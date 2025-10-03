“ปันน้ำใจสู่ชายแดน” รพ.ตำรวจ ผนึก บีทีเอส เปิดโครงการช่วยผู้เดือดร้อนชายแดนไทย–กัมพูชา

โรงพยาบาลตำรวจ จับมือบีทีเอส เปิด 80 สถานีรถไฟฟ้าเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน” ส่งต่ออาหาร–ยารักษาโรคถึงมือกำลังพลและประชาชน ศิลปินดัง “เต๋า สมชาย” ร่วมเชิญชวนคนไทย บริจาคช่วยเหลือผู้กล้าปกป้องแผ่นดิน
วันนี้ (2 ตุลาคม 2568) ณ สถานีสยาม (CEN) โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกับ บีทีเอส จัดพิธีเปิดโครงการ “ปันน้ำใจสู่ชายแดน” เพื่อระดมทุนช่วยเหลือกำลังพล และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา
พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ กล่าวในงานว่า ยินดีที่ได้ร่วมมือกับบีทีเอสในครั้งนี้ และรับประกันว่า “ทุกยอดบริจาคจะถูกส่งถึงมือผู้ที่ต้องการจริง” โดยนำไปจัดซื้อสิ่งของจำเป็น เช่น อาหาร ยา และของใช้ประจำวัน เพื่อส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และประชาชนตามแนวชายแดน
นายสุมิตร ศรีสันติธรรม ผู้อำนวยการใหญ่ปฏิบัติการ บีทีเอส กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการรวมพลังภาครัฐ–เอกชน ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมบริจาคผ่าน 80 สถานีรถไฟฟ้า (บีทีเอส 60 สถานี + รถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง 10 สถานี + สายสีชมพู 10 สถานี) ตลอดระยะเวลา 1 กันยายน 2568 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569
ในงานยังมี พล.ต.ต.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า โฆษกโรงพยาบาลตำรวจ, พล.ต.ต.เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์ หัวหน้าศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล, พ.ต.อ. ศิริชัย ไชยดี รองผู้บังคับการ ตชด., พ.ต.อ. พรรณชาติ อุดมพรรษา รองโฆษก รพ.ตำรวจ พร้อมด้วยผู้บริหารบีทีเอส, รถไฟฟ้ามหานคร และศิลปินชื่อดัง “เต๋า สมชาย” ร่วมเป็นสักขีพยาน
โดย ‘เต๋า สมชาย‘ กล่าวเรียกร้องให้คนไทยร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคว่า “พลังเล็ก ๆ ของเรารวมกันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ เพื่อส่งต่อกำลังใจให้พี่น้องเจ้าหน้าที่ที่เสียสละเพื่อปกป้องประเทศ”
ทั้งนี้โครงการจะเริ่มแจกสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบในเดือนธันวาคม 2568 พร้อมขยายเพิ่มเติมในปี 2569 สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ที่จุดรับบริจาคในสถานีรถไฟฟ้า 80 แห่ง, อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ และจุดประชาสัมพันธ์หลักของโรงพยาบาลตำรวจ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บีทีเอส โทร 02-617-6000 หรือทาง LINE Official @btsskytrain และ Facebook รถไฟฟ้าบีทีเอส