"ดร.เอ้-คุณหญิงกัลยา" เปิดตัวพรรค "ไทยก้าวใหม่“ หวังสร้างการเมืองแบบใหม่ไร้ความขัดแย้ง ชูการศึกษาเป็นธงนำ

“สุชัชวีร์–คุณหญิงกัลยา” เปิดตัวพรรค "ไทยก้าวใหม่“ หวังสร้างการเมืองแบบใหม่ ไร้ความขัดแย้ง ชู “การศึกษาเป็นธงนำ” พร้อมนโยบาย “ธนู 4 ดอก” สร้างคนใหม่–เศรษฐกิจใหม่–คุณภาพชีวิต–ค่านิยมใหม่ เปิดตัวทีมผู้บริหาร อดีต ขรก.–กลุ่มนักธุรกิจ–นักวิชาการ–ร่วมเสริมทัพ
วันนี้(3ต.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ทรูดิจิทัลพาร์ค กรุงเทพฯ มีการเปิดตัว “พรรคไทยก้าวใหม่” อย่างเป็นทางการ โดยมี นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ “ดร.เอ้” อดีตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เป็นหัวหน้าพรรค และ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นั่งตำแหน่งประธานพรรคฯ ท่ามกลางกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการ และเครือข่ายด้านการศึกษาที่เคยร่วมงานกับทั้งสองคนเข้าร่วมคับคั่ง
ทั้งนี้นายสุชัชวีร์ ได้แถลงวิสัยทัศน์พรรคว่า พรรคไทยก้าวใหม่จะเดินหน้าการเมืองยุคใหม่ที่ยืนบน อุดมการณ์ ความกล้าหาญ และพลังความรู้ เพื่อพาประเทศไทยก้าวออกจาก “หลุมดำทางเศรษฐกิจ” และสร้างสังคมที่เข้มแข็ง โดยยก การศึกษาเป็นธงนำ ระบุว่า “การศึกษาคือปากท้อง คือเศรษฐกิจ และคือยาแก้จนที่ทรงพลังที่สุด”
พรรคชูนโยบายหลัก “ธนู 4 ดอก” ได้แก่ 1. สร้างคนใหม่ พลิกโฉมการศึกษาไทย : การศึกษาฟรีถึงระดับปริญญา, ปลดล็อกโรงเรียน–ครู, ยกระดับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง, ขจัดยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน 2. สร้างเศรษฐกิจก้าวใหม่ คนไทยต้องมาก่อน : ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์–เทคโนโลยี–นวัตกรรม, สนับสนุนให้คนไทยเป็นผู้สร้างเทคโนโลยี, ปฏิรูปกฎหมายเอื้องานสร้างสรรค์และ SME ไทย 3. สร้างคุณภาพชีวิตปลอดภัย สุขภาพดี มีความสุข : ผลักดันกฎหมายเพื่อความปลอดภัยสาธารณะ, แก้ปัญหาน้ำท่วม–น้ำแล้งอย่างบูรณาการ, ใช้เทคโนโลยี AI และอวกาศเพื่อสิ่งแวดล้อม, เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ และ4. สร้างค่านิยมใหม่ คนดีต้องมีที่ยืน : ใช้เทคโนโลยี–Blockchain–AI ป้องกันคอร์รัปชัน, ผลักดันระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ, ปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์–วินัย–ยึดประโยชน์ชาติ
นอกจากนี้ นายสุชัชวีร์ยังกล่าวว่า พรรคต้องการสร้างประเทศไทยที่ “อยู่ด้วยมันสมองมากกว่าแรงงาน” และมุ่งให้ไทยก้าวสู่ประเทศโลกที่หนึ่ง พร้อมสนับสนุน SMEs เกษตรกร และอุตสาหกรรมไทยไม่ให้ถูกเอาเปรียบ
สำหรับสัญลักษณ์พรรค ใช้ “ลูกศรสีเหลืองเลมอน” ชี้ขึ้นทางขวา หมายถึงพลังงาน ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และความหวัง ขณะที่ “สีกรมท่า” หมายถึงความมั่นคงและความเป็นมืออาชีพ
ส่วนทีมผู้บริหารพรรค ประกอบด้วย นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา อดีตที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ เป็นรองหัวหน้าพรรค พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร อดีต ผบช.ภ.1 เป็นรองหัวหน้าพรรค นายคเณศ วังส์ไพจิตร อดีตผู้ช่วยเลขาธิการด้านเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรค
นายสุชัชวีร์ทิ้งท้ายว่า พรรคไทยก้าวใหม่จะไม่สร้างความขัดแย้ง แต่จะเป็นพื้นที่เปิดให้คนมืออาชีพ คนมีใจ และคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามาสร้างการเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์และความรู้ เพื่อให้ประเทศไทย “กลับมาแข็งแรง สตรอง” อีกครั้ง