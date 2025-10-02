“มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตฯ” ยื่นหนังสือ กมธ.ป.ป.ช. สภาฯ จี้สอบโครงการเช่าแท็บเล็ต สพฐ. พบพิรุธมีไอ้โม่งเร่งประมูล หวังเงินทอนเลือกตั้ง

วันนี้(2 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รัฐสภา เวลา 09.00 น. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เดินทางยื่นหนังสือร้องเรียน ถึง นางสาวแพรทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะฝ่ายค้านตัวจริง ผ่าน นายประเสริฐ จันทรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แกนนำพรรคเพื่อไทย และ ยื่นหนังสือต่อ นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ณ สภาผู้แทนราษฏร เพื่อสอบด่วน 3 โครงการฯ ในหน่วยงาน สพฐ กระทรวงศึกษาธิการ ส่อไปทางไม่สุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง มูลค่าเกือบ 20,000 ล้านบาท มีไอ้โม่ง สั่งเร่งประมูลด่วน หาทุนเตรียมเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้
1.โครงการประกวดราคาเช่าใช้ ระบบประมวลผลแบบคลาวด์งบประมาณ 2,800,158,000 บาท
2.โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้แห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน ระยะที่ ๒ งบประมาณ 1,330,085,600 บาท
3.โครงการ เช่า Tablet 5 โซน หรือ โครงการ ประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน (ส.พ.ฐ) 5 โซน งบประมาณ 14,644 ล้านบาท
นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เคย ยื่นหนังสือร้องเรียน ทั้ง 3 โครงการ ถึง นายประเสริฐ จันทรวงทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไว้ก่อนหน้านี้ และ ได้สั่งให้มีการทบทวนตรวจสอบ จนยกเลิกการประกวดราคาไป แต่ปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไขโครงการประกวดราคาเช่า เช่าใช้ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ และ โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปพร้อมพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้แห่งชาติ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นฐาน ระยะที่ 2 ภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา สพฐ.. กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยให้ยื่นเอกสารประกวดราคา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2568 และ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ตามลำดับ แต่ได้ถูกยกเลิกการประมูลไปแล้ว เนื่องจากมีการร้องเรียนการล๊อกสเปก มีการกำหนดผู้ชนะการประมูลไว้ล่วงหน้า คือ นาย บอย คนสนิทหัวหน้าค่ายน้ำเงิน
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2568 ได้มีการจัดประกวดราคาขึ้นใหม่ แบบ เร่งรีบ โดยไม่ฟังเสียงทักท้วง ใดๆ โดยในโครงการดังกล่าวมีการประชาพิจารณ์ ไปหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้มีการปรับแก้ประเด็นสำคัญ ตามที่มีผู้ยื่นประชาพิจารณ์ พบว่ายังมีการ ล๊อกสเปกอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการฯ ทั้งสองสรุปดังต่อไปนี้
1. ล๊อกสเปก อุปกรณ์ระบบ Security โดยใช้ผลิตภัณฑ์ได้เพียงยี่ห้อเดียว คือ ยี่ห้อ Fortinet
2.ล๊อกสเปก ระบบ Database โดยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้น Oracle
โดยที่ผู้ที่สนใจเข้าประกวดราคารายอื่น ไม่สามารถนำอุปกรณ์ หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นเข้ามาทำการแข่งขันได้ ทั้งที่ราคาถูกกว่ามีมาตรฐานการประกวดราคาอีกครั้งในโครงการ ระบบประมวลผลแบบคลาวด์ และ โครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อซอฟต์แวร์ ฯ พบว่ามีการล๊อกสเปกแบบเดิม ใช้ ทีโออาร์ตัวเดิม ไม่ได้มีการปรับแก้อะไร ผู้ชนะ น่าจะเป็นคนเดิม คือ นาย บอย มีเร่งรีบประมูล ให้เสร็จภายในรัฐบาล นายอนุทินฯ
นอกจากนี้ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ได้กล่าวอีกว่า โครงการ เช่า Tablet 5 โซน หรือ โครงการ ประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน (สพฐ) 5 โซน งบประมาณ 14,644 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ได้มีการประกาศประกวดราคา จากนั้นมีคำสั่ง ยกเลิก การประกวดราคา เนื่องจากมีการร้องเรียนล๊อคสเป็ค , ปัจจุบันมีการแก้ระเบียบ และ ออกคำสั่งประมูลใหม่อีกครั้ง จากเดิม จัดซื้อจัดจ้างจากส่วนกลาง แต่ ปัจจุบัน แก้ระเบียบ โดยให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษาการมัธยมศึกษา-ประถมศึกษา จัดซื้อจัดจ้างกันเอง โดยทำ TOR ใหม่เองแต่บังคับให้เหมือนร่าง TOR ที่ สพฐ ส่งแนบมา (ซึ่งอาจซ้ำรอยการทุจริตการก่อสร้าง สนามฟุลซอล สพฐ) โดยรายละเอียดในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04005/ว41059 ลงวันที่ 23 กรกฏาคม 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. เป็นการแยกประมูล โดย ให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง และ มีรายละเอียด ชี้นำสเปก ชี้นำทีโออาร์ ให้กับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำไป จัดทำร่างขอบเขตงาน หรือ ทำทีโออาร์ ตามแบบเอกสารแนบร่าง TOR จาก สพฐ. , พบข้อพิรุธ ว่า เอกสารชี้นำสเปก ชี้นำทีโออาร์ เป็น เอกสาร ทีโออาร์ ที่ เคยถูกร้องเรียน เกี่ยวกับ การล๊อกสปก และ ฮั้วประมูล จนนำประสู่การยกเลิกการประกวดราคา
โดยมีไอ้โม่ง หัวหน้า ซุ้ม นักการเมืองใหญ่ สั่งการผ่านลูกน้องคนสนิท ชื่อ นาย ฟีร่า จะเป็นคนประสานกับ บริษัทที่ผลิต Tablet 3 ยื่นห้อ คือ S R I เพื่อออกใบแต่งตั้งผลิตภัณฑ์ สำหรับเข้าประมูลงานในแต่ละเขต พื้นที่การศึกษา และ คอยกำกับ ผอ. IT , บริษัท ที่จะเข้าประกวดราคาในแต่ละพื้นที่ , ผอ.เขตพื้นที่ ตั้งกรรมการทีโออาร์ และ กรรมการจัดซื้อ ดำเนินการตามสั่ง เพื่อสลับกันเป็นผู้ชนะการประมูล ในแต่ละเขตพื้นที่ , เพื่อสลับกันขายอุปกรณ์ Teblet และ จะกำหนดว่า เขตพื้นที่ไหนใช้ยี่ห้ออะไร ให้ชนะงาน และ นำอีก 2 ยี่ห้อมาฮั้วกันประมูล ฮั้วกันทำราคากลาง แต่งตั้งให้ครบองค์ประกอบในการจัดซื้อจัดจ้าง , เป็นกระบวนการแบบนี้ ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และ สาเหตุ ที่เลือกเพียง 3 ยี่ห้อ เพราะว่า มีการผลิตสิ้นค้าไว้ล่วงหน้าแล้ว เพียงพอกับความต้องการของโครงการฯ ถ้าออกแบบสเปคต่างจาก TOR ล๊อคนี้ หรือ ดีกว่านี้ จะไม่สามารถผลิตได้ทัน เพราะต้องได้รับรองจากประเทศผู้ผลิตต้นทาง และ รับรองโดย กสทช ในประเทศไทยอีก
ดังนั้นเพื่อให้ได้ระบบงานที่ดี มีคุณภาพ คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนใหม่ เปิดกว้างให้แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และ จากที่กล่าวมาทั้งหมด ส่อไม่สุจริต และ สงสัยว่าอาจจะมีการฮั้วกันทำราคากลางสูง เพื่อกันเป็นเงินทอน หรือ นำเงินทอนตอบแทนพรรคการเมือง และ กีดกันคู่แข่ง และ ชี้นำสเปก โดยคนของนักการเมืองใหญ่ ใช้วิธีการคล้ายกับการประกวดราคาก่อสร้างสนามฟุตซอล ของ สพฐ ที่มีข่าวทุจริต และ ศาลได้ตัดสินจำคุกไปแล้ว จึงขอให้ นางสาวแพรทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะฝ่ายค้านตัวจริง ผ่านท่าน ประเสริฐ จันทรวงทอง อดีต รองนายก และ รัฐมาตรีฯ ให้นำเรื่องนี้ สู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และ ในส่วนที่ยื่นต่อ นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฏร ขอให้ตรวจสอบยับยั้งและดำเนินคดีต่อ คณะกรรมการ ปปช. ต่อไป