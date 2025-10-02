ประชาชาติ จี้ กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดเขากระโดงทันทีไม่ต้องรอฟ้องรายแปลง ขู่นิ่งส่อปฏิบัติหน้าที่มิชอบ

“สส.ประชาชาติ” จี้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดเขากระโดงทันที ไม่ต้องรอฟ้องรายแปลง จะเป็นการประวิงเวลา ละเมิดคำพิพากษาศาลปค.กลาง–ขัดหลักนิติธรรม ยัน รฟท.เป็นเจ้าของสิทธิชัดเจน ที่ดินเป็นสมบัติรัฐเพื่อสาธารณะ ขู่ไม่ทำเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบ
วันนี้ (2 ต.ค.) นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ พร้อมคณะ แถลงกรณีปัญหาพิพาทที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ เนื้อที่ 5,083 ไร่ 995 ราย ว่าจากการที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีท่าทีจะแยกดำเนินการฟ้องบุกรุกหรืออ้างกรรมสิทธิ์เป็นรายแปลง จนครบทั้งหมดนั้น ถือเป็นการ “ประวิงเวลา” ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ซึ่งตัดสินยืนยันชัดว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว แม้คำพิพากษาศาลฎีกาและศาลอุทธรณ์จะไม่สั่งเพิกถอนที่ดินทุกแปลงโดยตรง แต่ศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยชัดเจนว่า รฟท. เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่สามารถยืนยันต่อบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่มีผู้พิสูจน์สิทธิดีกว่า อีกทั้งที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินของรัฐ สามารถใช้จัดทำบริการสาธารณะได้ จึงไม่ใช่ข้อพิพาทเฉพาะคู่ความ แต่มีผลในทางกฎหมายต่อสาธารณะ
ซึ่งจากคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 2494/2564 และคดีหมายแดง 582/2566 ที่กำหนดให้อธิบดีกรมที่ดินต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 61 ประมวลกฎหมายที่ดิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนร่วมกับ รฟท. ตรวจสอบแนวเขต และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแล้วว่ามีการรังวัดระวางแผนที่เรียบร้อย อธิบดีกรมที่ดินสามารถเพิกถอนเอกสารสิทธิได้ทันที ไม่จำเป็นต้องรอการฟ้องร้องรายแปลง
การที่อธิบดีกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เพิกถอนทันที กลับยืนยันว่าจะให้ รฟท. ฟ้องร้องทีละราย อาจถือเป็น การสมรู้ร่วมคิดเพื่อประวิงเวลา เพราะจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าคดีจะถึงที่สุด ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ถือว่าขัดต่อเจตนารมณ์คำพิพากษาเดิม และเป็นการละเมิดหลักนิติธรรม รวมทั้งรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรคสอง ที่กำหนดให้ทุกองค์กรของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
”พรรคจึงเรียกร้องให้รัฐบาลและกรมที่ดินปฏิบัติตามคำพิพากษาโดยทันที เพื่อปกป้องสิทธิของรัฐและสมบัติของแผ่นดิน มิฉะนั้นอาจเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ และทำลายหลักนิติธรรมของประเทศ“นายกมลศักดิ์ กล่าว