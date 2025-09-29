ผู้กองแคท สวย-เก่ง หรือ เพราะเป็นเด็กใคร!? ** ส้ม-น้ำเงิน เริ่มมีรอยร้าวให้เห็น...“เท้ง”ซัด “อนุทิน”ระวังปาก พูดได้ไง เลือก สส.เต้ พรรคส้มเพื่อไปเลือก“หนู” เป็นนายกฯ

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ ผู้กองแคท สวย-เก่ง หรือ เพราะเป็นเด็กใคร!?
เป็น "Talk of the town" สำหรับ “ผู้กองแคท” ร.ต.อ.อาทิติยา เบ็ญจะปัก สาวสวยที่ชีวิตพุ่งแรงทั้งในวงการบันเทิงและเส้นทางราชการแบบชนิดที่ใครๆ จำต้องค้นหาว่าเธอเป็นใครมาจากไหน ?
ดรามาล่าสุด เกิดขึ้นเมื่อ “วันมูหะมัดนอร์ มะทา” ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือขอยืมตัว "ผู้กองแคท" จากกรมการปกครอง ไปช่วยราชการใกล้ชิดที่รัฐสภา ทั้งที่เพิ่งจบหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่น 272 ได้ไม่กี่เดือน โดยถูกสังคมตั้งคำถาม “ยังไม่ทันลงพื้นที่ ก็จะได้โต๊ะทำงานใหญ่แล้วหรือ?”
ขณะที่เพจดัง CSILA แซะว่าเป็น “เด็กเสี่ย Fast Track”!?
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทานกระแสดรามาไหวจึงสั่งเบรกทันด้วยเหตุผล “ปลัดอำเภอใหม่” ต้องไปเรียนรู้งานในพื้นที่ก่อน ไม่เช่นนั้นข้อครหาว่า ข้ามห้วยด้วยอภิสิทธิ์ ระบบเด็กฝาก–เด็กเส้นต้องตามมาแน่
จากที่หลายคนเข้าไปส่องเส้นทางชีวิต "ผู้กองแคท" ก็จะเห็นเลยว่า ไม่ธรรมดา
ผู้กองแคท มีชื่อว่า “อาทิติยา เบ็ญจะปัก” เกิด 25 กุมภาพันธ์ 2539 ปัจจุบันอายุ 29 ปี
การศึกษา ป.ตรี–โท นิเทศศาสตร์การตลาด ม.หอการค้าไทย และกำลังเรียนต่อระดับปริญญาเอก
จุดเริ่มต้นเคยเป็นนักร้องลูกทุ่ง ค่าย GOLD MASTER MEDIA มีเพลงที่แฟนเพลงคุ้นหู เช่น เอะอะ, กินรี, สาวกทม., น้ำตาหยดสุดท้าย ล่าสุด ยืนงงที่ดงคำชะโนด
นอกจากเป็นนักร้อง "ผู้กองแคท" ยังเดินบนเส้นทางนางงาม กวาดมงฯ มาแล้วหลายเวที เป็นมิสแกรนด์ศรีสะเกษ 2018, มิสโปโลเอเชีย 2019 ดูไบ , มิสทัวริซึม ออฟ เดอะ โกลบ 2021, นางสาวไทยหลายจังหวัด จนได้รองอันดับ 2 นางสาวไทยปี 2567
ส่วนงานราชการตำรวจ ปี 2564 จบหลักสูตร กอส. รุ่น 47 ตร. จากรร.นรต. ชั้นยศพุ่ง 8 ขั้นใน 4 ปี จากร.ต.ต. มาเป็น ร.ต.อ.หญิง
ปัจจุบันโอนย้ายจาก ตร. มาอยู่กรมการปกครอง ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ และเพิ่งจบหลักสูตรปลัดอำเภอดังกล่าว
ส่วนวงการบันเทิง ล่าสุดเล่นละครพื้นบ้าน เดชอสูรขันแก้วนพเก้า ช่อง 7 และลือว่า กำลังจะเป็นนักร้องค่ายแกรมมี่
ไม่เพียงงานราชการ และบันเทิงเท่านั้น แต่ยังมีข่าวว่าเพิ่งขึ้นบ้านใหม่ย่านหรู มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท
ว่ากันว่า งานขึ้นบ้านใหม่ของ “ผู้กองแคท” ก็ไม่ธรรมดา มีส.ส.พรรคเพื่อไทย และคนการเมืองใหญ่ ไปร่วมเพียบ โดยเฉพาะ “ส.ส.อิ่ม- ธีรรัตน์” คนสนิทอดีตนายกฯ แพรทองธาร ชินวัตร
บวกกับดีกรีความสามารถด้านการศึกษา–การทำงาน ทำให้ถูกมองว่า เส้นทางอนาคตของ “ผู้กองแคท” ไม่ได้หยุดแค่ “ปลัดอำเภอ” หรือ “นางงาม” แต่อาจไปถึง “เก้าอี้การเมือง”ได้ไม่ยาก
สุดท้าย…การเติบโตที่ก้าวกระโดดบวกกับดรามาจากชาวโซียลฯ สังคมก็อดไม่ได้ที่คนจะสงสัย ทำไม “ผู้กองแคท” โตเร็วจัง เพราะความสามารถจริงๆ หรือเพราะมีระบบอุปถัมภ์หนุนหลัง...เป็นเด็กของใคร?
++ ส้ม-น้ำเงิน เริ่มมีรอยร้าวให้เห็น...“เท้ง”ซัด “อนุทิน”ระวังปาก พูดได้ไง เลือก สส.เต้ พรรคส้มเพื่อไปเลือก“หนู” เป็นนายกฯ
กลายเป็นดรามาขึ้นมาทันที เมื่อ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ไปพูดพาดพิง พรรคประชาชน ระหว่างลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วม ที่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันเสาร์ 27ก.ย.ที่ผ่านมา
ในวันนั้น มี ส.ส.อยุธยา มาให้การต้อนรับคณะ “นายกฯหนู” อาทิ “สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล” รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะสส.อยุธยา เขต 4 “ประดิษฐ์ สังขจาย” สส.อยุธยา เขต 5 “ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์” สส.อยุธยา เขต 1 พรรคประชาชน (ปชน.) “พิมพฤดา ตันจรารักษ์” สส.อยุธยา เขต 3 พรรคภูมิใจไทย และ “สมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็มาด้วย
เป็นธรรมดา เมื่อลงพื้นที่ ก็ต้องมีขึ้นเวทีพูดคุยกับประชาชนตามธรรมเนียม โดยช่วงหนึ่ง “นายกฯหนู” ได้เรียก “สส.เต้” ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ สส.พรรคประชาชน เขต 1 ขึ้นมาบนเวที พร้อมบรรยายว่า “สส.เต้” อยู่พรรคประชาชน แต่ไม่ต้องกังวล แม้อยู่คนละพรรค แต่เขาโหวตให้ “อนุทิน” ผมไม่มีข้อสงสัยว่า เขาเป็นพรรคการเมืองคนละพรรคกับเรา “สส.เต้” เป็นสส.ที่ชาวบางบาล เลือกมา เมื่อท่านเลือก “หนู” ก็เท่ากับพ่อแม่พี่น้องทุกคน ให้ฉันทานุมัติให้ผมเป็นนายกฯ เมื่อพ่อแม่พี่น้องมีความทุกข์ยาก ไม่ว่าท่านจะเลือกใครเป็น สส.ก็ตาม นายกฯ มีหน้าที่ดูแล คลายทุกข์ให้กับพี่น้องทุกคน
“นายกฯหนู” ยังเรียก สส.อยุธยา ทั้งหมดขึ้นบนเวที พร้อมกล่าวว่า ทำไมไม่ขึ้นมา เดี๋ยวก็สอบตกทั้งหมดหรอก ...
จากวาทะดังกล่าว ทำให้ “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ออกมาตอบโต้ทันที ว่า “เต้-ทวิวงศ์” เป็น สส.ที่ติดตามน้ำท่วมใน จ.อยุธยา มาตลอด แต่การแสดงออกของ “อนุทิน” บนเวทีนั้น ควรวางตัวหรือแสดงออกอย่างเหมาะสมกว่านี้
คำพูดที่ว่า "เลือก สส.เต้ แล้วให้ไปเลือกหนู" นั้น ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไรนัก อยากให้นายกฯ ระมัดระวังมากกว่านี้ และไม่อยากให้ใช้เวที ที่ไปพบปะพี่น้องประชาชน เป็นเวทีที่ต้องช่วงชิงในเรื่องจังหวะของการเมือง
“เท้ง” ยังพูดดักคอ “อนุทิน” ที่คิดจะมาดูด สส.อยุธยา ว่ามั่นใจในตัว “สส.เต้” ขนาดกรีดเลือดออกมาก็เป็นสีส้ม และสส.คนอื่นใน จ.พระนครศรีอยุธยา ก็ไม่ย้าย!
ไม่รู้ว่า “เท้ง” ร้อนตัวไปหรือไม่ หรือมีสัญญาณมาว่า “หนู” มาอยุธยาครั้งนี้ นอกจากช่วยน้ำท่วมแล้วยังมีวาระซ่อนเร้น อะไรหรือเปล่า
ขณะที่ “สส.เต้” ทวิวงศ์ เห็นหัวหน้าพรรคส้ม ออกอาการไม่พอใจ ก็รีบโพสต์ข้อความในเชียลฯ ให้รู้กันทั่วในทีเดียวว่า
ที่ไปเจอ “นายกฯหนู” วันนั้น แค่ต้องการเข้าไปสังเกตการณ์ และนำข้อเสนอการแก้ปัญหา เป็นปากเป็นเสียงแทนชาวอยุธยา แต่เมื่อนายกฯ ชวนขึ้นเวที ก็ต้องขึ้นไปตามมารยาท และในฐานะนักการเมืองด้วยกัน ก็หวังจะให้มีการแก้ปัญหา ที่รวดเร็วที่สุดแก่ชาวอยุธยา เพราะประชาชน รอคนมาแก้ปัญหาอยู่ทุกวัน
พร้อมกันนี้ก็ได้ยืนยัน จะเป็นฝ่ายค้าน ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเต็มที่ เลือกตั้งครั้งหน้า ก็จะลงสมัครในนามพรรคประชาชน และถ้าได้เป็น สส.ก็เข้าไปโหวตเลือก “คุณเท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคประชาชนแน่นอน
ด้าน “นายกฯหนู” เมื่อเจอดรามา ในเรื่องนี้ ก็ออกมาชี้แจงว่า ที่เรียก “สส.เต้” ขึ้นมาบนเวทีในวันนั้น ก็เพื่อแสดงความชื่นชม แต่เวลาอยู่บนเวที มันก็ต้องมี “กิมมิก” เล็กๆ น้อยๆ บ้างเป็นธรรมดาของการทำงาน
นี่เพิ่งเป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนเป็นครั้งแรก ก็เจอดรามาเข้าแล้ว...
แต่ก็อย่างว่า ตอนนี้คงไม่มีพรรคไหนไม่ระแวงพรรคภูมิใจไทย เพราะข่าวแว่วว่าเวลาไปไหน “เสี่ยหนู” จะพก “เครื่องดูด” ติดไปด้วยเสมอ