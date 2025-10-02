กกต.สั่งสอบปมบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคดีฮั้วสว.หลุด ให้รายงานผลภายใน 30 วัน

เลขากกต.สั่งสอบปมบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาคดีฮั้วสว.หลุด ให้รายงานผลภายใน 30 วัน ย้ำมีความผิดประมวลกฎหมายอาญา
วันนี้ (2ต.ค.) สำนักงาน กกต. ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่เอกสารซึ่งระบุว่าเป็น “บันทึกแจ้งข้อกล่าวหา” และรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา จำนวน 229 คน ในคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ. 2567 โดยระบุว่า บันทึกแจ้งข้อกล่าวหาในคดี การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) พ.ศ. 2567 ดังกล่าว อยู่ในการครอบครองของสำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ถูกกล่าวหา โดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้สั่งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลให้ทราบภายใน 30 วัน พร้อมกับระบุด้วยว่า การเปิดเผยความลับทางราชการจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา