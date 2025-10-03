‘ตั้น จิตภัสร์’ รอดูผลเลือกหัวหน้า-กก.บห.ปชป.ก่อนตัดสินใจลาออกหรือไม่ เชื่อไม่กระทบนั่งเลขา รมว.ทส.

‘ตั้น จิตภัสร์’ ยันยังไม่ได้ลาออกจาก ปชป. รอดูความชัดเจนหลังเลือกหัวหน้า-กก.บห.พรรค ก่อนตัดสินใจ เชื่อไม่ส่งผลต่อการเป็นเลขาฯ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ
วันนี้(3ต.ค.2568 )ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.ส.จิตภัสร์ กฤษดากร กล่าวถึงกรณีเตรียมรับตำแหน่ง เลขานุการ รมว.ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหรือไม่ว่า ขณะนี้ยังไม่ได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากเวลานี้ยังไม่ได้ตัวหัวหน้า และคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งกำลังจะมีการเลือกในวันที่ 18ต.ค. นี้ โดยหลังจากได้ตัวหัวหน้าพรรคแล้ว จะพิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรอีกครั้ง ซึ่งเชื่อว่าจะไม่กระทบต่อการนั่งในตำแหน่ง เลขานุการ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติฯ