“สีหศักดิ์” รับเจรจาไม่ง่ายแต่ไทยพร้อมถ้าเขมรจริงใจ ไม่แลกสันติภาพ-อธิปไตย ชง 4 เงื่อนไขหลัก

รมว.กต. ลั่นเจรจาไม่ง่าย แต่ไทยพร้อมถ้ากัมพูชาจริงใจ ยันไม่แลกสันติภาพกับอธิปไตย เสนอ 4 เงื่อนไขหลักหยุดยิง–เก็บทุ่น–ถอนอาวุธ–กวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ
วันนี้ (30ก.ย.) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ ชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภา วาระแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ในประเด็นการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา ว่า สำหรับยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาดังกล่าวต้องก้าวข้ามความขัดแย้งที่มีอยู่ระหว่างไทย-กัมพูชา แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย สำหรับการเจรจาจะคำนึงถึงสันติ แต่ไม่เกี่ยวกับอธิปไตยแห่งดินแดน ทั้งนี้ต้องดูความพร้อมของกัมพูชาด้วย สำหรับการแก้ปัญหาต้องมียุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ไม่ใช่แก้เฉพาะหน้า อย่างไรก็ดีตนไม่ได้ทะเลาะกับใคร แต่เป็นฐานะผู้แทนไทยต้องปกป้องศักดิ์ศรี แต่ไม่ได้ปิดประตูกรเจรจาหากเขาพร้อมเราก็พร้อมแต่ปัยหานี้ยังไม่ได้แสดงความจริงใจต่อการเจรจา
“การเจรจาที่จะเจรจาคือ หยุดยิงถาวร เก็บทุ่นระเบิด นำอาวุธหนักออกนอกพื้นที่ และกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อความสงบสู่ชายแดน สถานการณ์ปัจจุบันที่เจอปัญหาซับซ้อน วิธีของกัมพูชาที่กลับไปกลับมา การต่างประเทศต้องเริ่มในบ้าน เอกภาพการทำงานร่วมกัน ดังนั้นกระทรวงต่างประเทศที่ผมดูแล เน้นการทำงานที่เป็นเอกภาพกับฝ่ายทหาร ขณะนี้การทูตต้องสนับสนุนการทหาร แต่หากพื้นที่เปิดการทหารต้องสนับสนุนการทูต” นายสีหศักดิ์ ชี้แจง