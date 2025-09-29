"โจ๊ก" จี้ปธ.ศาลปค.หยุดทำหน้าที่หลังถูกฟ้อง ฉะปธ.แผนกคดีนำตุลาการให้กำลังใจคนผิด สะพัดก.ศป.จ่อถกปมคลิป

อดีตตร.ดัง ประธานศาลปกครองสูงสุดหยุดปฏิบัติหน้าที่ หลังยื่นฟ้องเป็นจำเลยคดีประพฤติมิชอบ อัดซ้ำ ปธ.แผนกคดีนำตุลาการตบเท้าให้กำลังใจคนผิด สะพัด ก.ศป.นัดประชุมพิเศษถกปมคลิปเสียงหลุด
วันนี้ (29 ก.ย. )พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต.รอง ผบ.ตร. เดินทางมายื่นหนังสือเรียกร้องให้นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานศาลปกครองสูงสุด และนายนายอนุวัฒน์ ธาราแสวง ประธานแผนกคดีละเมิดและความรับผิดอย่างอื่น ศาลปกครองสูงสุด ยุติการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีในคดีหมายเลขดำที่ ฟ.117/2567 ที่ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล ยื่นฟ้อง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ และ นายกรัฐมนตรี ที่ให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกจากราชการ เนื่องจาก ได้ยื่นฟ้องนายประสิทธิ์ กับ นายอนุวฒน์ ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบไม่สุจริตเที่ยงธรรม โดยมีการแทรกแซงองค์คณะเจ้าของสำนวนคดี ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ถูกกฎหมาย และจริยธรรมศาลปกครอง
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การกระทำของนายประสิทธิศักดิ์ และอนุวัฒน์ ในการแทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีขององค์คณะตุลาการศาลปกครองเจ้าของสำนวน เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ เพราะเป็นการล้มล้างความเป็นอิสระของตุลาการ ตนเชื่อมั่นในการกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครอง แต่ไม่เชื่อมั่นในกระทำของบุคคลบางคน ซึ่งทำให้องค์กรศาลปกครองเสื่อมเสีย จึงจำเป็นต้องเปิดเผยพฤติกรรมของคนเหล่านี้ ให้ประชาชนได้เห็น เพื่อให้พวกเขาไม่กล้าและไม่มีที่ยืนในสังคม หลังจากนี้อีก 2-3วัน จะมาติดตามความคืบหน้าว่า ศาลปกครองได้มีการดำเนินการตามคำร้องที่ตนได้เคยมายื่นร้องขอให้สอบวินัยและจริยธรรมของประธานศาลปกครองสูงสุด และนายนายอนุวัฒน์ ธาราแสวง มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง
"อย่าลืมว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะประธานศาลปกครองสูงสุดในอดีตที่ผ่านมา ก็เคยมีกรณีเข้าแทรกแซงสำนวนคดี ด้วยการมอบสำนวนให้องค์คณะหนึ่ง แล้ว ต่อมา เอาสำนวนคดีมามอบให้อีกองค์คณะหนึ่ง หรือที่เรียกว่า ช้อปปิ้งสำนวน ซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นราวมาแล้ว และเรื่องฝากตำรวจ ก็โดนถอดถอนจากตำแหน่งมาแล้ว ซึ่งผมอาจคิดไปเองก็ได้ว่า ประธานศาลปกครองสูงสุดท่านนี้ อาจไม่พอใจที่ฝากตำรวจกับผมแล้วไม่ได้ เพราะผมทำไม่ได้เนื่องจากเป็นกระทำที่ผิดกฎหมาย และยังจะเป็นการแทรกแซงองค์กรตำรวจอีกด้วย"
พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ยังเรียกร้องให้ประธานศาลปกครองสูงสุด ปฏิบัติตามมติขององค์คณะเจ้าของสำนวนคดีของตนเอง ที่เห็นว่าตนไม่ผิด หากจะมากลั่นแกล้งเปลี่ยนแปลงผลคดี ตนจะสู้จนถึงที่สุด แต่หากประธานศาลปกครองสูงสุดกลับตัวกลับใจพิจารณาคดีของตนให้เหมือนกับบุคคลอื่นก็พร้อมยอมรับผลแห่งคดี และจะขอบคุณด้วย
นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่าเดินทางมายื่นหนังสือวันนี้ ไม่ได้เป็น เพราะทราบว่า มีการประชุมของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.)ซึ่งอาจจะมีวาระเรื่องที่ตนร้องเรียนประธานศาลปกครองสูงสุด และนายนายอนุวัฒน์ ธาราแสวง เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม แต่ก็ติดตามฟังข่าวอยู่ และเดี๋ยวคงจะมีคนมารายงานให้ทราบ เพราะล่าสุด ก็มีคนในศาลปกครอง ส่งข้อมูลมาให้ทราบว่า มีประธานแผนกคดีศาลปกครองสูงสุดรายหนึ่ง นำคณะตุลาการปกครองสูงสุดจำนวนหนึ่งตบเท้าไปให้กำลังใจในประสิทธิศักดิ์และนายอนุวัฒน์ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นไปได้อย่างไร ที่ประธานแผนกคดีไปดำเนินการเช่นนั้น เพราะเป็นการไปให้กำลังใจคนกระทำผิดกฎหมาย ไปตบเท้าให้กำลังใจประธานศาลปกครองสูงสุดที่แทรกแซงคดีองค์คณะเจ้าของสำนวน ซึ่งจะทำให้ประธานแผนกคดีคนนั้นกลายเป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดกฏหมาย แล้วอย่างนี้ สังคมจะเชื่อถือศาลปกครองได้อย่างไร
วันเดียวกัน มีรายงานว่า ในวันนี้ นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้มีการเรียกประชุม คณะตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) เป็นกรณีพิเศษ จากปกติที่จะต้องนัดประชุมทุกวันพุธที่3 ของเดือน ซึ่งคาดการณ์ว่า จะมีเรื่องกรณีคลิปเสียง และเรื่องร้องจริยธรรมผู้บริหารศาลปกครองสูงสุดอยู่ในวาระประชุมด้วย เพราะ มีการประชุมยาวนานตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่าย