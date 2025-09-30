“ธรรมนัส” ถก คปก. อนุมัติใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก.หนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

“ธรรมนัส” ประชุม คปก. อนุมัติการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. หนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน เดินหน้าปราบปรามการใช้ครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย เผย เตรียมหารือ ก.พาณิชย์ ขยายตลาดสินค้าเกษตร
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2568 โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนเกษตรกร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินกิจการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารจัดการที่ดินทำกิน เพื่อสร้างประโยชน์และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินกิจการตามที่กำหนด ในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการพิจารณาให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2560 ได้แก่ 1) กิจการระบบโครงข่ายพลังงานตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2) การติดตั้งเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และ 3) การติดตั้งเสารับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด อีกทั้งมีมติเห็นชอบการใช้ที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน และเพื่ออำนวยความสะดวกเกษตรกรในพื้นที่ ตลอดจนการพิจารณาหลักเกณฑ์ใช้ที่ดินเพื่อการสาธารณูปโภคในด้านอื่นๆ ร่วมด้วย
“กระทรวงเกษตรฯ มีแนวทางการพิจารณาอนุมัติการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินสำหรับดำเนินกิจการของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงวัดหรือสถานที่ทางศาสนา โดยยึดแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อการดำเนินงานที่เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริง ป้องกันการใช้ที่ดินไม่ถูกต้อง และที่สำคัญ ต้องไม่ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน สังคม และสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ ได้มอบหมายสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เร่งปฏิบัติการเชิงรุกสำรวจการใช้พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินทุกจังหวัด หากพบการครอบครองพื้นที่ไม่ถูกต้อง หรือรุกล้ำพื้นที่ทางเกษตรของพี่น้องเกษตรกรให้ดำเนินการตามระเบียบทันที” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว
ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวเพิ่มเติมว่า ในเรื่องต้นทุนปัจจัยการผลิต กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างศึกษาและทบทวนแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อแบ่งเบาภาระพี่น้องเกษตรกรให้ได้มากที่สุด รวมถึงเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ โดยเตรียมหารือร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างการลดต้นทุนควบคู่การหาตลาดในช่วงสัปดาห์หน้าต่อไป