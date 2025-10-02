"อนุทิน" ถก สมช.นัดแรก รับฟังรายงานปมจีนส่งอาวุธให้กัมพูชา เล็งตั้งประธาน JBC ฝ่ายไทยคนใหม่

นายกฯ ถก สมช.นัดแรก รับฟังรายงานฝ่ายความมั่นคงหลังนิวยอร์กไทม์ปูดจีนมอบอาวุธสงครามให้เขมร พร้อมย้ำรักษาอธิปไตย ปมชายแดนไทย-กัมพูชา เพื่อประโยชน์ประเทศ เล็งตั้ง ปธ.เจบีซี คนใหม่
เมื่อเวลา10.30 น. วันที่ 2 ต.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นิวยอร์กไทม์สื่อชื่อดังสหรัฐฯออกมาระบุว่า ทางการจีนได้ส่งมอบ อาวุธสงครามให้กับ กัมพูชา ว่า วันนี้จะมีการประชุมสภาความมั่นคงเพื่อจะรับรายงานจากฝ่ายความมั่นคง และจากเหล่าทัพ
ผู้สื่อข่าวถามว่าหน่วยงานความมั่นคงได้รายงานที่มาที่ไปเรื่องนี้อย่างไรในอนุทินกล่าวว่า จะไปรับฟังในช่วงบ่าย ทั้งนี้ เรารับทราบแสนยานุภาพของกระทรวงกลาโหมอยู่แล้ว ว่ามีอะไรบ้าง และนอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการ ป้องกันประเทศ กับทางกัมพูชา
เมื่อถามว่าในการประชุมสภาความมั่นคงวันนี้จะมีการพิจารณาแต่งตั้งประธาน คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา หรือ เจบีซี คนใหม่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มี ส่วนจะเป็นใครขอให้การประชุมเรียบร้อยก่อน และในการประชุมวันนี้ จะเน้นย้ำเรื่องการรักษาอธิปไตยและความพร้อม ในการทำหน้าที่รวมถึงหารือถึงกรอบการพูดคุย เพื่อทำให้สถานการณ์ภัยภยันตรายลดลง และหาวิธีการที่ทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์สูงสุด และนำสันติภาพคืนสู่ประเทศไทยโดยเร็วที่สุด และในวันที่ 3 ตุลาคมนี้ตนจะเดินทางลงพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์
นอกจากนั้นจะมีการหารือ คณะเจรจาสะนติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ขอให้รอผลการประชุม