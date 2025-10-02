“เบนจามิน”โต้ ปัดเอี่ยวคอลเซ็นเตอร์-ฟอกเงิน ชี้โดนใส่ร้าย เตรียมดำเนินคดีปกป้องครอบครัว

“เบนจามิน” ยัน ไม่เคยทำผิดอาญา ไม่เกี่ยวข้องคอลเซ็นเตอร์-ฟอกเงิน ชี้โดนใส่ร้ายโดยไร้หลักฐาน ขู่ เตรียมดำเนินคดีปกป้องครอบครัว หากยังถูกคุกคาม
วันนี้( 2 ต.ค.)นายเบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ Benjamin Mauerberger ออกแถลงการณ์ว่า ตลอดระยะเวลาช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผม ครอบครัวของผม และหุ้นส่วนทางธุรกิจของผมตกเป็นเหยื่อของกระบวนการโจมตีเพื่อทําลายชื่อเสียงที่มีนายทอม ไรท์ เป็นผู้ลงมือและบงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพยายามทําลายชื่อเสียงโดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ และการกล่าวพาดพิงโดยมิได้ใช้ความระมัดระวังผ่านช่องทาง Project Brazen และ Whale Hunting ของเขา การกระทําดังกล่าวมิใช่การทําข่าวในฐานะสื่อโดยชอบธรรม แต่เป็นการโจมตีที่มีเจตนามุ่งร้ายอย่างชัดเจน
นายทอม ไรท์ พยายามที่จะฉายภาพให้ประชาชนเห็นว่า ผมเป็นอาชญากรหนีคดี และสื่อว่า ความสําเร็จในชีวิตและอาชีพการงานของผมมาจากการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ คํากล่าวอ้างดังกล่าวเป็นการกุเรื่องอันแสนตํ่าช้าสามานย์โดยไม่มีมูลความจริงหรือหลักฐานใด ๆ ซึ่งนายทอม ไรท์ มิได้นําเสนอข้อเท็จจริงใด ๆ ประกอบคํากล่าวอ้างของเขาแม้แต่น้อย และไม่เคยแม้แต่จะติดต่อหรือขอสัมภาษณ์ผมโดยตรงดังเช่นบุคคลที่เรียกตนเองว่า เป็นสื่อคุณภาพและมีจริยธรรมที่ควรกระทํา สิ่งที่นาย
ทอม ไรท์ได้กระทําลงไปนั้นไม่ใช่การรายงานข่าว แต่เป็นการแต่งเรื่องขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่าง
เดียวคือ เพื่อทําลายผม และครอบครัวของผม
ผมไม่เคยเป็นผู้ทําความผิดทางอาญา หรือเป็นอาชญากรหนีคดีตามที่มีการกล่าวอ้างอย่างผิด ๆ การกล่าวหาทั้งหมด มิได้มีการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะคดีที่ประเทศ New Zealand ที่เกิดขึ้นในช่วงผมเริ่มทํางานนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สืบสวนสอบสวนแล้วและได้ข้อสรุปแล้วว่า ไม่ใช่เป็นการกระทําความผิดทางอาญา โดยในบรรดาข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จทั้งหลาย ข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงที่สุดได้แก่ ข้อกล่าวหาที่ว่า ผมมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการค้ามนุษย์ในประเทศกัมพูชา
“ผมขอยืนยันว่า ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับเรื่องที่ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น ไม่ว่าทั้งในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต
ข้อกล่าวหาที่พยายามเชื่อมโยงผมกับประเด็นด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรืออาชญากรรมคอลเซ็น
เตอร์ ตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและประเทศกัมพูชานั้น ก็เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกัน”
กรณีเกี่ยวการเสนอขายหุ้นของ Tiantian Ventures ซึ่งได้มีการตรวจสอบโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) นั้น ผมขอยืนยันว่าผมไม่มีความเกี่ยวข้องกับ Tiantian Ventures บุคคลที่ปรากฏในภาพถ่ายต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในสื่อไม่ใช่ผม และผมไม่ใช่บุคคลที่ถูกกล่าวโทษโดยสํานักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ข้อกล่าวหาทั้งหลายเหล่านี้ล้วนเป็นความเท็จ ขาดข้อเท็จจริงรองรับ และมีเจตนาเพื่อก่อให้เกิดความสับสนแก่สาธารณชน
ในวันนี้ผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมกําลังตกเป็นเหยื่อทางการเมืองที่มีการใช้วิธีการที่สกปรกเพื่อที่จะโจมตีบุคคลอื่นโดยมีผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมเป็นเครื่องมือ ผมขอยืนยันว่าผมเป็นพลเมืองที่เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของทุก ๆ ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ผมพักอาศัย เดินทางหรือทําธุรกิจ ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นผู้อาศัยและประกอบธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่ผม
ดําเนินการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ประวัติการทํางานและพฤติกรรมของผมสะท้อนให้เห็นว่า ผมเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ
การดําเนินการของนายทอม ไรท์ ชี้ให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงของกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีโดยในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา นายทอม ไรท์ได้เผยแพร่ข้อความกว่า 130 ครั้ง โดยส่วนใหญ่เป็นการมุ่งโจมตีผมอย่างต่อเนื่องแทนที่จะเป็นการรายงานข่าวในลักษณะเชิงสืบสวน การรายงานข่าวในลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงลักษณะของกระบวนการโจมตีเพื่อทําลายชื่อเสียง ซึ่งปราศจากหลักฐานที่เป็นรูปธรรมใด ๆ รองรับโดยสิ้นเชิง
นอกจากนี้ นายทอม ไรท์ ยังได้นําหนังสือเดินทางของผมซึ่งเป็นเอกสารส่วนบุคคลไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับ
อนุญาต ซึ่งเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวและอาจทําให้ผมเสี่ยงอาจถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีการนําข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางมิชอบ นอกจากนี้ นายทอม ไรท์ได้อ้างอิงถึงข้อมูลที่มีการแต่งเติมจากสื่อ
สังคมของบุคคลที่น่าสงสัย ซึ่งเห็นได้ชัดว่ามีการจัดทําขึ้นเพื่อเติมแต่งข้อกล่าวอ้างที่หมิ่นประมาทของเขาให้แพร่หลาย และเป็นการจงใจใช้สื่อดิจิทัลในทางที่ผิดโดยแสร้งว่า เป็นการทําไปเพื่อประโยชน์ของมวลชน
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงได้เริ่มดําเนินการทางกฎหมายกับนายทอม ไรท์และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทําต่อหน้าศาลยุติธรรมที่ซึ่งความจริงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ โดยนายทอม ไรท์จะไม่สามารถใช้พื้นที่สื่อที่มีแต่เสียงฝั่งเดียวดังเช่นที่ทําอยู่ในขณะนี้ แต่จะต้องให้คําชี้แจงต่อหน้าศาลยุติธรรมที่ซึ่งวิธีการดําเนินงานของเขาจะเป็นที่ประจักษ์
ผมขอร้องให้องค์กรสื่อที่เกี่ยวข้อง เช่น ICIJ และ OCCRP ช่วยกันตรวจสอบกลไกการทํางานและบุคคลผู้ให้การสนับสนุนที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการให้ร้ายป้ายสีดังกล่าวเพื่อเปิดโปงให้เห็นว่าข่าวเท็จและการคุกคามถูกปลอมแปลงให้ดูเหมือนการรายงานข่าวอย่างไร ย่อมจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับวงการสื่อสารมวลชนในช่วงเวลาที่ความน่าเชื่อถือของสื่อกําลังถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง
การกระทําของนายทอม ไรท์ บ่งชี้ว่าเขาเป็นอดีตนักข่าวที่เพิกเฉยการแสวงหาความจริง และหมกมุ่นอยู่กับ
การแต่งเรื่องและการหมิ่นประมาท นายทอม ไรท์ปราศจากความน่าเชื่อถือ มีเจตนาไม่สุจริตและอาจได้รับประโยชน์แอบแฝงจากการทํางานในฐานะบุคคลที่เรียกตนเองว่าเป็นสื่อ ซึ่งสมควรถูกประณามเป็นอย่างยิ่ง ผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมใคร่ร้องขอความเป็นธรรมต่อประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อมวลชนต่าง ๆ ให้ช่วยนําเสนอข้อเท็จจริงและคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะมีการส่งต่อหรือนําเสนอต่อประชาชน
สุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการปกป้องผม ครอบครัวของผม และกิจการของผม ผมขอแจ้งว่า หากยังคงมีการกระทําที่เป็นการคุกคามผม ครอบครัวของผม และกิจการของผม ต่อไป ผมขอสงวนสิทธิในการดําเนินคดีเพื่อปกป้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ของผม ครอบครัวของผม และกิจการของผมต่อไป