี้จะทำให้พวกเราได้รับชัยชนะ และกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ พลโทวีรยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพเปิ่น ซึ่งระหว่างนี้ชาวบ้านได้ปรบมือเสียงดังสนั่น ขณะที่นายอนุทิน กล่าวว่า พวกเราฝากชีวิตไว้กับท่าน แล้วท่านจะนำความผาสุกกลับมาให้เรา
นายอนุทิน กล่าวอีกว่าวันนี้ได้มาพบกับประชาชนทุกคน ได้เห็นหน้ากันหมดแล้วเราทุกคนพร้อมมาทำงาน แก้ไขปัญหาให้กับทุกท่าน โดยไม่ต้องห่วงเงินเยียวยาอาทิตย์หน้าเข้ากระเป๋าทุกคน เงินมาแล้วอยู่ในแบงค์ออมสิน แต่ตอนนี้จ.สุรินทร์ ไม่มีผู้ว่าราชการ ใช่หรือไม่ มีรองผู้ว่าฯ รักษาราชการอยู่ อยากขึ้นเป็นผู้ว่าฯ หรือเปล่า อาทิตย์หน้าหากพ่อแม่พี่น้องไม่ได้เงินเข้ากระเป๋าจ.สุรินทร์ จะไม่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ปลัดจะไม่กล้าตั้ง ดังนั้นเงินเยียวยาทั้งหลายจะดำเนินการทันที เพราะทุกอย่างได้เตรียมพร้อมไว้หมดแล้ว
ส่วนการสร้างบังเกอร์ หรือหลุมหลบภัยต่างๆก็ขอให้เป็นธุระของพวกผม พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวล 2-3 เดือนที่แล้วตนมาสร้างบักเกอร์ให้จำได้หรือไม่ ซึ่งมากับซ้อกุลคนในพื้นที่ เดินกันมาแบบค๊อกแค๊ก ไม่มีกลไกรัชกาลช่วย แต่วันนี้เป็น เป็น นายก รัฐมนตรี เป็น รัฐมนตรี ว่า การ กระทรวง มหาดไทย จะทำให้ดีกว่าพันเท่า ต้องทำอย่างเต็มที่ คราวที่แล้วมา แบบช่วยเหลือกันเองแต่ด้วยความคิดถึง ตั้งใจเลยว่าวันนี้ จะมาให้มันฉ่ำใจ ครั้งที่แล้วตอนมาไม่มีตำแหน่งอะไร ก็ช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้แต่วันนี้มาแล้วเราสามารถที่จะได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ดังนั้นวันนี้จะต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชน ไม่ใช่เฉพาะคนจังหวัดสุรินทร์แต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาไล่ตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบล จะดำเนินการให้เรียบร้อย
พร้อมกันนี้นายอนุทินยังถามประชาชนที่นั่งฟังด้วยว่าอยากจะให้เปิดด่านหรือไม่ ขอให้ยกมือขึ้น และถามด้วยว่าใครจะให้ปิดด่านต่อไปซึ่งประชาชนยกมือขึ้นพรึ๊บ ขณะที่นายอนุทินถามว่าอยากให้ปิดด่านใช่ไหม ชาวบ้านตอบว่าใช่ ขณะที่นายอนุทินพูดอีกว่าถ้าผมเปิดด่านผมจะเจอมือหรือตีน ซึ่งชาวบ้านสวนทันทีว่าตีน ทำให้นายอนุทินถึงกับหัวเราะพร้อมกับบอกว่าไม่ต้องห่วง ขอให้สบายใจได้เราจะทำตามความต้องการของพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามจะใช้แนวทางการฑูตเจรจา ให้ประเทศไทย ได้ในสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ว่าเราไม่พูดเลย เพราะเราต้องอยู่กันแบบนี้ไปกันตลอดชีวิต แต่เราจะต้องทำในทุกๆสิ่งเพื่อไม่ให้เราเสียเปรียบเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับเรา เพราะยังมีอีกหลายช่องทางในการทำให้สถานการณ์กลับมาดีที่สุด
นายอนุทินกล่าวด้วยว่าหลังจากนี้จะไปดูเรื่องเยียวยา ดูแลความปลอดภัย หนี้สิน ราคาสินค้าเกษตรรวมถึงระบบฟอกไต ซึ่งบางคนเสียเงินฟอกไต วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะต้องกลับไปเหมือนเดิมไม่ต้องเสียเงิน อะไรที่เคยให้มาแล้วจะถอนกลับไปไม่ได้นี่คือหลักของตนเองวันนี้ตนเองได้มีโอกาสกลับมาจะต้องทำในสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อติบทนพระคุณพี่น้องประชาชน ซึ่งจังหวัดสุรินทร์มีบุญคุณกับตนเองมาก โดยการขึ้นเวทีครั้งแรกของการเป็นนักการเมืองก็มาที่จังหวัดสุรินทร์ มากี่ทีก็พูดแต่คำนี้ ขึ้นเวทีพบปะประชาชนครั้งแรกหลังเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ที่จังหวัดสุรินทร์ ดังนั้น จะไม่ลืมที่ให้สส.พรรคภูมิใจไทยมามากมาย รวมถึงจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลก็จะให้มาทั้งจังหวัด ก็ขออยู่แค่นี้ ต้องขอขอบคุณ ส่วนเรื่องสวัสดิการโดยเฉพาะชรบ.หมู่บ้านก็จะกลับไปดูแลอย่างเต็มที่ มาด้วยกันแล้วซึ่งวันนี้อธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มาด้วย ขณะที่อสม.ก็ได้ค่าตอบแทนไป 2,000 บาทแล้วใช่ไหม ตนเป็นคนเซ็นเช็คเองให้ในตอนนั้น หากจะเอาเพิ่มก็ต้องทำให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้น ส่วนเรื่องความเป็นอยู่ความช่วยเหลือต่างๆตนได้รับฟังมาหมดแล้ว เดี๋ยวรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะส่งเรื่องมาและเราจะรีบดูแลให้โดยเร็ว
" ตอนนี้ฝนจะตกแล้ว และผมเองต้องนั่งฮ.ไปที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ฝนฟ้ากำลังจะมาขนาดนี้ ก็ต้องรีบให้ประชาชนกลับบ้าน เดี๋ยวผมเองจะไม่ถึงกรุงเทพฯด้วย นั่งรอฝนตกนะครับ เดี๋ยวแผ่นดินมันจะสูงขึ้น ดังนั้นขออนุญาตพบปะประชาชนเพียงเท่านี้วันนี้เอาใจมาให้ด้วยความห่วงใยและจะมาเรื่อยๆ วันนี้มาแบบทางการไปหน่อย เดี๋ยวเที่ยวหน้า จะมาแบบ เซราะกราว มาเจอกับพ่อแม่พี่น้องไม่รบกวน ข้าราชการผู้ใหญ่มาบองปะโอนแบบนี้ จะเป็นการพบกันอย่างใกล้ชิดต่อไปไม่ต้องห่วงช้อกุล จะดูแลอยู่แล้วเพราะเราใกล้ชิดกัน ขอให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากภัยอันตรายทุกสิ่ง และมีความสุขที่เหลือปล่อยให้พวกผมทำงานให้พวกท่านเชิญกลับบ้านขอบคุณครับ"นายอนุทิน กล่าว