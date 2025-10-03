ตอกย้ำ! ร่างผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ 4 กิจการต้องห้าม "ก่อสร้างใหม่" สนามแข่งรถ สนามม้า สนามยิงปืน สนามกอล์ฟ 66 ตำบล 6 อำเภอ

ตอกย้ำ! ร่างผังเมืองรวมฉบับใหม่ เขต "เมืองเชียงใหม่" กําหนด 4 กิจการต้องห้าม "ก่อสร้างใหม่" สนามแข่งรถ สนามแข่งม้า สนามยิงปืน และสนามกอล์ฟ ใน พื้นที่ 66 ตำบล 6 อำเภอ "บอร์ดกฎหมาย" ย้ำ ยธ.ยกร่าง หลังปิดประกาศ แนะตรวจสอบเพิ่มเติม "ถ้อยคำห้าม"ให้ชัดเจน หวั่นในอนาคตมีปัญหาขัดข้อง จนถูกนำไปตีความ เหตพบร่างฯ ไม่กําหนดนิยาม "กิจการต้องห้าม"ไว้เป็นการเฉพาะ พ่วงตรวจสอบประเด็นการจัดเก็บภาษี พื้นที่โล่ง โครงการอนุรักษ์ โครงการการคมนาคมขนส่ง กิจการบริการสาธารณะ
วันนี้(3 ต.ค.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยธ.) กระทรวงมหาดไทย ได้นำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม พ.ศ.. ในหลายพื้นที่
เข้าขอหารือกับ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2
โดยพบว่า มีร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวม หลายฉบับที่น่าสนใจ เช่น ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
ที่มีการปิดประกาศ จนถึง 7 มิ.ย.2566 มีผู้ได้เสียยื่นคำร้อง 51 ฉบับ 99 ราย 32 เรื่อง ขณะที่คณะกรรมการผังเมือง มีมติให้ตามคำร้อง 3 เรื่อง เป็นเรื่องข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และเห็นชอบโดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัด มท.
โดยคณะกรรมการชุดนี้ ให้ข้อสังเกต กรณีตามร่างประกาศฯ ได้กําหนด "กิจการต้องห้าม" เกี่ยวกับสนามแข่งรถ สนามแข่งม้า สนามยิงปืน และสนามกอล์ฟ ไว้
"แต่เนื่องจาก มิได้มีการกําหนดนิยามของถ้อยคําดังกล่าว ไว้เป็นการเฉพาะ จึงขอให้ ยธ. ตรวจสอบเพิ่มเติมว่า มีปัญหาขัดข้องในการตีความการปฏิบัติตาม ถ้อยคําดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งควรพิจารณาหาแนวทางในการกําหนดถ้อยคําดังกล่าวให้ชัดเจนด้วย"
ให้ข้อสังเกตว่า ในส่วนของการกำหนดระยะห่างและระยะถอยร่น เช่น ระยะห่างตามแนวขนานริมฝั่งแม่น้ำ ระยะถอยร่นตามแนวขนานริมเขตทาง ยธ. ควรเสนอให้คณะกรรมการผังเมือง พิจารณากําหนดมาตรฐานหรือแนวทางการกําหนดระยะของแต่ละกรณี เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยพิจารณากฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ทั้งยังให้ตรวจสอบประเด็นการจัดเก็บภาษี ตามข้อ 53 (3) ของร่างประกาศฯ ว่าการที่ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ให้สอดคล้องกับประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพิจารณายกเว้นการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่
สําหรับที่ดินของเอกชนที่กําหนดให้เป็นที่โล่ง โครงการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการการคมนาคมและการขนส่ง โครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะ
และโครงการกิจการสาธารณูปโภคเพื่อการระบายน้ำ ตามที่ได้กําหนดไว้ในผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ จะเป็นการกําหนดเกินไปกว่าอํานาจตามที่พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 กําหนดไว้หรือไม่
สำหรับ ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ในท้องที่ 66 ตำบล 6 อำเภอ ได้แก่ ตําบลแม่แฝก ตําบลแม่แฝกใหม่ ตําบลป่าไผ่ ตําบลหนองหาร ตําบลหนองแหย่ง
ตําบลเมืองเล็น ตําบลสันป่าเปา ตําบลหนองจ๊อม ตําบลสันทรายหลวง ตําบลสันนาเม็ง ตําบลสันทรายน้อย ตําบลสันพระเนตร ใน "อําเภอสันทราย"
ตําบลสะลวง ตําบลขี้เหล็ก ตําบลห้วยทราย ตําบลสันโป่ง ตําบลแม่แรม ตําบลริมเหนือ ตําบลเหมืองแก้ว ตําบลโป่งแยง ตําบลริมใต้ ตําบลแม่สา ตําบลสอนแก้ว ใน"อําเภอแม่ริม"
ตําบลบ้านปง ตําบลน้ำแพร่ ตําบลหนองควาย ตําบลสันผักหวาน ตําบลบ้านแหวน ตําบลหางดง ตําบลสบแม่ข่า ตําบลขุนคง ตําบลหนองแก้ว ตําบลหารแก้ว ตําบลหนองตอง อําเภอหางดง ตําบลสันผีเสื้อ
ตําบลป่าตัน ตําบลช้างเผือก ตําบลสุเทพ ตําบลฟ้าฮ่าม ตําบลหนองป่าครั่ง ตําบลศรีภูมิ ตําบลวัดเกต ตําบลช้างม่อย ตําบลพระสิงห์ ตําบลช้างคลาน ตําบลท่าศาลา ตําบลหายยา ตําบลหนองหอย ตําบลป่าแดด ตําบลแม่เหียะ ใน "อําเภอเมืองเชียงใหม่"
ตําบลสันปูเลย ใน "อําเภอดอยสะเก็ด" ตําบลสันกลาง ตําบลต้นเปา ใน "อําเภอสันกําแพง" และตําบลไชยสถาน ตําบลป่าบง ตําบลหนองผึ้ง ตําบลท่าวังตาล ตําบลชมภู ตําบลยางเนิ้ง ตําบลดอนแก้ว ตําบลหนองแฝก ตําบลสารภี ตําบลขัวมุง ตําบลท่ากว้าง ตําบลสันทราย ใน "อําเภอสารภี"
นอกจากนั้น ยังให้ข้อสังเกต ต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555)
เนื่องจากปรากฏว่า สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง แนวทางการพัฒนาและ การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
จําเป็นต้องมีการแก้ไขให้สามารถรองรับต่อการพัฒนาและให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนในอําเภอเวียงแหงและอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ให้มีการใช้พื้นที่ได้อย่างเหมาะสม โดยกําหนดให้พื้นที่ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อประกอบพาณิชยกรรมได้
จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว)
ปรากฏว่า ไม่มีผู้มีส่วนได้เสียแสดงข้อคิดเห็น โดยสรุป คือ ให้เพิ่มเติมข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยง สีขาว) ในบริเวณหมายเลข 4.2 เฉพาะตําบลเปียงหลวง ตําบลแสนไห และตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง
และในบริเวณหมายเลข 4.7 เฉพาะตําบลบ้านจันทร์ ตําบลแจ่มหลวง และตําบลแม่แดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา
โดยกําหนดให้ที่ดินซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารเดี่ยวที่มิใช่การจัดสรรที่ดินและมิใช่อาคารขนาดใหญ่ได้.