“ดร.ณัฏฐ์” ชี้ปม "ลอรี่-พงศ์พล" รทสช.แก๊งตีกินสุดซอย เป็นเหตุ ”ซินเคอหยวน” ฟ้อง "เอกนัฏ" เรียก 3.2 พันล้าน และยื่น ป.ป.ช.เอาผิด

“ดร.ณัฏฐ์” ชี้ปม "ลอรี่-พงศ์พล" รทสช. แก๊งตีกินสุดซอย เป็นเหตุให้ ”ซินเคอหยวนสตีล” ฟ้อง "เอกนัฏ
พร้อมพันธุ์" อดีต รมว.อุตสาหกรรม 3.2 พันล้าน และถูกร้องให้ดำเนินคดีอาญาต่อ ป.ป.ช.
วันที่ 3 ตุลาคม 2568 สืบเนื่องจากนายพงศ์พล หรือลอรี่ ยอดเมืองเจริญ อดีตผู้สมัคร สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ออกมาโพสต์ ระบุว่า สุดซอยไป สุดส่วยมา โดยระบุเนื้อหาในเชิงกล่าวหาว่า มีทุนต่างชาติยื่นขอเปิดโรงงานประเภทที่มีปัญหารวม 6 แห่งติด ทั้งในพื้นที่สุดทนกล้ำกลืนกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ลอบฝังใต้ดินมหาศาลนับแสนตัน ...คณะสุดซอยลุยให้เหมือนเดิม โดยมีข้อความในเชิงโจมตีนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงจ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ รมช.อุตสาหกรรม นั้น
ล่าสุด “ดร.ณัฏฐ์” หรือ ดร.ณัฐวุฒิ วงศ์เนียม นักกฎหมายมหาชนคนดัง ให้ความเห็นเพื่อประโยชน์สาธารณะและกล่าวว่า นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ อดีตผู้สมัคร สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ออกมาโพสต์ในเชิงกล่าวหา แม้ไม่ได้ระบุชื่อ วิญญูชนทั่วไปย่อมทราบได้ว่า หมายถึงบุคคลใด ย่อมเป็นผู้เสียหายได้ตาม ป.วิอาญา มาตรา 2(4)
คำว่า สุดซอยไป สุดส่วยมา เหมือนสุภาษิตไทยในเชิง “เอาดีเข้าตัว เอาชั่วใส่คนอื่น” เข้าลักษณะกล่าวหาบุคคลใดแล้ว รุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล โดยไม่ใช่เพื่อประโยชน์สาธารณะ คำว่า “สุดซอยไป” หมายถึง คณะสุดซอยที่ถูกบริษัท ซิน เคอหยวน สตีล จำกัด ฟ้องคดีกรณีนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์อดีต รมว.อุตสาหกรรมกับพวก ใช้อำนาจโดยมิชอบ ใช่หรือไม่ ซึ่งถูกฟ้องคดีปกครองระยอง เรียกค่าเสียหายสูงถึง 3.2 พันล้าน และถูกร้องให้ ป.ป.ช.ดำเนินคดีอาญาอีกเด้งหนึ่งด้วย ไม่แน่ใจว่าคณะสุดซอยที่นายพงศ์พลฯ เป็นคณะทำงานสุดซอย มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างไร มีน้ำยาเอาเงินมาจ่ายให้แก่เอกชนหรือไม่ แม้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรา 5 ให้ฟ้องหน่วยงานของรัฐ แต่หากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่กระทำโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ จะต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
ประชาชนทางบ้านฝากมาบอกว่า แบบนี้ไม่เรียกว่า คณะสุดซอย แต่เขาเรียกกันว่า “คณะตีกินสุดซอย” ใช่หรือไม่ พอเอกชนไม่จ่าย ใช้อำนาจในการปิดโรงงานเหล็กอ้างว่า ไม่ได้มาตรฐานใช่หรือไม่ อย่างไร เพราะเหล็กจะได้มาตรฐานหรือไม่ อยู่ที่ผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ มิใช่คาคคะเนไปเอง หากกระทำตรงไป ตรงมา ไม่บิดเบือนไปกลั่นแกล้งเอกชน เพราะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมหภาคเป็นวงกว้าง แล้วนักลงทุนประเทศไหน จะกล้ามาลงทุนในประเทศไทยกระทบต่อการจ้างงานและการลงทุน
ส่วนใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน เป็นอำนาจของอธิบดีกรมโรงงาน ไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมือง เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ย่อมที่ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายใหม่ เพื่อมิให้กระทบต่อภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ ไม่ได้หมายความว่า “สุดส่วยมา” ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการคาดคะเน และเป็นสิ่งที่นายพงศ์พล เคยกระทำมาหรือไม่ เลยเอามาตรฐานตนเองมาใช้กับบุคคลอื่น หากประเทศไทยได้อย่างนายพงศ์พล มาเป็น สส. หรือ เป็นคณะทำงานสุดซอย น่าจะสุดซวยของประเทศมากกว่าหรือไม่ อย่างไร เพราะการตั้งกลุ่มขึ้นมา ไม่มีกฎหมายใดมารองรับ และเป็นกลุ่มที่ผิดกฎหมาย คุณเอาอำนาจกฎหมายอะไรมาตรวจสอบบุคคลอื่น ควรจะไปตรวจสอบนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ มากกว่า ว่าได้แจ้งหรือปกปิดหุ้นหรือไม่ ฝ่าฝืน รธน. มาตรา 187 และ พ.ร.บ.การจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 หรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบ ทั้ง ป.ป.ช. และ กกต. ได้รับคำร้อง เพื่อตรวจสอบและไต่สวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว