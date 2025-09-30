ผ่าตัดลุล่วง! “อนุทิน” ทำภารกิจหัวใจติดปีกช่วยหลายชีวิต บอกเป็นนายกฯแต่หยุดไม่ได้ทำแล้วมีความสุข

ผ่าตัดลุล่วง ! “อนุทิน” ทำภารกิจติดปีก นำทีมแพทย์ ผ่าตัดอวัยวะ ช่วยเหลือผู้ป่วย เผยไฟลท์บุญ ไฟลท์ ชีวิต ได้ดวงตา ตับ ไต หัวใจ ช่วยผู้ป่วยได้หลายชีวิต เจ้าตัวบอกเป็นนายกฯแต่หยุดหัวใจติดปีกไม่ได้ เหตุทำแล้วมีความสุข
วันนี้ (30 ก.ย. 2568) เวลาประมาณ 16.00 น. จากกรณี ช่วงเที่ยง ที่ผ่านมา ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่ ขับเครื่องบิน นำทีมแพทย์ นำโดย 1. อ.นพ. พัชร อ่องจริต – ศัลยแพทย์ทรวงอกและหัวใจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 2. อ.นพ. ธรรศ ตั้งกิจวนิชกุล – แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินทางไปยังจังหวัดเลย เพื่อผ่าตัดนำอวัยวะ จากผู้เสียชีวิต และนามบริจาคไว้ โดยเป็นภารกิจเร่งด่วน เพื่อนำอวัยวะ ที่ยังสามารถใช้งาน ไปรักษาผู้ป่วยวิกฤต
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า การผ่าตัดลุล่วงด้วยดี ผู้บริจาคอวัยวะเป็นชายอายุ 19 ปี ที่ได้มอบดวงตา 2 ข้าง ตับ 1 ชิ้น ตับอ่อน 1 ชิ้น ไต 2 ข้าง และหัวใจ 1 ดวง ทั้งนี้ นายอนุทิน ได้พบกับครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ โดยได้กล่าวกับครอบครัวว่า “นี่คือการทำบุญครั้งใหญ่ หัวใจดวงนี้จะกลับไปเต้นใหม่ภายใน 6 ชั่วโมง” พร้อมสวมกอดพ่อแม่ของผู้บริจาคด้วยความซาบซึ้ง และเปิดเผยภายหลังว่า ภารกิจดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะทีมแพทย์ประสานเข้ามา เนื่องจาก ไม่สามารถหาเที่ยวบินพาณิชย์ ในการเดินทางไปได้ ตนจึงรับอาสาช่วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ทำภารกิจหัวใจติดปีก มาตั้งแต่ปลายปี 2557 และปัจจุบันนี้ ทำหน้าที่สนับสนุน ทีมแพทย์ไปแล้วกว่า 80 ไฟลท์บิน ช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 200 ชีวิต เคยได้รับปีกกิตติมศักดิ์เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Executive HEMS Thai Sky Doctor) เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ จาก สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และ ยังเคยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสภากาชาดไทย จากภารกิจนี้ด้วย
ต่อมาเวลา 16.30น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน เดินทางกลับจากการปฏิบัติภารกิจหัวใจติดปีกที่จ.เลยว่า ก่อนเดินทางออกไปตนได้ตอบคำถามในสภาฯแล้ว และระหว่างไปปฏิบัติภารกิจก็ฟังการอภิปรายตลอด ตนรีบไปและรีบกลับมาก็เรียบร้อยดี โดยผู้ที่บริจาคเป็นเด็กผู้ชายอายุ 20 ปีที่ทะเลาะกันแล้วโดนลูกหลง พ่อแม่ตัดสินใจบริจาคอวัยวะ ทั้งไต ตับ หัวใจ และลูกตา ช่วยได้ถึง 7 คน
เมื่อถามว่าครั้งนี้เป็นการปฏิบัติภารกิจครั้งแรกในฐานนายกฯมีความรู้สึกอย่างไร นายอนุทิน กล่าวว่า เอาชีวิตคนให้รอดก่อน ยิ่งเป็นนายกฯคนเดือดร้อนยิ่งต้องช่วยให้รอดก่อน
เมื่อถามว่าจะแบ่งภารกิจอย่างไรระหว่างการเป็นนายกฯกับการทำภารกิจหัวใจติดปีก นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวนี้ระบบการสื่อสารมีตลอด ระหว่างที่รอคนหมอตนก็ฟังการอภิปรายตลอด โดยภารกิจนี้เลิกไม่ได้เพราะทำแล้วมีความสุข