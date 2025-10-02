“โรม” ปูด “เบน สมิธ” หนีออกไทยไม่รู้ปลายทาง โยงฟอกเงินข้ามชาติเอี่ยวคริปโต–ทองคำ จ่อเชิญ “ธรรมนัส–ไชยชนก–ทร.” แจง

สส.ปชน. แฉ “เบน สมิธ” หนีออกไทยด้วยเจตส่วนตัว ไม่รู้ปลายทาง จับตาเชื่อมฟอกเงินข้ามชาติพบแก๊งคอลฯโยงคริปโต–ทองคำ ใช้กลใหม่สแกนม่านตาแลกคริปโต เสี่ยงข้อมูลชีวภาพรั่ว จ่อเชิญ “ธรรมนัส–ไชยชนก–ทร.” แจงสัมพันธ์ใกล้ชิด ปมสินบน 40 ล้าน–ใช้ฐานสแกมเมอร์เป็นที่ประสาน
วันนี้ (2ต.ค.) นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการประชุมว่า จากที่ประชุมได้มีการพิจารณาปัญหาการฟอกเงินของกัมพูชา ที่เชื่อมโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทย และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทยนั้น จากการชี้แจงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทราบว่าปัจจุบัน นายเบนจามิน สมิธ ได้หลบหนีออกจากประเทศไทยไปแล้ว โดยเดินทางด้วยไพรเวทเจต T7-TCB เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยไม่ทราบว่าประเทศปลายทางเป็นประเทศอะไร
ส่วนข้อมูลที่เป็นประโยชน์และที่ตนได้เคยอภิปรายไปแล้ว คือข้อมูลของบริษัท เทียนเทียนเวนเจอร์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.) ได้เคยเตือนว่าเข้าข่ายหลอกลวงและมีการชักชวนลงทุนโดยไม่ได้รับอนุญาต ตนได้รับข้อมูจาก กลต.ว่าเมื่อปี 2564 ได้มีการกล่าวโทษนายเบนจามิน เบอร์เกอร์ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันเบนจามิน สมิธ ปัจจุบันอยู่ในชั้นอัยการ แต่ยังไม่ทราบว่ามีความคืบหน้า กลต.ก็จะไปตรวจสอบต่อไป
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ยังไม่ได้ให้สัญชาตินายเบนจามิน เบื้องต้น กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าเนื่องจากอยู่ระหว่างกระบวนการและมีปัญหาเรื่องของข้อตุกติกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ปรึกษาแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสมเด็จฮุน เซน จึงยืนยันว่ายังไม่มีการให้สัญชาติในเวลานี้ ซึ่งเราก็ถามย้ำหลายครั้ง
ประเด็นถัดมา เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจ เมื่อไปดูรายละเอียดทั้งหมด พบว่ามีความเชื่อมโยงกับบริษัทฮุยวัน และ ฮุยวัน PLC ซึ่งมีเงินไหลเวียนบริษัทนี้ 3 ล้านล้านบาท เป็นเงินที่สูงมากและเชื่อว่าเงินส่วนใหญ่ที่ไหลเวียนเป็นเงินที่มาจากการฟอกเงิน โดยจากการสอบถามข้อเท็จจริง มีการเชื่อมโยงไปถึงการซื้อทองคำจากฝั่งกัมพูชามาที่ประเทศไทย และมีการพูดถึงการฟอกเงินในปัจจุบัน โดยทางตำรวจไซเบอร์ได้ระบุว่าการฟอกเงินในปัจจุบัน มีการทำธุรกรรมเปลี่ยนเป็นคริปโตและหลีกเลี่ยงไปซื้อทองคำ เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ จึงน่าเชื่อว่าการที่ประเทศไทยส่งออกทองคำไปกัมพูชาจำนวนมาก อาจจะเชื่อมโยงบางอย่างกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นใหม่ ที่มีการตั้งข้อสังเกตและต้องตรวจสอบต่อไปคือเรื่องคริปโต ที่มีการจ่ายคริปโตด้วยการแลกเปลี่ยนสแกนม่านตา มีข้อน่าสงสัยว่าการเอาคริปโตไปซื้อข้อมูลชีวภาพ (ไบโอแมตทริกซ์) ซึ่งอาจนำเอาไปทำธุรกรรมบางอย่าง สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ ดังนั้น สิ่งเหล่านี้ ต้องการรายละเอียดและข้อมูลมากกว่านี้
นายรังสิมันต์ กล่าวว่า การประชุมครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้า กมธ.จะเชิญบุคคลหลายคนมาให้ข้อมูล ทั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นผู้รู้จักและมีภาพถ่ายทำบุญร่วมกันกับนายเบนจามิน จึงเชื่อว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน รวมถึงเชิญนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าชี้แจงกรณีพูดถึงสินบน 40 ล้าน แลกกับการไม่ดำเนินคดีกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย และอีกหลายหน่วยงานเข้าชี้แจง
ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้า กมธ.จะเชิญกองทัพเรือ มาชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่ากองทัพเรือจะใช้อาคารที่ตั้งของสแกมเมอร์เป็นหน่วยประสานงาน ทำไมต้องดำเนินการแบบนั้น เพราะอาคารดังกล่าวตั้งรุกล้ำดินแดนไทย ถ้ากองทัพเรือไปใช้ เท่ากับว่าเราไปรับรองในสิ่งที่ผิดให้เป็นถูกหรือไม่ ซี่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลมาก