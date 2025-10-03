"ธรรมนัส" จัดให้ลุยพายุพบเกษตรกรชัยภูมิ สั่งอนุมัติงบ 40 ล.ขยายอ่างเก็บน้ำหนองกลางโคก

ขอมา นัสจัดให้ ! “รมว.ธรรมนัส“ ฝ่าพายุ ลุยพบเกษตรกรชัยภูมิ สั่งอนุมัติงบ 40 ล้าน ขยายอ่างเก็บน้ำหนองกลางโคก เพิ่มความจุกว่า 2 หมื่น เป็น 150,000 ลบ.ม.ใช้ประโยชน์ทันที “อัครแสนคีรี” ชู เกษตร-ศึกษา-ท่องเที่ยว กล้าธรรม พร้อมช่วยชาวบ้าน
เมื่อวันที่ (3 ตุลาคม 2568) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจราชการและติดตามสถานการณ์อุทกภัย รวมถึงโครงการพัฒนาเกษตรกรรม และเยี่ยมเยียนพี่น้องเกษตรกรในหลายพื้นที่ โดยมี นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ พรรคกล้าธรรม ,นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ สส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย,นายปรีดา บุญเพลิง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม ให้การต้อนรับ
โดย ร.อ.ธรรมนัส ได้เดินทางไปพบปะประชาชนที่โรงเรียนคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ พร้อมกล่าวช่วงหนึ่งว่า ในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ชายแดน ที่จังหวัดสุรินทร์ เพราะฉะนั้นใน ครม.ชุดนี้ เราต้องมาฟังเสียงความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน นำกลับไปทำเป็นโจทย์ เพื่อเอาไปแก้ปัญหา เราจะไม่ทำงานในห้องแอร์แล้วนั่งเขียนโครงการ รัฐมนตรีของพรรคกล้าธรรมทั้ง 4 กระทรวงต่างเป็นผู้ที่มีความรู้ และมีใจให้ชาวบ้าน ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญในการทำงาน
จากนั้น ร.อ.ธรรมนัส ได้ตรวจติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำ การขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองกลางโคก บ้านหนองแดง หมู่ที่ 5 และบ้านกุดจิก หมู่ที่ 8 ต.หนองข่า อ.เกษตรสมบูรณ์ พร้อมกล่าวว่า เนื่องจากบริเวณดังกล่าวสภาพพื้นที่เป็นภูเขา น้ำฝนที่ตกลงมาจะไหลลงสองฝั่ง ทำให้ไม่สามารถกักเก็บได้เต็มที่ อ่างเก็บน้ำมีความจุเพียง 20,000 ลูกบาศก์เมตร และไม่เพียงพอต่อการเก็บกักน้ำสำหรับภาคการเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ตนจึงได้หารือร่วมกับผู้แทนจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ พบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่สาธารณะ และมีบางส่วนอยู่ในเขต ส.ป.ก.สามารถดำเนินได้ ไม่กระทบพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า โดยจะต้องขยายพื้นที่กักเก็บจาก 5 ไร่ เป็น 30 ไร่ เพิ่มความจุเป็น 150,000 ลูกบาศก์เมตร ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกว่า 200 ไร่ที่จะได้รับประโยชน์
“อ่างเก็บน้ำหนองกลางโคก ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชาวชัยภูมิ ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และผมพร้อมอนุมัติงบประมาณ 40 ล้านบาทสำหรับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ ไม่ต้องรอให้ยืดเยื้อ เพราะคือการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการเกษตรและการดำรงชีพให้ชาวชัยภูมิระยะยาว“ร.อ.ธรรมนัส กล่าว
ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส ได้มีการมอบโฉนดเพื่อการเกษตร และมอบโฉนดต้นยาง รวมถึงเมล็ดพันธุ์ข้าว 1,000 กิโลกรัม ปุ๋ยอินทรีย์ 1,000 ถุง สัตว์เลี้ยง อาทิ สุกร-ไก่พันธุ์ และพันธุ์ปลา รวมถึงปัจจัยการผลิตอื่น ๆ แก่เกษตรกร นอกจากนี้ ยังมีโครงการทำหมัน สุนัข - แมว ฟรี ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ด้วย
ด้าน นายอัครแสนคีรี กล่าวว่า ตั้งแต่ ร.อ.ธรรมนัส เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ จนมาถึงยุคของ ศ.ดร.นฤมล ทุกโครงการในพื้นที่มีความคืบหน้าไปอย่างมาก รวมถึง ภาคการศึกษา ที่ ศ.ดร.นฤมล ได้ดูแลสถานศึกษาและลูกหลานของเราเป็นอย่างดี และตอนนี้เรายังได้ท่านอัครา พรหมเผ่า รมว.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะมาดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ รวมถึงการส่งเสริมเด็กและเยาวชน รวมถึงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่มีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร กำกับดูแลในการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเช่น วัดพระธาตุชัยภูมิ และวัดป่าภูปุตสโตพงพันปี นอกจากนี้ สนามกีฬาในอำเภอคอนสวรรค์ที่ระบบไฟฟ้าใช้การไม่ได้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมกลางคืนได้ และอำเภอแก้งคร้อยังขาดสนามกีฬากลางหรือสวนสาธารณะ ก็จะได้รับการดูแลจากพรรคกล้าธรรม