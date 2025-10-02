“เทพไท” เตือนอย่าทำประชามติ MOU รัฐบาลต้องตัดสินใจเอง ชี้เป็นเรื่องซับซ้อน ถาม ปชช.อาจเสียมากกว่าได้

“เทพไท” เตือนรัฐบาลอย่าทำประชามติ MOU43-44 ชี้ซับซ้อนเกิน ปชช.เข้าใจยาก เป็นหน้าที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเองอย่าผลักภาระให้ ปชช.อาจเสียมากกว่าดี
นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช แสดงความคิดเห็นกรณีที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยมีตอนหนึ่งที่นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปหลังยุบสภา จะมีบัตรเลือกตั้ง 4 ใบ คือ เลือก ส.ส.เขต เลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญ และประชามติยกเลิก MOU43-44 ซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
นายเทพไท กล่าวว่า ตนไม่คัดค้านการทำประชามติ เพราะเชื่อว่าประชาชนสามารถแยกแยะบัตรเลือกตั้งได้ แต่ไม่เห็นด้วยกับการทำประชามติยกเลิก MOU43-44 เหตุผลไม่ใช่เพราะสนับสนุนหรือคัดค้านการยกเลิก แต่เพราะไม่ควรผลักภาระไปที่ประชาชน เรื่องนี้ควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยตรง เนื่องจากเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งรัฐบาลมีอำนาจตัดสินใจได้เอง
นายเทพไทให้เหตุผล ว่า 1.MOU43-44 เป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลโดยตรง สามารถยกเลิกได้หากเห็นสมควร ไม่จำเป็นต้องถามประชาชน 2. รายละเอียด MOU ซับซ้อน เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการเจรจาระหว่างประเทศ ซึ่งประชาชนทั่วไปทำความเข้าใจได้ยาก 3. สภาผู้แทนราษฎรได้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาปัญหา MOU แล้ว โดยมีนายไชยชนก ชิดชอบ เป็นประธานฯ ซึ่งสามารถสรุปข้อเสนอส่งรัฐบาลได้ทันที 4. MOU ทั้งสองฉบับถูกใช้มานานเกือบ 30 ปี โดยไม่เคยมีปัญหาถึงขั้นต้องยกเลิก หากมีปัญหาคงมีรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งดำเนินการไปแล้ว 5. รัฐบาลควรถามความเห็นจากหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง เช่น กต., กรมสนธิสัญญา, กองทัพ, สมช. เพื่อประเมินแนวทางที่เหมาะสม และ 6. หากจะทำประชามติจริง ควรเป็นเรื่องที่ประชาชนเข้าใจง่าย เช่น การมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือบ่อนคาสิโน ซึ่งจะได้ข้อยุติชัดเจน
นายเทพไท กล่าวว่า ตนไม่ได้คัดค้านการทำประชามติ แต่เห็นว่าการยกเลิก MOU43-44 เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินไป หากรัฐบาลมั่นใจว่ายกเลิกแล้วเป็นประโยชน์ก็ควรตัดสินใจเอง หรือหากยังเป็นเครื่องมือเจรจาปัญหาชายแดนได้ ก็ควรคงไว้ต่อไป ไม่ควรผลักภาระให้ประชาชนที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอ เพราะอาจสร้างผลเสียมากกว่าผลดี