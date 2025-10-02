ปชน.ปูดฐตร.ตราดส่อทุจริตเบิกน้ำมัน-ส่งทหารทำงานเฟอร์รี่-ซื้อใบเสร็จกินส่วนต่าง จี้สอบรื้อบ่อนไม่จัดสรรปันส่วน

"เชตวัน" ปูด ฐตร.ตราด ส่อ ทุจริตน้ำมันเบิกครั้งละ 1,000 ลิตร พบ ถูกส่งต่อให้เสี่ยรายหนึ่งในพื้นที่ ไม่พอ ยังเจอส่งพลทหารทำงานท่าเรือเฟอร์รี่เอกชน แถมพบพิรุธซื้อใบเสร็จกินส่วนต่าง ด้าน "ศักดินัย" ขอ กมธ.ทหาร ตรวจสอบการรื้อบ่อนกาสิโนในพื้นที่ ลั่น จะไม่มีการไปจัดสรรปันส่วน
วันนี้ (2ต.ค.) นายเชตวัน เตือประโคน สส.ปทุมธานี พรรคประชาชน ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทหาร แถลงข่าวกรณีการทุจริตในฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด (ฐตร.)โดยกล่าวว่า จากที่ได้ติดตาม กรณีการส่งพลทหารไปทำงานที่ท่าเรือเฟอร์รี่ของเอกชน โดยไปทำงานโบกเรือและไปเป็นลูกเรือข้ามฟากที่บริเวณแหลมงอบ และเกาะช้าง จ.ตราด ซึ่งมีการส่งพลทหารไปทุกวัน ปัจจุบันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่จังหวัดตราดซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในแนวชายแดนที่มีการปะทะกันระหว่างไทย-กัมพูชา ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะมีการส่งพลทหารไปทำงานให้กับเอกชนได้อย่างไร เพราะไม่ใช่ภารกิจของทหาร
นอกจากนี้ยังมีกรณีการลักลอบนำน้ำมันออกจากค่ายไปขายให้กับใครหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นช่วงระหว่างเดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคม และเป็นช่วงปะทะกันระหว่างไทย - กัมพูชา โดยเรื่องนี้มีรายละเอียดการจ่ายน้ำมัน ซึ่งเป็นการลงด้วยลายมือทั้ง ๆ ที่กองทัพเรือเคยมาชี้แจงในคณะกรรมาธิการว่าเปลี่ยนเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้ว ซึ่งในเอกสารระบุว่าใครเป็นผู้เซ็นรับ และจ่ายน้ำมันไปที่ไหน โดยต้องระบุเลขทะเบียนรถและหน่วยที่รับออกไป
ส่วนที่คาดว่าน่าจะมีการทุจริตหรือไม่ คือ มีการลงรายละเอียดแค่ว่าเป็นรถแบคโฮ เบิกไปครั้งละ 1,000 ลิตรหลายครั้งต่อเนื่องกัน และยังมีภาพรถกระบะ บรรทุกถังน้ำมัน 1,000 ลิตรออกไปจากค่าย ซึ่งถูกนำไปให้เสี่ยรายหนึ่งในพื้นที่ แต่ไม่ทราบว่านำไปใช้ทำอะไร จึงอยากให้มีการตรวจสอบในเรื่องนี้
นายเชตวัน ยังกล่าวถึง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 ของกลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุงและฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด โดยกรณีนี้เป็นการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เยอะ เพียงแต่เอกสารชุดนี้จะทำขึ้นมาทำไม ซึ่งมีรายละเอียดว่า การจัดซื้อจัดจ้างในส่วนการฝึกกำลังรบ ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมบำรุง ศูนย์การเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชา งบเพิ่มเติม โดยทั้งหมดตนได้เซ็นเซอร์บริษัทชื่อทั้งหมดไว้ เพราะว่าหัก 16% เป็นเงินเท่าไหร่ และคงเหลือเท่าไหร่ ซึ่งคำว่าหัก 16% นั่นคือการไปซื้อใบเสร็จหรือไม่ เพื่อให้บริษัทนี้รับค่าตอบแทนไป ส่วนเงินคงเหลือเท่าไหร่รับหมด ฉะนั้นหมายความว่าของที่ซื้อไม่มีอยู่จริงประกอบกับหลายอย่างเป็นค่าวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงค่าซ่อมบำรุงแต่ที่น่าสังเกตคือ บริษัทที่รับงานจากหน่วยนี้จะมีข้างหลังตรงหมายเหตุว่าซื้อจริง แสดงว่าที่ไม่ซื้อจริงก็เยอะมาก
ด้านนายศักดินัย นุ่มหนู สส.ตราด พรรคประชาชน กล่าวว่า เราชื่นชม และให้กำลังใจพี่น้องทหารที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ในการที่จะปกป้องรักษาอธิปไตยดินแดนของประเทศไทย ส่วนทหารที่นอกลู่นอกทางทำให้เสียเกียรติภูมิของกองทัพ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบให้เอาความจริงมาปรากฏว่าใครทำไม่ถูกต้องอย่างไร ในฐานะที่ตนเป็น สส.ตราด ในช่วงระยะเวลานี้ในจังหวัดตราด ในเขตแดนที่มีการรุกล้ำอธิปไตยของจังหวัดตราด โดยมีทั้งหมด 17 จุด
โดยเฉพาะจุดสำคัญคือจุดผ่านแดนบ้านท่าเส้น-ทมอดา ที่มีประเด็นปัญหาเรื่องของบ่อนคาสิโน ปัจจุบันหลายภาคส่วนของชาวจังหวัดตราดต้องการที่จะทำให้เกิดความชัดเจนในเขตแดนไทยกัมพูชาจะต้องมีการดำเนินการให้ชัดเจน เพื่อที่จะไม่เป็นเรื่องที่อนาคตข้างหน้าจะต้องมาพูดกันอีกครั้งขอเรียกร้องทางรัฐบาลและกองทัพได้ดำเนินการ ปักปันเขตแดนให้ชัดเจน
ส่วนเรื่องกาสิโนที่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งตนได้ยืนยันไปหลายครั้ง ว่าในฐานะที่ตนเป็น สส. ไม่ใช่นักการเมืองในพื้นที่ ไม่ได้เป็นนักการเมืองที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องของบ่อนกาสิโน จึงอยากให้คณะกมธ.การทหารเข้าไปตรวจสอบว่าการดำเนินการหลังจากนี้ต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องของกาสิโนที่ต้องมีการรื้อตึกที่มีการรุกล้ำจะมีการดำเนินการอย่างไร ทางกองทัพเรือได้มีการชี้แจงว่ามีการประท้วงไปแล้วหลายครั้ง แต่ทำไมยังไม่มีการหยุดการดำเนินการรุกล้ำ ตนทราบว่าทาง กมธ.การทหาร จะมีการลงพื้นที่จังหวัดตราด จึงอยากให้ไปตรวจสอบความจริงให้ปรากฏ
“มีนายทหารบางคนพูดว่าเรามาใช้ประโยชน์ร่วมกันมั้ย ผมขอพูดแทนประชาชนชาวตราดว่าเราไม่ได้ต้องการอย่างนั้น อันไหนที่เป็นเขตแดนของไทย เป็นอธิปไตยของชาติไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะได้รับการปกป้องและไม่มีการที่จะไปจัดสรรปันส่วน ในการที่จะมาทำประโยชน์ร่วมกัน มีหลายภาคส่วนในจังหวัดตราดที่จำเป็นที่ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของเขตแดน ซึ่งเราก็รอความชัดเจนจากรัฐบาลและกองทัพ“ นายศักดินัย กล่าว