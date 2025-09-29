"ปารเมศ" สวนกลับ "พร้อมพงศ์" หลังแขวะ สส.ส้มหายหน้า ไม่ขุดคุ้ยปมร้อน "ถนนยุบ" ยันไม่เงียบลุยตรวจสอบเต็มที่

กรณี นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ออกโรงตั้งคำถามถึงท่าทีของพรรคประชาชน ที่นิ่งเฉยต่อปัญหาหลุมยุบขนาดใหญ่ บริเวณหน้า รพ.วชิรพยาบาล ทั้งที่มี สส.กรุงเทพฯ ถึง 32 คน แต่กลับไม่ขุดคุ้ยตรวจสอบเหมือนในหลายกรณีก่อนหน้า เช่น แรงงาน ประกันสังคม ถนนพระราม 2 จนทำให้แฟนคลับจำนวนมากผิดหวัง พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า พรรคฝ่ายค้านอาจกลายเป็น "พรรคค้ำยันรัฐบาล" แทนที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างจริงจัง
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ก.ย. ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ สส.พรรคประชาชน เขต 1 กรุงเทพฯ (พระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์ ดุสิต บางรัก) ตอบกลับว่า “ไม่เงียบนะครับ ผมในฐานะ สส.เขต ที่เกิดเหตุ และ สส.กานต์ ที่เขตติดกัน ร่วมกันติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งลงพื้นที่ 4 ครั้ง ใน 3 วัน รวมถึงการร่วมลงพื้นที่กับ ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย เพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหน้างาน รวมถึงได้ปรึกษาหารือในสภาประเด็นนี้ และแถลงข่าวที่รัฐสภา ยืนยันว่าไม่เงียบ และจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นครับ”