ส.อุทยานฯ-วนศาสตร์ บุกสภายื่น "ทวี" ค้านนิรโทษบุกรุกป่า ขู่ยังฝืนถึงศาลรธน.-ป.ป.ช. ตัดสิทธิ์สส.-ยุบพรรค

‘สมาคมอุทยานฯ-วนศาสตร์’ บุกสภายื่น "ทวี" ค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมผู้บุกรุกป่า เตือนถ้าไม่ถอนร่างลุยร้องสว.ส่งเรื่องประธานวุฒิฯยื่นศาลรัฐธรรมนูญ-พร้อมยื่นป.ป.ช.สอบจริยธรรม ชี้ สส.โหวตร่างกฎหมายส่อถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง-ยุบพรรค
เมื่อวันที่ (2 ต.ค.) เวลา 13.30 น. ที่รัฐสภา นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ นายวันชัย อรุณประภารัตน์ นายกสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้ยื่นหนังสือ คัดค้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า ทะลุซอย ทั้ง 2 ฉบับ ของพรรคประชาชนและพรรคประชาชน ต่อพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า
นายพสิษฐ์ กล่าวว่า ในหนังสือคัดค้านนั้น ได้แนบสำเนาหนังสือ คำร้องถึงนายชีวะภาพ ชีวะธรรม สว. ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภาไปด้วย เพื่อให้นายทวี และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน 32 คน ที่ได้ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมดังกล่าวในวันนี้ ได้นำหนังสือคัดค้าน และคำร้องดังกล่าวไปพิจารณาในการประชุมในวันนี้ด้วย
นายพสิษฐ์ ยังกล่าวต่อไปว่า วันนี้ที่มายื่นหนังสือคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ เพื่อแสดงให้เห็นว่าตน คณะสมาคมอุทยานแห่งชาติ และคณะสมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ เอาจริงที่จะคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าวถึงที่สุด และตนได้นัดหมายกับนายชีวะภาพในวันที่ 7 ต.ค. เวลา 15.30 น.เพื่อยื่นหนังสือคำร้องต่อนายชีวภาพ เพื่อขอให้ช่วยรวบรวมสว.ให้ได้ 25 คน ส่งเรื่องไปที่ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ประธานวุฒิสภา ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมดังกล่าว ขัดหรือแย้ง ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 50 (2)(3)(8) และมาตรา 53 หรือไม่ และขัด กับมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ของส.ส ตามข้อ6 และข้อ 21หรือไม่ นอกจากนี้แล้วตนยังเตรียมยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ในกลางเดือนต.ค. นี้ด้วย
นายพสิษฐ์ ยังกล่าวต่อไปว่าหากศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง และต่อมาถ้าวินิจฉัยว่าร่าง พ.ร.บ นิรโทษกรรมดังกล่าวขัดหรือแย้ง กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และขัดมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจริง ส.ส. ผู้เสนอร่าง รวมทั้งสส.ผู้รับหลักการ อาจถูก ตัดสิทธิ์ในการเมืองต่อไป และพรรคการเมืองทั้ง 2 พรรคที่เป็นผู้เสนอร่าง อาจมีสิทธิถูกยุบพรรคได้
“ขอวิงวอน ให้สส.ผู้ร่างพ.รใบ.นิรโทษกรรมฯ ช่วยถอนร่างพ.ร.บ.นี้ออกไป เพื่อเป็นผลดีต่อพื้นที่ป่าและทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งเป็นสมบัติของคนไทยทุก ๆ คน ไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง เพราะร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าว นอกจากนิรโทษกรรมผู้ถูกดำเนินคดีผู้บุกรุกป่า ให้พ้นความผิดแล้ว ยังเขียนซ่อนไว้ให้นิรโทษกรรมที่ดินของรัฐที่ได้ตรวจยึดดำเนินคดีไว้แล้ว ให้กลับคืนมาเป็นของผู้บุกรุกป่าตามเดิม และยิ่งร้ายกว่านั้น ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่อดีตก่อน 1 ธ.ค.2497 ก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ หรือ ตั้งแต่ก่อนประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ ก่อนประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ก่อนประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือก่อนประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจนถึงปัจจุบัน และยิ่งร้ายขึ้นไปอีก ยังเขียนเปิดช่องไว้ในกฎหมาย ให้บุคคลใดก็ได้ไม่ว่าประชาชนทั่วไป พ่อค้า นายทุน ผู้มีอิทธิพล นักการเมือง ที่ได้ถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่า ยังได้รับอานิสงส์จากพ.ร.บ.นิรโทษกรรมดังกล่าวด้วย”นายกสมาคมอุทยานฯ กล่าว