“อรรถกร“ ดัน ‘Big Impact Act Fast’ ดึงนทท.ต่างชาติ 4 ด.ท้าย เสริมมาตรการเที่ยวไทยมั่นใจปลอดภัย

รมว.ท่องเที่ยวฯ พร้อมดัน ‘Big Impact Act Fast’ เร่งดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4 เดือนสุดท้ายปี 68 เสริมมาตรการเที่ยวไทยมั่นใจความปลอดภัย
เมื่อวันที่ (3 ต.ค.) ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมงานครบรอบ 23 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมมอบนโยบายและประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยทิศทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ด้มอบนโยบาย “Big Impact Act Fast” มุ่งเน้นการพัฒนาตลาดนักท่องเที่ยวหลักที่มีศักยภาพสูง อาทิ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย ตะวันออกกลาง ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ควบคู่กับการเปิดตลาดใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
“ผมกำหนดเป้าหมายในช่วง 4 เดือนสุดท้ายของปี 2568 ให้เร่งดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเสริมมาตรการสร้างความปลอดภัยด้วยแนวคิด เที่ยวไทยมั่นใจ ปลอดภัยทุกย่างก้าว เสริมความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในระยะยาว“นายอรรถกร กล่าว
นอกจากนี้ นายอรรถกร ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดทำงานอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับโลกที่มีคุณค่าและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก สร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศ