"มาดามหยก"ส่งรองหัวหน้าพรรคก้าวอิสระ-Indy Team ทำหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือน้ำท่วม จัดหาอุปกรณ์ ชายแดนไทย - เขมร ปกป้องประเทศ

วันนี้(29 ก.ย.)นางสาวกชพร เวโรจน์ หรือมาดามหยก หัวหน้าพรรคก้าวอิสระ(Indy Team) ประธานชมรม Change Together เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายกิตติวินท์ แก้วคำมา (แม่ต้นตาล ) และ Indy Team ภาคเหนือ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดินถล่ม เฝ้าระวังน้ำท่วมร่วมกับหน่วยงานรัฐฯ สนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อความเท่าเทียมต่างๆ และได้มอบหมายนายชาญชัย โตพฤกษา รองหัวหน้าพรรค และทีมงาน Indy Team ภาคอีสาน สร้างบังเกอร์เพิ่ม นำเสื้อเกราะ วิทยุสื่อสาร ของใช้จำเป็น ไปมอบเพิ่มเติมให้กับทหารที่อยู่แนวชายแดนหลังจากล่าสุดมีเหตุกัมพูชา ใช้อาวุธปืนเล็กและเครื่องยิงลูกระเบิด ยิงเข้ามายังพื้นที่บริเวณช่องอานม้า จ.อุบลราชธานี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ยังคงไม่น่าไว้วางใจ แม้ว่าจะมีข้อตกลงหยุดยิงในเวทีทวิภาคีที่ผ่านมา แต่ทางกัมพูชา ยังคงละเมิดข้อตกลง แต่กลับพยายามยั่วยุทหารไทยตลอดมา โดยเฉพาะการปล่อยให้ชาวบ้านกัมพูชาเข้ามารื้อลวดหนาม ทำลายทรัพย์สินของไทย หรือการเคลื่อนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มาประชิดตามแนวชายแดน ตลอดจน ได้มอบหมายนายรุ่งโรจน์ รุ่งณรงค์รักษ์นายทะเบียน และ Indy Team กทม. รุดไปที่เกิดเหตุหลุมยุบตัว เพื่อช่วยเสริมกำลังจิตอาสา ช่วยเหลือชาวบ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่
นางสาวกชพร กล่าวว่า ครั้งนี้พรรคก้าวอิสระและ Indy Team ได้นำเสื้อเกราะ มอบให้กับทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องคนไทยอยู่บริเวณชายแดน เราคิดว่า เมื่อทหารได้ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันให้กับคนไทยทั้งประเทศได้อยู่รอดปลอดภัยแล้ว เราก็ควรจะมีสิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันให้กับทหารเองด้วย จึงได้นำเสื้อเกราะไปมอบให้ เพื่อให้ทหารเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีวิทยุสื่อสาร อาหารแห้ง ของใช้ต่างๆ กล้องส่องกลางคืนเวลาเดินลาดตระเวน เพราะขณะที่พวกเรานอนหลับสบาย แต่บรรดาทหารก็ลำบากกันทุกวัน และยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็ยิ่งลำบาก
"พรรคก้าวอิสระ ( Indy ) มีความห่วงใย และคำนึงถึงความยากลำบากในการทำหน้าที่ของทหารที่อยู่แนวหน้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ผ่านมา พรรคก้าวอิสระ และ Indy Team ได้เกาะติดอยู่ในพื้นที่ชายแดนร่วมกับประชาชน และทหารที่ทำหน้าที่บริเวณชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเจ้าหน้าที่ ที่ประจำจุดต่างๆที่เกิดอุทกภัย หรือเหตุการณ์ต่างๆก้าวอิสระและ Indy Team จะยังคงยึดหยัดอยู่เป็นเพื่อนต่อไป พรรคก้าวอิสระ ขอทำหน้าที่เป็นพรรคจิตอาสา เป็นกองหลังที่คอยสนับสนุน และซัพพอร์ตทหารที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตย เพราะเราเป็นคนไทย ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอน"