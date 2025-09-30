“ธรรมนัส“ แฉ "อนุสรณ์" ขอซบกธ.แต่กลืนน้ำลายพูดแต่เรื่องเก่า ขู่เจอกันพะเยา ย้ำต้านGMOทำลายเกษตร

รมว.เกษตรฯ ฟาด ”อนุสรณ์“ พูดแต่เรื่องเก่า แฉ เคยขอมาซบ “กล้าธรรม” แต่กลับกลืนน้ำลายตัวเอง ลั่น เจอกันสถานีหน้าที่พะเยา ย้ำ ยืนหยัดต้าน GMO ไม่เอามาทำลายเกษตรกร
วันนี้ (30ก.ย.) เมื่อเวลา13.30 น. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงกรณีที่นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย อภิปรายพาดพิงว่า ขอบคุณผู้อภิปรายที่อภิปรายเรื่องเก๊าเก่า ก่อนที่จะอภิปรายในเรื่องเก่า ตนจำได้ว่านายอนุสรณ์เคยมาคุยกับตนในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย และมาขอร่วมอุดมการณ์กับตนในพรรคกล้าธรรม ไม่มั่นใจว่าวันนั้นกับวันนี้ต่างกันราวกับฟ้ากับดิน วันนั้นท่านชื่นชมว่าตนทำงานได้ดี ได้ใจประชาชนทำงานถึงลูกถึงคน ตนอยู่บ้านนี้ไม่มีความสุขอยากมาร่วมอุดมการณ์ด้วย และท่านก็พูดกับสมาชิกพรรคกล้าธรรมหลายคน ตนไม่เข้าใจว่าเมื่อเช้าท่านตื่นมากินยาผิดประเภทหรือไม่ สิ่งที่นายอนุสรณ์พูดย้ำและบอกว่าเจอกันในสถานีหน้า ตนบอกว่าได้เจอสถานีที่พะเยาแน่นอน ท่านไม่อ่านกฎหมายืไม่อ่านข่าว ไม่ความรู้กับผู้รู้ในพรรคทว่ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดตนผ่านมาหมดแล้วตน
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ตนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาไม่รู้กี่ครั้ง ซึ่งท้ายที่สุดได้รับความไว้วางใจจากสส. ให้ทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีต่อ ทุกยุคทุกสมัยมีการพูดแต่เรื่องเก่าวลีที่ท่านพูด ก็ไม่ได้พูดทั้งหมดและเอามากล่าวกันสนุกปาก เวลานี้คดีอยู่ที่จ.พะเยา 200 คดีแล้ว ดังนั้นการจะพูดอะไรมีเยาวชนและประชาชนให้ความสนใจ มีใครรู้หรือไม่ว่าประชาชนเดือดร้อนขนาดไหน ตนทำทำหน้าที่รัฐมนตรีก็ทำงานเต็มที่และได้รับความชื่นชมจากนายเศรษฐา ทวีสิน อดีตนายกรัฐมนตรีว่าทำงานได้ดีจริง “เพราะผมมาอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่ถึงได้ลึกขึ้นมาเรื่องตนฉอดๆจนลืมคำพูดและกลืนน้ำลายของตนเอง“
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เรื่องจริยธรรมมาตรา 160 (6)(7) ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินชี้ขาดแล้วว่าโดยตนไม่ผิดคุณสมบัติต้องห้าม และมาตรา160(4)(5) ผู้ร้องได้ไปร้องที่ คณะกรรมการป้องกันรูปแบบแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ในเรื่องของจริยธรรมร้ายแรง ทางป.ป.ช.ก็มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง ซึ่งสิ่งที่ตนพูดมีเอกสารผ่านเอกสารผ่านกระบวนการมาหมดแล้ว จึงอยากฝากไปถึงผู้อภิปราย สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตตน ตนยืนยันหลายครั้งว่าผ่านเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมามากมายในชีวิต แต่ก็ยอมรับการตรวจสอบและผ่านกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนทุกประการ
หวังว่า ตนจะได้ชี้แจงถึงรายละเอียดต่อไปกับประชาชน แต่ยืนยันว่าชีวิตที่ขอมาทำงานการเมืองตนไม่ใช่นักการเมืองอาชีพ แต่อยากแก้ไขอะไรทีาผิดพลาดในอดีตให้ดีขึ้น พร้อมจะทำงานกับสส.ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐยาลโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งโดยทำงานไม่เคยวันหยุด
“อย่าเอาของเก่ามาพูดให้เป็นประเด็นอีก หากยังสงสัยคุยส่วนตัวได้ อนุสรณ์น้องเอ้ยจำคำพูดตัวเองไว้บ้างว่าจะพูดอะไรอย่ากลืนน้ำลายตัวเอง คุณอย่าบอกว่าคุณต่อสู้เพื่อประธิปไตยมานาน ปฏิวัติรัฐประหารทุกครั้งผมทุกครั้งผมถูกขังมากกว่าคุณอีก ขอยืนยันตรงนี้ว่าใครก็ตามที่พาดพิงให้ผมเสียหายถึงแม้ว่าจะมีเอกสิทธิ์คลุมครอง แต่ถ้าทำให้เกิดความเสียหายที่เอาไปขยายความข้างนอกเจอแน่สถานที่ต่อไปที่พะเยา” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว
ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องพืชตัดต่อพันธุกรรม(Genetically Modified Organism) หรือ GMO ซึ่งกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก ตนยืนยันว่าแตกต่างกับการปรับปรุงพันธุกรรมพืช Genome Editing หรือGEd เพราะGMO เป็นการตัดต่อพันธุกรรมโดยนำยีนส์ของพืชต่างชนิดมารวมกัน ซึ่งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเป็นการทำลายพืชและสร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง
แต่GEd เป็นเรื่องของการปรับปรุงพันธุกรรมในพืชหรือสิ่งมีชีวิตชีวิตเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ต้านทานโรคจนได้พันธุ์มะเขือเทศที่มีภูมิต้านทานโลก
ตนได้ประกาศในประกาศกระทรวงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะรับรองให้นักวิชาการสถาบันเกษตรกร และกรมวิชาการให้มีการศึกษาวิจัยการตัดต่อหรือการปรับปรุงจีโรม ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการนำเข้าพันธุ์พืชGMO จากต่างประเทศ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการวิจัยในห้องทดลองของกรมวิชาการเกษตรเกษตร เราบริหารราชการแผ่นดินในเวลาอันสั้นและที่สำคัญคือนโยบายขอรัฐบาลชุดนี้ในเรื่องปัญหาของเกษตรกร เราได้นำนโยบายของนายเศรษฐามาปฏิบัติคือนโยบายเพื่อการเกษตรตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร