“อนุทิน” ประเดิมภารกิจหัวใจติดปีกครั้งแรกฐานะนายกฯ บินด่วนเลย รับอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วย

ภารกิจหัวใจติดปีกครั้งแรก ในฐานะ นายกฯ “อนุทิน” บินด่วน นำทีมแพทย์ รับอวัยวะช่วยชีวิตผู้ป่วย จ.เลย
วันนี้ (30 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้เดินทางด่วนไปยังจังหวัดเลย เพื่อร่วมภารกิจ “หัวใจติดปีก” นำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดและเคลื่อนย้ายอวัยวะสำคัญ มาช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายหัวใจ
สำหรับการเดินทางครั้งนี้ นายอนุทิน ได้ทำหน้าที่นักบิน ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง เวลาประมาณ 10.00 น. และมีกำหนดบินกลับถึงดอนเมืองเวลาประมาณ 14.00 น.
รายชื่อแพทย์ทีมผ่าตัดหัวใจ ที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ ได้แก่
1. อ.นพ.พัชร อ่องจริต – ศัลยแพทย์ทรวงอกและหัวใจ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. อ.นพ.ธรรศ ตั้งกิจวนิชกุล – แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นี่คือ ภารกิจหัวใจติดปีกครั้งแรก นับตั้งแต่นายอนุทิน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ที่ผ่านมา ทำภารกิจนี้ไปแล้วกว่า 80 เที่ยวบิน ช่วยชีวิตผู้ป่วยไปมากกว่า 200 ชีวิต นับตั้งแต่ทำภารกิจครั้งแรกเมื่อปี 2557 ภารกิจดังกล่าว เป็นการสนับสนุนทีมแพทย์ บินไปผ่าตัดรับอวัยวะจากผู้เสียชีวิต และมีประสงค์บริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยรายอื่นต่อไป