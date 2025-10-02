“พิพัฒน์” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ ไม่ปฏิเสธพลังดูด สส.ภาคใต้เข้าภูมิใจไทย อ้างเตรียมเลือกตั้งใช้เวลาเป็นปีแล้ว ย้ำรักษา MOA ไม่พยายามเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก
ทำเนียบ วันนี้ (2 ต.ค.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยในภาคใต้ เดินทางเข้าสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตา-ศาลยา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการ ในเวลา 08.08 น.
จากนั้น นายพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์กล่าวถึงการที่ สส. ในพื้นที่ภาคใต้จากพรรคอื่นๆ จะย้ายเข้ามาอยู่พรรคภูมิใจไทย ว่า เบื้องต้นนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนาม MOA กับพรรคประชาชน ว่าพรรคภูมิใจไทย จะไม่พยายามหรือดึงคนเข้ามา เพื่อเป็นเสียงให้กับพรรคภูมิใจไทย และรัฐบาลชุดนี้ เพื่อยังคงเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย แต่การเตรียมการที่มีในขณะนี้ก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งไม่สามารถดำเนินการเพียง 2-3 เดือนได้ทัน แต่จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นปี ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการเตรียมการอยู่แล้ว