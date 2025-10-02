สภาฯถกรายงานปฏิรูปตร. “โรม” จี้ทลายระบบอุปถัมภ์ ชี้งบกระจุกส่วนกลางส่งผลท้องถิ่น-ดูแลปชช.ไม่เต็มที่

สภาฯถกรายงานปฏิรูปตร. “โรม” จี้ทลายระบบอุปถัมภ์แต่งตั้ง–โยกย้ายแก้ความไม่เป็นธรรม ชี้งบ–อุปกรณ์กระจุกส่วนกลาง ท้องถิ่นขาดทรัพยากร ปชช.ไม่ได้รับการดูแลเต็มที่ “ปิยรัฐ” มั่นใจหากฝ่ายค้าน–รบ.–ตร.ร่วมมือกัน จะผลักดันแก้ปัญหารวดเร็ว
วันที่ (2 ตุลาคม) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม วาระพิจารณารายงานผลการศึกษาการปฏิรูปตำรวจ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) เป็นประธาน
นายรังสิมันต์แถลงรายงานว่า ตำรวจไทยมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบ ความปลอดภัย และการอำนวยความยุติธรรม แต่ปัจจุบันสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เผชิญปัญหาหนัก เช่น การแทรกแซงทางการเมือง ระบบอุปถัมภ์และเส้นสายในการแต่งตั้งโยกย้าย การบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์และทรัพยากรกระจุกตัวที่ส่วนกลาง ขณะที่สถานีตำรวจท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนกลับได้รับการสนับสนุนน้อย ทำให้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้จริง
นายรังสิมันต์กล่าวต่อว่า ระบบอุปถัมภ์ทำให้ตำรวจจำนวนมากหมดแรงจูงใจในการทำงาน เชื่อว่าผลงานหรือคดีสำคัญอาจไม่สำคัญเท่าการมีเส้นสาย ส่งผลให้บางส่วนเลือกวิ่งเต้นตำแหน่งแทนการทำงานเพื่อประชาชน สิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม และตำรวจส่วนใหญ่รู้สึกอึดอัดไม่กล้าพูดถึงปัญหา จึงเห็นว่าการปฏิรูประบบราชการตำรวจต้องเร่งดำเนินการ และจะนำไปสู่การทลายระบบอุปถัมภ์ สร้างความเข้มแข็ง โปร่งใส และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งอนุกมธ.ฯ ขึ้นมาศึกษาเพิ่มเติมด้วย อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้น หากองค์กรตำรวจมีความเข้มแข็ง หากบุคลากรมีความรู้สึกว่าเขาตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ด้วยใจรักและพิทักษ์กฎหมายต่อไป หากทุกคนทำงานอย่างมีอุดมการณ์ ตนเชื่อว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมถึงการโยกย้ายแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ ด้วย
ด้านนายปิยรัฐ จงเทพ ส.ส.กทม. พรรคประชาชน ในฐานะโฆษก กมธ.ฯ กล่าวเสริมว่า การแก้ปัญหาปฏิรูปตำรวจต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2–3 ปี ไม่สามารถสำเร็จได้ในระยะสั้น แต่หากฝ่ายค้าน รัฐบาล และตำรวจจับมือร่วมกัน ก็เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็ว และรายงานฉบับนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การปรับปรุงกฎหมายและผลักดันเชิงนโยบายต่อฝ่ายบริหาร