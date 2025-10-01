เปิด 229 ชื่อ กกต.เรียกรับทราบข้อกล่าวหา คดีฮั้วเลือก สว. ‘อนุทิน’ ลำดับ 187-‘เนวิน’ 228

เปิด 229 ชื่อ คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 คณะกรรมการ กกต. ส่งหนังสือให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา คดีฮั้วเลือกสว. - ‘อนุทิน’ ลำดับที่ 187 - เนวิน ชิดชอบ ลำดับที่ 228
จากกรณีนายอดิศร เพียงเกษ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวระหว่างอภิปรายนโยบายรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่านายอนุทิน เป็นผู้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหา ในลำดับที่ 187 ใช่หรือไม่ รวมถึง นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา อยู่ลำดับที่ 3
จากการตรวจสอบพบว่า เป็นลำดับที่ตรงกับที่กกต. ระบุ โดยลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 186 เป็นสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีลำดับที่น่าสนใจ อาทิ ลำดับที่ 1 พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองปธ.วุฒิสภา คนที่ 1, ลำดับที่ 2 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี , ลำดับที่ 3 นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา, ลำดับที่ 6 พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ,ลำดับที่ 9 พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร, ลำดับที่ 76 นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์, ลำดับที่ 85 นายพรเพิ่ม ทองศรี , ลำดับที่ 99 นายประเทือง มนตรี , ลำดับที่ 134 นายอลงกต วรกี
ขณะที่เครือข่ายนักการเมืองที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ลำดับที่ 187 ซึ่งเป็นลำดับของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นต้นไป เป็นผู้บริหารของพรรคภูมิใจไทย อาทิ ลำดับที่ 188 นายสุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล, ลำดับที่ 189 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ, ลำดับที่ 190 นายไชยชนก ชิดชอบ, ลำดับที่ 191 นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ , ลำดับที่ 194 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล, ลำดับที่ 195 นางศุภมาส อิศรภักดี, ลำดับที่ 196 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ,ลำดับที่ 198 นายชลัฐ รัชกิจประการ, ลำดับที่ 205 นายภราดร ปริศนานันทกุล ลำดับที่ 206. แนน บุณย์ธิดาสมชัย , สำหรับ นายเนวิน ชิดชอบ อยู่ลำดับที่ 228
ขณะเดียวกัน รายละเอียดในบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.68 อย่างน้อย 2 ราย มีรายละเอียด ระบุว่า
ด้วยในการเลือกสว. ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.67 ตามพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ให้มีการเลือก สว. พ.ศ. 2567 มีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่า ท่านได้กระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกหรือร่วมกับบุคคลอื่นกระทำการหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น อันเป็นการฝ่าฝืนพ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ประกอบ มาตรา 36 มาตรา 76 และมาตรา 77 (1) ซึ่งการกระทำดังกล่าวทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561 มาตรา 62 คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ส่วนกลาง คณะที่ 26 ตามคำสั่ง กกต. ที่ 1107/2568 ลงวันที่ 19 มี.ค.68 และตามคำสั่ง กกต. ที่ 1581/2568 ลงวันที่ 30 เม.ย.68 จึงจัดทำบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาเพื่อแจ้งให้ท่านทราบโดยสรุป ดังนี้
สำหรับรายชื่อที่คณะอนุกรรมการไต่สวนฯ ชุดที่ 26 กกต. ส่งหนังสือบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา ทั้ง 229 ประกอบด้วย
1. เกรียงไกร ศรีรักษ์
2. วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
3. มงคล สุระสัจจะ
4. ธวัช สุระบาล
5. วร หินดี
6. สวัสดิ์ ทัศนา
7. อภิชาติ งามกมล
8. บุญจันทร์ นวลสาย
9. ฉัตรวรรษ แสงเพชร
10. เศก จุลเกษร
11. สืบศักดิ์ แววแก้ว
12. สุนทร ขวัญเพ็ชร
13. สุริยา บาราสัน
14. ฉลอง ทองนะ
15. อัษฎางค์ แสวงการ
16. สมทบ ถีระพันธ์
17. วิวัฒน์ รุ้งแก้ว
18. สุเทพ สังข์วิเศษ
19. โสภณ ผาสุข
20. สามารถ รังสรรค์
21. นิฟาริด ระเด่นอาหมัด
22. ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
23. สมบูรณ์ หนูนวล
24. บุญชอบ สระสมทรัพย์
25. นงลักษณ์ ก้านเขียว
26. ฤชุ แก้วลาย
27. เพลินจิต ขันแก้ว
28. วันชัย แข็งการเขตร
29. สมศักดิ์ จันทร์แก้ว
30. อมร ศรีบุญนาค
31. ปวีณา สาระรัมย์
32. สมชาย นุ่มพูล
33. พิมาย คงทัน
34. สาลี สิงห์คำ
35. เตชสิทธิ์ ชูแก้ว
36. วิรัตน์ ธรรมบำรุง
37. มาเรีย เผ่าประทาน
38. ยะโก๊ป หีมละ
39. นิสิทธิ์ ปนกลิ่น
40. จรุณ กลิ่นตลบ
41. อิสระ บุญสองชั้น
42. ชินโชติ แสงสังข์
43. เข็มรัตน์ สุรเมธีมาณพ
44. วิภาพร ทองโสด
45. ประกาสิทธิ์ พลซา
46. จตุพร เรียงเงิน
47. สมพร วรรณชาติ
48. ชวภณ วัธนเวคิน
49. จิระศักดิ์ ชูความดี
50. ชีวะภาพ ชีวะธรรม
51. สัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา
52. ไพบูลย์ ณะบุตรจอม
53. นิรัตน์ อยู่ภักดี
54. อภิชา เศรษฐวราธร
55. วิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์
56. นิพนธ์ เอกวานิช
57. วรรษมนต์ คุณแสน
58. พิชาญ พรศิริประทาน
59. สุมิตรา จารุกำเนิดกนก
60. สมศรี อุรามา
61. เบ็ญจมาศ อภัยทอง
62. ชัยธัช เพราะสุนทร
63. โสภณ มะโนมะยา
64. รุจิภาส มีกุศล
65. สง่า ส่งมหาชัย
66. แดง กองมา
67. สมพาน พละศักดิ์
68. สุนทร เชาว์กิจค้า
69. นิทัศน์ อารีย์วงศ์สกุล
70. วุฒิชาติ กัลยาณมิตร
71. กัมพล สุภาแพ่ง
72. พิศูจน์ รัตนวงศ์
73. ภาวนา ว่องอมรนิธิ
74. อัครวินท์ ขำขุด
75. สุวิทย์ ขาวดี
76. พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์
77. วราภัสร์ ไพพรรณรัตน์
78. ธารนี ปรีดาสันติ์
79. รจนา เพิ่มพูล
80. ปุณณภา จินดาพงษ์
81. พละวัต ตันศิริ
82. ณรงค์ จิตราช
83. ธนชัย แซ่จึง
84. สรชาติ สุวรรณพรหม
85. พรเพิ่ม ทองศรี
86. ธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์
87. กัมพล ทองชิว
88. สุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา
89. ขวัญชัย แสนหิรัณย์
90. นพดล พริ้งสกุล
91. มยุรี โพธิแสน
92. เจียระนัย ตั้งกีรติ
93. จารุณี ฤกษ์ปราณี
94. อัจฉรพรรณ หอมรส
95. อจลาณ ระนอง
96. จุฑารัตน์ นิลเปรม
97. กฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ
98. กิตติพันธ์ อนันตกูลจิรโชติ
99. ประเทือง มนตรี
100. นิเวศ พันธ์เจริญวรกุล
101. สมดุลย์ บุญไชย
102. สมหมาย ศรีจันทร์
103. ธนภัทร ตวงวิไล
104. วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
105. สุวิช จำปานนท์
106. นฤพล สุคนธชาติ
107. พิบูลย์อัฑฒ์ หฤหรรษ์ปราการ
108. วิเชียร ชัยสถาพร
109. ปราณีต เกรัมย์
110. อะมัด อายุเคน
111. นิรุตติ สุทธินนท์
112. ประไม หอมเทียม
113. ชาญชัย ไชยพิศ
114. สากล ภูลศิริกุล
115. ภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ
116. สายฝน กองแก้ว
117. ศุภโชค ศาลากิจ
118. สุทนต์ กล้าการขาย
119. ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล
120. สุพรรณ์ ศรชัย
121. ศุภชัย กิตติภูติกุล
122. อารีย์ บรรจงธุระการ
123. จำลอง อนันตสุข
124. คอดียะฮ์ ทรงงาม
125. เกศกมล เปลี่ยนสมัย
126. ขจรศักดิ์ ศรีวิราช
127. สิทธิกร ธงยศ
128. โชคชัย กิตติธเนศวร
129. กิติศักดิ์ หมื่นศรี
130. เอนก วีระพจนานันท์
131. สมชาย เล่งหลัก
132. ยุทธนา ไทยภักดี
133. วิรัตน์ รักษ์พันธ์
134. อลงกต วรกี
135. ณัฐกิตติ์ หนูรอด
136. ภมร เชาว์ศิริกุล
137. กอบ อัจนากิตติ
138. วลีรักษ์ พัชระเมธาพัฒน์
139. วิถี สุพิทักษ์
140. สุกัญญา ประจวบเหมาะ
141. คนึงนิจ สินธิพงษ์
142. จิระนันท์ สมหวัง
143. สิทธิพงศ์ สีบุรินทร์
144. ปริญญา แสนไชย
145. เดือนเพ็ญ พุ่มผลงาม
146. พิเชษฐ์ เสถียรวรพงศ์
147. วชิรญา วงษ์โสมะ
148. จำนง ฉางข้าวชัย
149. เจียรนัย มัธยมางกูร
150. เชวงศักดิ์ สุพัฒน์แก้ว
151. โกศล สงรักษ์
152. เมธา หมานพัฒน์
153. กนกศักดิ์ บุญรัตน์
154. เชาวลิตร พละเลิศ
155. ทัศนีย์ อินทวิเศษ
156. โกวิทย์ สินกลิน
157. ศุรดา เดชจันทร์แสง
158. สุนิเชต สุพัฒน์แก้ว
159. เกสร เถาวัลย์
160. ชาญชัย อุ่นใจ
161. สังคม ต่ออำนาจ
162. ศักดา สารวุฒิ
163. รำพรรณ พวงพุ่ม
164. อรปรียา วงศ์ปันติ
165. ณัฏฐพล เทวกุล
166. สุทธิพงษ์ นิธิพงศ์ไพศาล
167. โสภณ ว่องอมรนิธิ
168. โชคดี คุณโดน
169. อดุลย์ เบ็ญละ
170. รุสมาเรีย หมัดหลำ
171. อัฐนนท์ เส็มยามา
172. อับดลเหล๊าะ เต๊ะหละ
173. ชยเดช ตันนิติกุล
174. อำนาจ กิติโชติ
175. ปรีชา วิเศษสินธุ์
176. สุพร บริสุทธิ์
177. อาภรณ์ มิตรประสาร
178. ผกามาศ ตันธนะสาร
179. สนั่น ไพโรจน์
180. สุวัชรพงษ์ ทินสุข
181. ปิติพงษ์ ลิ่มรัช
182. พินัย วรรณทอง
183. นิรันดร์ บัวศิริ
184. วีระ สุดสังข์
185. บำรุง ทองรอด
186. ชินโชติ พึ่งแสง
187. อนุทิน ชาญวีรกูล
188. สุรศักดิ์ พันธุ์เจริญวรกุล
189. สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
190. ไชยชนก ชิดชอบ
191. เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์
192. พิมพฤดา ตันจรารักษ์
193. ภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์
194. ไตรศุลี ไตรสรณกุล
195. ศุภมาส อิศรภักดี
196. กรวีร์ ปริศนานันทกุล
197. วรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
198. ชลัฐ รัชกิจประการ
199. ธนยศ ทิมสุวรรณ
200. จักรกฤษณ์ ทองศรี
201. กิตติ กิตติธรกุล
202. นภินทร ศรีสรรพางค์
203. พิชัย ชมภูพล
204. สุขสำรวย วันทนียกุล
205. ภราดร ปริศนานันทกุล
206. แนน บุณย์ธิดาสมชัย
207. สมเกียรติ เลียงประสิทธิ์
208. สมเจตน์ ลิมปะพันธ์
209. วิรัช บัวคง
210. วงศกร ชนะกิจ
211. วาริน ชิณวงศ์
212. สุบิน ศักดา
213. ศุภชัย โพธิ์สุ
214. ปริญญา ธรเสนา
215. เมธัสสิทธิ์ ลัคนทินวงศ์
216. อาทร โยธา
217. ไชยวิทย์ บัวงาม
218. สำอาง แก้วประดับ
219. ภูวัสโรดม แสงแก้ว
220. อธิวัฒน์ มนตรี
221. ภัณนิภา ผาสุก
222. คัมภีร์ ฉายแสง
223. รัตนา บ่อถ้ำ
224. วรพจน์ ตั้งพันธุ์เพียร
225. นิสิตา หมั่นไชย
226. รุ่งรัฎฎิกาล โพธิ์ไกร
227. ญาณี สีฟ้า
228. เนวิน ชิดชอบ
229. มยุรี รัตนวงศ์