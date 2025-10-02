เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน ชง รัฐบาลตอกตะปูปิดตายกาสิโน เรียกร้อง 5 ข้อ ยุบโป๊กเกอร์เป็นกีฬา ปราบพนันออนไลน์ วอนคลังเร่งส่งเสริมการออมของ ปชช.

มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันและภาคีเครือข่ายกว่า 20 คน ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามการพนันทุกรูปแบบ พร้อมเสนอ 5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากการพนัน นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันในฐานะองค์กรภาคประชาสังคมที่มีเจตนารมณ์ลดผลกระทบทางสังคมจากการพนันทุกรูปแบบขอสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่จะปราบปรามการพนันผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด และไม่สนับสนุนให้ธุรกิจการพนันเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย โดยเฉพาะการคัดค้านนโยบายเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีกาสิโน
ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ยื่นข้อเสนอ 5 ประการต่อรัฐบาล ประการแรก สนับสนุนแนวคิดนายกรัฐมนตรีที่จะไม่แสวงหารายได้เข้ารัฐโดยการส่งเสริมธุรกิจการพนัน และไม่สนับสนุนเอนเทอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่มีธุรกิจการพนัน เพื่อตอกตะปูปิดทางกาสิโนอย่างสิ้นเชิง ประการที่สอง เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถอนคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 2253/2568 ให้โป๊กเกอร์กลับไปอยู่ในสถานะเดิม และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทบทวนมติคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยที่เห็นชอบให้โป๊กเกอร์เป็นกีฬา ประการที่สาม ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังเว็บพนัน พร้อมส่งเสริมความรอบรู้ทางดิจิทัลแก่ประชาชน ประการที่สี่ เรียกร้องให้กระทรวงการคลังส่งเสริมการออมของประชาชนจากฐานรากชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมความรอบรู้ในการบริหารจัดการการเงิน มุ่งสู่คุณค่าแท้ของการออมโดยไม่หวังพึ่งการเสี่ยงโชค และไม่สนับสนุนการเพิ่มผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภท และประการสุดท้าย เสนอให้ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันที่เหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในการจัดการปัญหามากกว่าแนวทางการใช้อำนาจควบคุมแบบดั้งเดิม
“ข้อเสนอทั้งหมดนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยเฉพาะการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและการแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งอาจเกิดจากการพนัน ควบคู่ไปกับการเพิ่มโอกาสการออมของประชาชน พร้อมขอบคุณเจตนาดีของรัฐบาลที่มีนโยบายรักษาหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาดและจริงจัง” นายธนากร กล่าว